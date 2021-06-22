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В Беларуси запросили 15 лет тюрьмы для оппозиционера Бабарико
Сторона обвинения просит суд Беларуси приговорить оппозиционера, банкира Виктора Бабарико к 15 годам лишения свободы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.
"Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет колонии усиленного режима. Это максимальный срок, который могли запросить по предъявленным ему обвинениям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бабарико свою вину не признал.
Ранее сообщалось, что Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и предоставлении взятки.
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+1 Ан Мур
показать весь комментарий22.06.2021 14:57
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Володимир Сливка
показать весь комментарий22.06.2021 14:31 Ответить Мне нравится 0
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Ан Мур
показать весь комментарий22.06.2021 14:57 Ответить Мне нравится 1
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