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Дубинский Александр (429) Евгений Брагар (45)

"Слуги народа - партия аферистов, мошенников и наркоманов", - Дубинский

Народный депутат Украины Александр Дубинский прокомментировал ситуацию с коллегой из "СН" Евгением Брагаром, которого задержали по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.

Как передает Цензор.НЕТ, свою позицию Дубинский изложил в Фейсбуке.

Он отметил: "Депутат СН Брагар, который предлагал продать собаку и заплатить за коммуналку - остановлен полицией за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Что для меня многое теперь обьясняет…

Партия Аферистов, Мошенников и Наркоманов".

Слуги народа - партия аферистов, мошенников и наркоманов, - Дубинский 01

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 3 июля в в Дарницком районе Киева патрульная полиция остановила автомобиль за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Он был задержан по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.
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Топ комментарии
+53
Сложно не согласиться с собачим ротом, - "Слуга Урода", - это сборище поддонков и негодяев всех мастей.
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04.07.2021 18:22
+52
Як цікаво почала пащекувати дупа Бєні...
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04.07.2021 18:21
+39
Так ведь и ты само...аферист...мошенник и наркоман...ты сам из этого же стада...ты такое же дерьмо..
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04.07.2021 18:24
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Як цікаво почала пащекувати дупа Бєні...
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04.07.2021 18:21 Ответить
А чого ж ти тоді влився в ряди цих маргиналів? Чи хочеш сказати що раптово прозрів? Ага! Яке дибало-таких й здибало!Так що свій "собачий рот" не відкривай-утирок!
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04.07.2021 18:50 Ответить
Ну, це характеристика Дубінського, а як щодо суті пттання, ви проти? То готуйтесь обирати блазня на другий термін.
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04.07.2021 19:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VQxv-E4hB1Q

