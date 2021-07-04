"Слуги народу" - партія аферистів, шахраїв і наркоманів", - Дубінський
Народний депутат України Олександр Дубінський прокоментував ситуацію з колегою з "СН" Євгеном Брагаром, якого затримали за підозрою у водінні в стані наркотичного сп'яніння.
Як передає Цензор.НЕТ, свою позицію Дубінський виклав у фейсбуці.
Він зазначив: "Депутата СН Брагара, який запропонував продати собаку та оплатити комуналку, зупинила поліція за керування у стані наркотичного сп'яніння.
Що мені зараз багато чого пояснює...
Партія Аферистів, Шахраїв і Наркоманів".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше ввечері 3 липня в в Дарницькому районі Києва патрульна поліція зупинила автомобіль, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Він був затриманий за підозрою у водінні в стані наркотичного сп'яніння.
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Соловей и "генерал СВР" / Сливные бачки ФСБ / Видео № 10
Піонтковський та Швець- це антикремлівці яким мжна вірити . Цікакава уся бесіда Швеця про Солов"я агента башні Кремля №2 під Патрушевим ,АЛЕ !!! ОСОБЛИВО ЦІКАВА ТЕМА ОМАН-ПАТРУШЕВ- ГРУШНИК ЄРМАК на початку 2-ої години блогу.
(пардон))))))
(а когда об этом кричали вменяемые, их не слышали)))
"Многое теперь объясняет" - ещё один дебил проснулся.
https://sites.google.com/site/svittvarin201527/bezhrebetni Безхребетні тварини - численні представники фауни, не мають хребта. У цю категорію включені найпростіші (одноклітинні), нижчі черв'яки, губки, членистоногі,молюски, голкошкірі та інші. Всього в цій групі шістнадцять типів.
от любви до ненависти...)))))
Ти ж сам, з цієї компашки, і такий саме уйопок...
Look who's talking!
Сам еще недавно один из наиболее зеленых
В Ялте обвалилась часть автомобильного моста
Пы сы он под дурью чтобы быть как все из слуг народа
ёдятла.
Кожна жаба своє болото хвалить.
Ребя, нужно расширять аудиторию ваших постов - вы как у себя на кухне, выходите в мир)