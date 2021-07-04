УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10175 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
7 386 19
Білорусь (7840) затримання (4313) Лукашенко (2622) правозахисники (376) репресії (1619)

У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники

У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники

За місцем проживання в білоруському Столині затриманий 24-річний громадянин України Павло Рабешко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт правозахисного центру "Вясна".

"3 липня тривають затримання, обшуки, заводяться нові політично мотивовані кримінальні справи. Влада посилює різні форми тиску і репресій щодо людей за їх активну громадянську позицію", - зазначають правозахисники.

Їм відомо про затримання в Бресті (подружжя Дмитро та Юлія Велесницькі), Мінську (Іван Лобирєв, Артем Терешко, Роман Баришівський, Діна Міхновець, Денис Урбанович, Арсеній Чижик, Олег Фомін) і Столині.

Також читайте: Через санкції у нас немає ні грошей, ні сил стримувати мігрантів на кордоні з ЄС, - Лукашенко

"Сьогодні близько 17-ї години за місцем проживання в Столині був затриманий 24-річний громадянин України з посвідкою на проживання в Білорусі Павло Рабешко.

За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому, за інформацією, брали участь п'ять співробітників міліції. Був вилучений телефон, а самого Павла затримали і відвезли в невідомому напрямку. Що стало приводом для приїзду співробітників - поки невідомо.

За попередньою інформацією, його відвезли в Пінське КДБ", - інформують правозахисники.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
У Лукашеску начался сезон по сбору "Грибов" с Украины
показати весь коментар
04.07.2021 19:15
+11
Я вообще не понимаю. Украинцы ездят в Беларуссию и в Московию отпуск проводить?
показати весь коментар
04.07.2021 19:29
+7
Та тоже не пойму безбашенности наших отдельных граждан. Вот это дурацкое "я вне политики" запросто делает их заложниками сумасшедших недофюреров РФ и Беларуси...
показати весь коментар
04.07.2021 19:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Лукашеску начался сезон по сбору "Грибов" с Украины
показати весь коментар
04.07.2021 19:15 Відповісти
Я вообще не понимаю. Украинцы ездят в Беларуссию и в Московию отпуск проводить?
показати весь коментар
04.07.2021 19:29 Відповісти
Та тоже не пойму безбашенности наших отдельных граждан. Вот это дурацкое "я вне политики" запросто делает их заложниками сумасшедших недофюреров РФ и Беларуси...
показати весь коментар
04.07.2021 19:37 Відповісти
Вони їдуть туди робити "революцію", допомагати російській опозиції, партизанити зі зброєю в руках, бо свєті санкції не допомагають.
показати весь коментар
05.07.2021 07:02 Відповісти
с видом на жительство ! Это явно не в отпуск
показати весь коментар
04.07.2021 21:25 Відповісти
цих длбов не проймеш..- тикы отсидеть 5-тишку просто так- тагда мот быть...
показати весь коментар
04.07.2021 22:21 Відповісти
Їдуть ті для яких "какая разніца" і "адін народ".
показати весь коментар
04.07.2021 23:44 Відповісти
Ну хотів там жити... Зараз скоріше за все змінив думку
показати весь коментар
04.07.2021 19:34 Відповісти
У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники - Цензор.НЕТ 9418У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8937У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5613

а спецнабор терориста укроДРГ был???
показати весь коментар
04.07.2021 19:46 Відповісти
Воно переїхало до диктаторської країни - союзника ********** щоб уникнути призову до армії, а я маю йому співчувати? Позбавити громадянства і забути.
показати весь коментар
04.07.2021 20:23 Відповісти
Ну вот сбылась его мечта.После отсидки-вид на жительство превратится в гражданство.
Давайте поздравим Пашу.
показати весь коментар
04.07.2021 21:04 Відповісти
Вот какого хрена туда ехать ??? Неужели не понятно, что рано или поздно могут записать в "шпионы" ? Вот у меня даже мысли не возникает ехать ни в оккупированный Крым, ни в рашку, ни в Беларусь. А этим дятлам присудить премию Дарвина и положить на них хрен с прибором.
показати весь коментар
04.07.2021 21:12 Відповісти
раз поймали на менцких болотах этого дезертира пусть там и сидит, пожизненно.
показати весь коментар
04.07.2021 21:17 Відповісти
растоптал канституцию, как мордва в 1993 и 2020 годах?
показати весь коментар
04.07.2021 21:32 Відповісти
нехай шастають...- може колысь и дойдэ...(((
показати весь коментар
04.07.2021 22:19 Відповісти
пусть теперь в сизо рассказывает, как он вне политики, там его выслушают очень внимательно
показати весь коментар
04.07.2021 22:22 Відповісти
У білоруському Столині затримали громадянина України Рабешка, - правозахисники - Цензор.НЕТ 1613
показати весь коментар
04.07.2021 22:36 Відповісти
Это как пендос поехал в Северную Корею и сел там на несколько лет?
показати весь коментар
04.07.2021 23:18 Відповісти
 
 