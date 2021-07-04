"Слуги народа - партия аферистов, мошенников и наркоманов", - Дубинский
Народный депутат Украины Александр Дубинский прокомментировал ситуацию с коллегой из "СН" Евгением Брагаром, которого задержали по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.
Как передает Цензор.НЕТ, свою позицию Дубинский изложил в Фейсбуке.
Он отметил: "Депутат СН Брагар, который предлагал продать собаку и заплатить за коммуналку - остановлен полицией за вождение в состоянии наркотического опьянения.
Что для меня многое теперь обьясняет…
Партия Аферистов, Мошенников и Наркоманов".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее вечером 3 июля в в Дарницком районе Киева патрульная полиция остановила автомобиль за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Он был задержан по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.
Пожалуйста, подождите...
Соловей и "генерал СВР" / Сливные бачки ФСБ / Видео № 10
Піонтковський та Швець- це антикремлівці яким мжна вірити . Цікакава уся бесіда Швеця про Солов"я агента башні Кремля №2 під Патрушевим ,АЛЕ !!! ОСОБЛИВО ЦІКАВА ТЕМА ОМАН-ПАТРУШЕВ- ГРУШНИК ЄРМАК на початку 2-ої години блогу.
(пардон))))))
(а когда об этом кричали вменяемые, их не слышали)))
"Многое теперь объясняет" - ещё один дебил проснулся.
https://sites.google.com/site/svittvarin201527/bezhrebetni Безхребетні тварини - численні представники фауни, не мають хребта. У цю категорію включені найпростіші (одноклітинні), нижчі черв'яки, губки, членистоногі,молюски, голкошкірі та інші. Всього в цій групі шістнадцять типів.
от любви до ненависти...)))))
Ти ж сам, з цієї компашки, і такий саме уйопок...
Look who's talking!
Сам еще недавно один из наиболее зеленых
В Ялте обвалилась часть автомобильного моста
Пы сы он под дурью чтобы быть как все из слуг народа
ёдятла.
Кожна жаба своє болото хвалить.
Ребя, нужно расширять аудиторию ваших постов - вы как у себя на кухне, выходите в мир)