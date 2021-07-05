Деякі листоноші заробляють до $1 тис. на місяць, - Смілянський

Хоча офіційна ставка листоноші 6 тисяч гривень, отримує він більше. Деякі працівники пошти навіть можуть заробляти до тисячі доларів щомісяця.

Про це керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів в інтерв'ю НВ Бізнес,передає Цензор.НЕТ.

"У листоноші 6 тисяч - це тільки зарплата. А він отримує, наприклад, 7% з проданого, 15-30% за якість доставки, коли вони приймають платежі - за кожен платіж і так далі. У нас сьогодні є листоноші, які заробляють більше тисячі доларів", - сказав Смілянський.

Також частину заробітків листонош, розповів керівник "Укрпошти", становлять "чайові". Їх, як правило, платять пенсіонери і юридичні особи.

"Скажімо, в Києві листоноші, які обслуговують юросіб. У них чайові доходять до 500 гривень на місяць з однієї компанії", - сказав Смілянський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін відклав на два роки переведення виплат пенсій на картки, поки гроші доставлятиме "Укрпошта"

При цьому керівник компанії зазначив, що останнім часом обсяг роботи листонош значно знизився. Адже падає кількість передплачених газет, а пенсіонери переходять на обслуговування в банках. За словами Смілянського, проблема в тому, що в селах багато листонош працюють тільки на пів ставки.