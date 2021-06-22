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Новости Революция в Беларуси
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В Беларуси запросили 15 лет тюрьмы для оппозиционера Бабарико

В Беларуси запросили 15 лет тюрьмы для оппозиционера Бабарико

Сторона обвинения просит суд Беларуси приговорить оппозиционера, банкира Виктора Бабарико к 15 годам лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

"Прокурор запросил для Виктора Бабарико 15 лет колонии усиленного режима. Это максимальный срок, который могли запросить по предъявленным ему обвинениям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бабарико свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и предоставлении взятки.

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Автор: 

Беларусь (7888) суд (25086) Бабарико Виктор (12)


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Топ комментарии
+1
ще один бутерброд.
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22.06.2021 14:57
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Так сажайте.А не ждите как на эту информацию будет реагировать запад,или слабо?
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22.06.2021 14:31 Ответить
ще один бутерброд.
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22.06.2021 14:57 Ответить
 
 