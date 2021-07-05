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Украинский фильм "Мать Апостолов" завоевал награду кинофестиваля в Лас-Вегасе

Украинский фильм

Украинская военная драма "Мать Апостолов" победила на фестивале в Лас-Вегасе и Нью-Йорке. А теперь этот полнометражный фильм претендует на восемь номинаций на Итальянском кинофестивале в Соренто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cуспільне.

Фильм основан на реальных историях женщин, чьи сыновья воевали за Украину в 2014 году. Картина повествует о любви матери к сыну и о трагедии, которую несет война. Режиссером-постановщиком ленты является Заза Буадзе, продюсером - Дмитрий Овечкин. Главные роли в фильме исполнили - Наталья Половинка, Богдан Бенюк и Александр Пожарский.

Наталья Половинка в фильме сыграла роль матери, которая ищет сына-летчика, чей самолет сбили над оккупированными территориями.

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В конце мая фильм "Мать Апостолов" победил на Нью-Йоркском фестивале, где были представлены 900 лент из 50 стран. Там фильм претендовал на три номинации и победил во всех трех - это лучшая лента, женская роль и сценарий. А на прошлой неделе фильм победил на фестивале в Лас-Вегасе.

Лента "Мать Апостолов" уже была зимой в украинском прокате, однако планируется, что в октябре ее еще раз покажут на больших экранах.

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В Україні буде демонструватись ,як завжди,російською мовою !!!!)))
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05.07.2021 01:13 Ответить
На Українській: https://youtu.be/6ok8RG3RfBc?t=1

https://kino-teatr.ua/uk/film/mati-apostolv-52307.phtml
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05.07.2021 01:30 Ответить
Що тут скажеш.... Я схиляю голову, що б наші бійці бились. А особливо ті, які бються за свої землі. Невичерпної вам наснаги, хлопці. Слава Україні!
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05.07.2021 01:17 Ответить
А "свати" і "голобородько" переможе в московії і Україні? Бо таке сміття в цивілізованних країнах навіть і не зрозуміють.
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05.07.2021 08:26 Ответить
 
 