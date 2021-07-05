Деякі листоноші заробляють до $1 тис. на місяць, - Смілянський
Хоча офіційна ставка листоноші 6 тисяч гривень, отримує він більше. Деякі працівники пошти навіть можуть заробляти до тисячі доларів щомісяця.
Про це керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів в інтерв'ю НВ Бізнес,передає Цензор.НЕТ.
"У листоноші 6 тисяч - це тільки зарплата. А він отримує, наприклад, 7% з проданого, 15-30% за якість доставки, коли вони приймають платежі - за кожен платіж і так далі. У нас сьогодні є листоноші, які заробляють більше тисячі доларів", - сказав Смілянський.
Також частину заробітків листонош, розповів керівник "Укрпошти", становлять "чайові". Їх, як правило, платять пенсіонери і юридичні особи.
"Скажімо, в Києві листоноші, які обслуговують юросіб. У них чайові доходять до 500 гривень на місяць з однієї компанії", - сказав Смілянський.
При цьому керівник компанії зазначив, що останнім часом обсяг роботи листонош значно знизився. Адже падає кількість передплачених газет, а пенсіонери переходять на обслуговування в банках. За словами Смілянського, проблема в тому, що в селах багато листонош працюють тільки на пів ставки.
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