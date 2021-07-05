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Український фільм "Мати Апостолів" здобув нагороду кінофестивалю в Лас-Вегасі

Український фільм

Українська військова драма "Мати Апостолів" перемогла на фестивалі в Лас-Вегасі і Нью-Йорку. А тепер цей повнометражний фільм претендує на вісім номінацій на Італійському кінофестивалі в Соренто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cуспільне.

Фільм заснований на історіях жінок, чиї сини воювали за Україну в 2014 році. Картина про любов матері до сина та про трагедію, яку несе війна. Режисером-постановником стрічки є Заза Буадзе, продюсером – Дмитро Овечкін. Головні ролі в фільмі виконали – львів'янка Наталія Половинка, Богдан Бенюк та Олександр Пожарський.

Наталка Половинка у фільмі зіграла роль мами, яка шукає сина-льотчика, чий літак збили над окупованими територіями.

Наприкінці травня фільм "Мати Апостолів" переміг на Нью-Йоркському фестивалі, де було представлено 900 стрічок із 50-ти країн. Там фільм претендував на три номінації і переміг у всіх трьох – це найкраща стрічка, жіноча роль та сценарій. А минулого тижня фільм переміг на фестивалі у Лас-Вегасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два українські фільми покажуть у Каннах

Стрічка "Мати Апостолів" уже була взимку в українському прокаті, проте планується, що в жовтні її ще раз покажуть на великих екранах.

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В Україні буде демонструватись ,як завжди,російською мовою !!!!)))
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05.07.2021 01:13 Відповісти
На Українській: https://youtu.be/6ok8RG3RfBc?t=1

https://kino-teatr.ua/uk/film/mati-apostolv-52307.phtml
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05.07.2021 01:30 Відповісти
Що тут скажеш.... Я схиляю голову, що б наші бійці бились. А особливо ті, які бються за свої землі. Невичерпної вам наснаги, хлопці. Слава Україні!
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05.07.2021 01:17 Відповісти
А "свати" і "голобородько" переможе в московії і Україні? Бо таке сміття в цивілізованних країнах навіть і не зрозуміють.
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05.07.2021 08:26 Відповісти
 
 