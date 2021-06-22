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Новини Революція в Білорусі
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У Білорусі запросили 15 років в'язниці для опозиціонера Бабарика

У Білорусі запросили 15 років в'язниці для опозиціонера Бабарика

Сторона обвинувачення просить суд Білорусі засудити опозиціонера, банкіра Віктора Бабарика до 15 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

"Прокурор попросив для Віктора Бабарика 15 років колонії посиленого режиму. Це максимальний термін, який могли запросити за висунутими йому обвинуваченнями", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Бабарико свою провину не визнав.

Раніше повідомлялося, що Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків та наданні хабаря.

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Автор: 

Білорусь (7927) суд (11666) Бабарико Віктор (11)


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Топ коментарі
+1
ще один бутерброд.
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22.06.2021 14:57
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Так сажайте.А не ждите как на эту информацию будет реагировать запад,или слабо?
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22.06.2021 14:31 Відповісти
ще один бутерброд.
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22.06.2021 14:57 Відповісти
 
 