Соловей и "генерал СВР" / Сливные бачки ФСБ / Видео № 10

Піонтковський та Швець- це антикремлівці яким мжна вірити . Цікакава уся бесіда Швеця про Солов"я агента башні Кремля №2 під Патрушевим ,АЛЕ !!! ОСОБЛИВО ЦІКАВА ТЕМА ОМАН-ПАТРУШЕВ- ГРУШНИК ЄРМАК на початку 2-ої години блогу.
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04.07.2021 19:51 Ответить
А сам Дубина за какие коврижки попал в список СН ???? ))))))
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04.07.2021 20:26 Ответить
моника не такая уж старая. с остальным согласен. все зедепутаты шалавы
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05.07.2021 00:24 Ответить
Швец кстати назвал дубину кацапским агентом. СБУ пора начать работать
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04.07.2021 20:48 Ответить
И он в их числе.
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05.07.2021 08:10 Ответить
Як тут не погодитись?
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04.07.2021 18:21 Ответить
говно на говно сказало что оно говно...а само говно как бы тоже говно...но лучше )))) чем то говно, где это говно, говорящее на говно - говно... радовались жизни вместе ))))
(пардон))))))
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04.07.2021 18:39 Ответить
Купка невгамовних педикiв.
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04.07.2021 18:21 Ответить
Сложно не согласиться с собачим ротом, - "Слуга Урода", - это сборище поддонков и негодяев всех мастей.
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04.07.2021 18:22 Ответить
одно жаль...сия истина выплеснулась из пасти говномета и с ней (истиной) соглашаются...
(а когда об этом кричали вменяемые, их не слышали)))
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04.07.2021 18:41 Ответить
Они это называют "Срез Народа", не забываем
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04.07.2021 18:55 Ответить
Чья бы корова мычала, а корова Дубинского лучше бы молчала. Ниже Дубинского упал только Зеля.
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04.07.2021 18:23 Ответить
...тобі видніше...
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04.07.2021 18:23 Ответить
Так ведь и ты само...аферист...мошенник и наркоман...ты сам из этого же стада...ты такое же дерьмо..
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04.07.2021 18:24 Ответить
Достойные соратники "тупого собачьего рта".
"Многое теперь объясняет" - ещё один дебил проснулся.
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04.07.2021 18:24 Ответить
Та який там "проснулся"?!!! Просто це "порося" виявилося найбільш верескливим, нахабним і нахрапистим! Та ще й голодним неймовірно! От інші свині його від корита і відігнали, щоб самим вистачило От воно й стоїть у кутку хліва і незадоволено рохкає!!!
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04.07.2021 18:48 Ответить
даже сами зелибобы аризнают что они глвно... а зеботы все упорствуют. коцапы они такие
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04.07.2021 18:25 Ответить
Зелибобы, зеботы. Где почитать полную класификацию этих животных?
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04.07.2021 20:04 Ответить
не дякуй...
https://sites.google.com/site/svittvarin201527/bezhrebetni Безхребетні тварини - численні представники фауни, не мають хребта. У цю категорію включені найпростіші (одноклітинні), нижчі черв'яки, губки, членистоногі,молюски, голкошкірі та інші. Всього в цій групі шістнадцять типів.
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05.07.2021 00:12 Ответить
Так,і главний там наркоман,аферист,мошеннік,боягуз,а по сумісництву клоун-піяніст - Зєля...
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04.07.2021 18:25 Ответить
"Слуги народа - Партия аферистов, мошенников и наркоманов", - Дубинский - Цензор.НЕТ 193
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04.07.2021 18:26 Ответить
"Слуги народа - Партия аферистов, мошенников и наркоманов", - Дубинский - Цензор.НЕТ 4086
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04.07.2021 18:26 Ответить
избиратель.
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04.07.2021 18:42 Ответить
Как же его далеко послали.
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04.07.2021 18:31 Ответить
и как жеж ему тоскливо без них))))
от любви до ненависти...)))))
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04.07.2021 18:41 Ответить
А раніше цього не знав, коли від цієї партії в депутати ліз?
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04.07.2021 18:31 Ответить
Один из сортов говна рассуждает о всей куче.
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04.07.2021 18:32 Ответить
А сам то він хто???😂
Ти ж сам, з цієї компашки, і такий саме уйопок...
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04.07.2021 18:33 Ответить
так ты один из них. тебя ведь из их числа тока недавно выпихнули
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04.07.2021 18:34 Ответить
Поржал от души. Похоже что у зепутатов реально какой-то конкурс по обливанию грязью друг друга. И все-таки каков главный приз этого дурацкого соревнования в зебилизме?
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04.07.2021 18:35 Ответить
О собачий рот от кормушки убрали и ныть сразу, а до этого весело было. Сдавай всех и не думай.
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04.07.2021 18:37 Ответить
цей собачий рот просто перевели на забезпечення в іншу роту іншому старшині цього ж батальону
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04.07.2021 20:05 Ответить
Слушай, обидно, клянусь, а? Обидно, ну! Ничего не сделал, да? Только укололся !
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04.07.2021 18:41 Ответить
он прав , но с другой стороны -
Look who's talking!
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04.07.2021 18:43 Ответить
кто-кто а"собачий рот"точно знает что лает
Сам еще недавно один из наиболее зеленых
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04.07.2021 18:43 Ответить
отлучили от кокса ,вот он гавкает
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04.07.2021 18:44 Ответить
Ніби Дубіна не з тієї партії
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04.07.2021 18:44 Ответить
Тот редкий случай, когда не в бровь а в глаз 😂😂😂!
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04.07.2021 18:47 Ответить
Самокритично.
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04.07.2021 18:49 Ответить
зе слуги - партия чортив та розбийныкив
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04.07.2021 18:50 Ответить
Которые меня, уважаемого (в небезизвестных кругах) афериста, кинули как последнего лоха
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04.07.2021 18:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qHGbzaB3Z_o

