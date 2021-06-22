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У Білорусі запросили 15 років в'язниці для опозиціонера Бабарика
Сторона обвинувачення просить суд Білорусі засудити опозиціонера, банкіра Віктора Бабарика до 15 років позбавлення волі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.
"Прокурор попросив для Віктора Бабарика 15 років колонії посиленого режиму. Це максимальний термін, який могли запросити за висунутими йому обвинуваченнями", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що Бабарико свою провину не визнав.
Раніше повідомлялося, що Бабарика звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків та наданні хабаря.
Топ коментарі
+1 Ан Мур
показати весь коментар22.06.2021 14:57
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Володимир Сливка
показати весь коментар22.06.2021 14:31 Відповісти Мені подобається 0
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Ан Мур
показати весь коментар22.06.2021 14:57 Відповісти Мені подобається 1
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