УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11061 відвідувач онлайн
Новини
79 095 103
Укрпошта (1054) Смілянський (180) зарплата (2212)

Деякі листоноші заробляють до $1 тис. на місяць, - Смілянський

Деякі листоноші заробляють до $1 тис. на місяць, - Смілянський

Хоча офіційна ставка листоноші 6 тисяч гривень, отримує він більше. Деякі працівники пошти навіть можуть заробляти до тисячі доларів щомісяця.

Про це керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів в інтерв'ю НВ Бізнес,передає Цензор.НЕТ.

"У листоноші 6 тисяч - це тільки зарплата. А він отримує, наприклад, 7% з проданого, 15-30% за якість доставки, коли вони приймають платежі - за кожен платіж і так далі. У нас сьогодні є листоноші, які заробляють більше тисячі доларів", - сказав Смілянський.

Також частину заробітків листонош, розповів керівник "Укрпошти", становлять "чайові". Їх, як правило, платять пенсіонери і юридичні особи.

"Скажімо, в Києві листоноші, які обслуговують юросіб. У них чайові доходять до 500 гривень на місяць з однієї компанії", - сказав Смілянський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін відклав на два роки переведення виплат пенсій на картки, поки гроші доставлятиме "Укрпошта"

При цьому керівник компанії зазначив, що останнім часом обсяг роботи листонош значно знизився. Адже падає кількість передплачених газет, а пенсіонери переходять на обслуговування в банках. За словами Смілянського, проблема в тому, що в селах багато листонош працюють тільки на пів ставки.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+92
Это те которые закладки разносят?
показати весь коментар
05.07.2021 01:26
+67
И ведь не стыдно же врать скотине.
показати весь коментар
05.07.2021 01:31
+65
А вчителі заробляють 4 тисячі доларів.
показати весь коментар
05.07.2021 01:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Во барыги, теперь я понял почему мне пытались на почте впарить носки и туалетную бумагу!!!😁😁😁
показати весь коментар
05.07.2021 22:36 Відповісти
Вчитайтесь во фразу---*...почти даже могут...*. В смысле зарабатывать 1 тыс. дол. Но получают конечно минималку 6 тыс. гр. Как тут комментировать? Только молотком---слесарным на длинной ручке, 600гр весом!
показати весь коментар
05.07.2021 22:54 Відповісти
нищеброды, учителя по 4к косят!
показати весь коментар
05.07.2021 23:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 