В Ялте обвалилась часть автомобильного моста
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04.07.2021 18:58 Ответить
Интересно узнать...а к какой из этих трёх категорий относил себя сам Дубинский?
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04.07.2021 18:58 Ответить
Так до всих трьох.
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04.07.2021 19:01 Ответить
тупой ****** собачий рот
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04.07.2021 19:59 Ответить
Як він хвацько дав собі оцінку.
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04.07.2021 19:00 Ответить
Каков поп, таков и приход.
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04.07.2021 19:14 Ответить
Брагар на гидранта равняется
Пы сы он под дурью чтобы быть как все из слуг народа
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04.07.2021 19:15 Ответить
Заявление от одного из ярких представителей этой партии, который от туда с треском вылетел. Но по прежнему соответствующий всем указанным критериям + к этому многое другое, из того же перечня качеств, " достоинств" и пристрастий.
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04.07.2021 19:15 Ответить
Жаба перешла в наступление на гадюку
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04.07.2021 19:24 Ответить
Ты смотни, как закукарекал тупой собачий рот. Главное, всю правду выложил Дуба. Еще 2-3 месяца, и этот дрыщ будет проситься в партию Пороха
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04.07.2021 19:47 Ответить
"Слуги народу - партія аферистів, шахраїв і наркоманів", - Дубінський - Цензор.НЕТ 9523
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04.07.2021 19:51 Ответить
"Слуги народа - партия аферистов, мошенников и наркоманов"(c) - а я согласен, даже несмотря на мерзостность самого дубинского. может "случайно вышло" или "вдруг прозрел".
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04.07.2021 19:54 Ответить
То це говорить 70% українців,але 73% проголосувавших цьому не вірить. Навіть цей макака і то вже давно це зрозумів.
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04.07.2021 19:54 Ответить
тут говорящй жопе бени можно верить. он себеподобных чувствует безошибочно.
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04.07.2021 19:57 Ответить
А румынский собачий рот кто тогда ? 🙄🙄🙄
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04.07.2021 20:26 Ответить
Навіть коли один жид лає іншого жида не вірте в його щирість - в будь якому випадку він бреше.
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04.07.2021 20:49 Ответить
А хто цього не знає? Там всі шахраї та злочинці невикриті.
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04.07.2021 21:19 Ответить
Брагар таки продал свою собаку и напился.Можно только порадоваться за собачку,что она избавилась от такого хозяина-долбоёдятла.
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04.07.2021 21:32 Ответить
"Партия Аферистов, Мошенников и Наркоманов"

Кожна жаба своє болото хвалить.
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04.07.2021 21:41 Ответить
Дубинеску хвалит только за хатынки.
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04.07.2021 21:42 Ответить
Луче собачего рта кореша Зе никто не знает, потому можно согласиться, Зе собирал этот сброд (дубинский, бужанский, еррмак и др.)для работы под путлером, и пока он их держит коло себе, значит еще на растяжке.
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04.07.2021 22:11 Ответить
Не убавить, не прибавить. Но дело в том, что один из тех, кто привел эту партию мошенников и наркоманов к власти был сам Дубинский.
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04.07.2021 22:49 Ответить
Ты это понял когда? До того, как тебя срачом под зад выгнали, или уже после?
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04.07.2021 23:02 Ответить
Самое удивительно, что избиратель Зели именно таких депутатов ожидает - наркоманов, аферистов, мошенников и это подтверждает тем, что этот портал работает 24/7, чтобы уронить рейтинги Зе, но ничего не происходит)
Ребя, нужно расширять аудиторию ваших постов - вы как у себя на кухне, выходите в мир)
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05.07.2021 00:01 Ответить
=собачий рот= (чи як там тебе), не думай, що якщо ти вже не серед них, то став порядним.
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05.07.2021 00:05 Ответить
Написав наркоман,аферист і злодій)))
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05.07.2021 02:51 Ответить
вперше в житті сказав правду
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05.07.2021 06:48 Ответить
 
 