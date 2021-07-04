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В белорусском Столине задержан гражданин Украины Рабешко, - правозащитники

В белорусском Столине задержан гражданин Украины Рабешко, - правозащитники

По месту жительства в белорусском Столине задержан 24-летний гражданин Украины Павел Рабешко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Весна".

"3 июля продолжаются задержания, обыски, заводятся новые политически мотивированные уголовные дела. Власти усиливают различные формы давления и репрессий в отношении людей за их активную гражданскую позицию", - отмечают правозащитники.

Им известно о задержаниях в Бресте (супруги Дмитрий и Юлия Велесницкие), Минске (Иван Лобырев, Артем Терешко, Роман Барышевский, Дина Михновец, Денис Урбанович, Арсений Чижик, Олег Фомин) и Столине.

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"Сегодня около 17 часов по месту жительства в Столине был задержан 24-летний гражданин Украины с видом на жительство в Беларуси Павел Рабешко.

По месту жительства парня провели обыск, в котором, по информации, принимали участие пять сотрудников милиции. Был изъят телефон, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении. Что стало поводом для приезда сотрудников - пока неизвестно.

По предварительной информации, его отвезли в пинское КГБ", - информируют правозащитники.

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Топ комментарии
+11
У Лукашеску начался сезон по сбору "Грибов" с Украины
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04.07.2021 19:15
+11
Я вообще не понимаю. Украинцы ездят в Беларуссию и в Московию отпуск проводить?
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04.07.2021 19:29
+7
Та тоже не пойму безбашенности наших отдельных граждан. Вот это дурацкое "я вне политики" запросто делает их заложниками сумасшедших недофюреров РФ и Беларуси...
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04.07.2021 19:37
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У Лукашеску начался сезон по сбору "Грибов" с Украины
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04.07.2021 19:15 Ответить
Я вообще не понимаю. Украинцы ездят в Беларуссию и в Московию отпуск проводить?
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04.07.2021 19:29 Ответить
Та тоже не пойму безбашенности наших отдельных граждан. Вот это дурацкое "я вне политики" запросто делает их заложниками сумасшедших недофюреров РФ и Беларуси...
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04.07.2021 19:37 Ответить
Вони їдуть туди робити "революцію", допомагати російській опозиції, партизанити зі зброєю в руках, бо свєті санкції не допомагають.
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05.07.2021 07:02 Ответить
с видом на жительство ! Это явно не в отпуск
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04.07.2021 21:25 Ответить
цих длбов не проймеш..- тикы отсидеть 5-тишку просто так- тагда мот быть...
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04.07.2021 22:21 Ответить
Їдуть ті для яких "какая разніца" і "адін народ".
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04.07.2021 23:44 Ответить
Ну хотів там жити... Зараз скоріше за все змінив думку
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04.07.2021 19:34 Ответить
У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9418У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8937У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5613

а спецнабор терориста укроДРГ был???
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04.07.2021 19:46 Ответить
Воно переїхало до диктаторської країни - союзника ********** щоб уникнути призову до армії, а я маю йому співчувати? Позбавити громадянства і забути.
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04.07.2021 20:23 Ответить
Ну вот сбылась его мечта.После отсидки-вид на жительство превратится в гражданство.
Давайте поздравим Пашу.
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04.07.2021 21:04 Ответить
Вот какого хрена туда ехать ??? Неужели не понятно, что рано или поздно могут записать в "шпионы" ? Вот у меня даже мысли не возникает ехать ни в оккупированный Крым, ни в рашку, ни в Беларусь. А этим дятлам присудить премию Дарвина и положить на них хрен с прибором.
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04.07.2021 21:12 Ответить
раз поймали на менцких болотах этого дезертира пусть там и сидит, пожизненно.
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04.07.2021 21:17 Ответить
растоптал канституцию, как мордва в 1993 и 2020 годах?
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04.07.2021 21:32 Ответить
нехай шастають...- може колысь и дойдэ...(((
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04.07.2021 22:19 Ответить
пусть теперь в сизо рассказывает, как он вне политики, там его выслушают очень внимательно
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04.07.2021 22:22 Ответить
У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1613
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04.07.2021 22:36 Ответить
Это как пендос поехал в Северную Корею и сел там на несколько лет?
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04.07.2021 23:18 Ответить
 
 