В Беларуси запросили 15 лет тюрьмы для оппозиционера Бабарико

Сторона обвинения просит суд Беларуси приговорить оппозиционера, банкира Виктора Бабарико к 15 годам лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

"Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет колонии усиленного режима. Это максимальный срок, который могли запросить по предъявленным ему обвинениям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бабарико свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и предоставлении взятки.

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