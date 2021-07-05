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Укрпочта (307) Смелянский Игорь (65) заработная плата (2355)

Некоторые почтальоны зарабатывают до $1 тыс. в месяц, - Смелянский

Некоторые почтальоны зарабатывают до $1 тыс. в месяц, - Смелянский

Хотя официальная ставка почтальона 6 тысяч гривен, получает он больше. Некоторые работники почты даже могут зарабатывать до тысячи долларов ежемесячно.

Об этом руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский рассказал в интервью НВ Бизнес, передает Цензор.НЕТ.

"У почтальона 6 тысяч - это только зарплата. А он получает, например, 7% с проданного, 15-30% за качество доставки, когда они принимают платежи - за каждый платеж и так далее. У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают более тысячи долларов", - сказал Смелянский.

Также часть заработков почтальонов, рассказал руководитель "Укрпочты", составляют "чаевые". Их, как правило, платят пенсионеры и юридические лица.

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"Скажем, в Киеве почтальоны, которые обслуживают юрлиц. У них чаевые доходят до 500 гривен в месяц с одной компании", - сказал Смелянский.

При этом руководитель компании отметил, что в последнее время объем работы почтальонов значительно снизился. Ведь падает количество предоплаченных газет, а пенсионеры переходят на обслуживание в банках. По словам Смелянского, проблема в том, что в селах много почтальонов работают только на полставки.

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Топ комментарии
+92
Это те которые закладки разносят?
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05.07.2021 01:26
+67
И ведь не стыдно же врать скотине.
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05.07.2021 01:31
+65
А вчителі заробляють 4 тисячі доларів.
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05.07.2021 01:28
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Во барыги, теперь я понял почему мне пытались на почте впарить носки и туалетную бумагу!!!😁😁😁
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05.07.2021 22:36 Ответить
Вчитайтесь во фразу---*...почти даже могут...*. В смысле зарабатывать 1 тыс. дол. Но получают конечно минималку 6 тыс. гр. Как тут комментировать? Только молотком---слесарным на длинной ручке, 600гр весом!
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05.07.2021 22:54 Ответить
нищеброды, учителя по 4к косят!
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05.07.2021 23:40 Ответить
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