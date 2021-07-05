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Просроченная газировка, особенно в жару, это биологическое оружие, - ЦОЗ

Просроченная газировка, особенно в жару, это биологическое оружие, - ЦОЗ

В просроченных газированных напитках зачастую могут содержаться опасные для здоровья вещества, особенно в жаркое время года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила специалист по факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Наталия Усенко

По ее словам, просроченные напитки опасны тем, что там развивается грибковая флора, кроме того, в жару быстрее протекают химические реакции.

"В продукты питания так или иначе добавляются консерванты, ароматизаторы, которые являются фотонестойкими, на солнце происходят фотохимические реакции, и эти вещества превращаются во что-то, абсолютно небезопасное для нашего здоровья. Продукты с истекшим сроком хранения – это биологическое оружие", - объяснила специалист ЦОЗ Минздрава.

Усенко также рассказала, что кроме органических кислот в газированные напитки добавляют фосфорную кислоту.

"Она не позволяет углекислому газу, которым искусственно насыщают напитки, быстро выходить из воды. И ощущение на зубной эмали – это фосфорная кислота", - сказала Усенко.

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Топ комментарии
+7
Даже непросроченная газировка концентрированный яд. Ничего натурального, кроме воды в ней нет.
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05.07.2021 09:23
+4
Гарна спеціальність - специалист по факторам риска. Можна іноді видавати подібну хєрню про будь-які продукти і отримувати за це гроші. Навіть можна щось незрозуміле про кислоту пробуровити.
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05.07.2021 09:29
+3
ага, і срачка від того кисленького пива також натуральна була
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05.07.2021 10:11
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Даже непросроченная газировка концентрированный яд. Ничего натурального, кроме воды в ней нет.
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05.07.2021 09:23 Ответить
В тій самій Польщі пійло "газіровка" коштує досить дорого, щоб діти цією гидотою не травились.
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05.07.2021 09:26 Ответить
Це не так, бо така хімічна бовтанка там коштує удвічі-утричі менше за мінеральну воду.
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05.07.2021 09:39 Ответить
Газировка это вода насыщенная углекислотой. Там все натуральное.
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05.07.2021 10:22 Ответить
Пейте на здоровье.
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05.07.2021 10:23 Ответить
думаю газировка то еще пол беды...а вот просроченные или плохо хранившиеся рыба-мясо-грибы-яйца -консервы... - ваще смерть ! (возможная)...
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05.07.2021 09:27 Ответить
Они не так опасны для Украины, как простроченные совкодр@ч@ры...
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05.07.2021 09:47 Ответить
я не о духовной пище)))) ( но с Вами согласен)
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05.07.2021 10:10 Ответить
Гарна спеціальність - специалист по факторам риска. Можна іноді видавати подібну хєрню про будь-які продукти і отримувати за це гроші. Навіть можна щось незрозуміле про кислоту пробуровити.
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05.07.2021 09:29 Ответить
Меркава теперь я буду думать что вы работаете в пиар агенстве или пиар отделе Кока колы
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05.07.2021 10:00 Ответить
А шо, кола не зкисає?
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05.07.2021 10:36 Ответить
А дерибан с.г. землі вже не шкідливий?
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05.07.2021 09:36 Ответить
"что-то"...чіста канкрєтна...
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05.07.2021 09:39 Ответить
на солнце происходят фотохимические реакции, и эти вещества превращаются во что-то, абсолютно небезопасное для нашего здоровья.
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05.07.2021 09:42 Ответить
Кто нормальный вообще пьет газировку? Лет 5 покупаю чистую минеральную воду без газа, ну делаю исключения когда съем что-то не то и крутит живёт, то покупаю боржоми
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05.07.2021 09:45 Ответить
поздно Вова пить боржоми , почки отвалились
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05.07.2021 09:48 Ответить
Я щас компоты делаю , в данный момент с вишни , потом пойдут абрикосы персики и яблоки
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05.07.2021 09:49 Ответить
***
и только когда дед назвал ее "красоткой"
бабка наконец поняла что компот забродил )))
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05.07.2021 10:06 Ответить
Тем кому она нравиться, я к примеру не представляю жизни без газировки.
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05.07.2021 10:22 Ответить
І що цікаво, кінцевим продуктом окислення вуглеводнів, чим власне й є біологічне життя, є вуглекислий газ та вода. Фактично життя існує заради того, щоб продукувати газіровку...
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05.07.2021 10:59 Ответить
ну таки в газировке обычный углекислый газ консервант а в "чистой" минеральной воде антибиотики . что бы не портилась
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05.07.2021 10:44 Ответить
Углекислый газ и в пиве естественный консервант.
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05.07.2021 11:07 Ответить
гена, вода не портится! что ты за кракодил такой неграмотный?
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05.07.2021 13:39 Ответить
в бутилированную минеральную воду добавляют - официально разрешено . кроме сорбата калия как ингибитора плесени ; сорбиновая кислота . бензоат натрия .натрий пиросульфит. муравьиная кислота . молочная кислота . сульфат серебра как уничтожитель патогенной микрофлоры\ в воде которая не портится и не плесневеет ? и от которой потом болеют от гепатита до ..\ фумаровая кислота . адипиновая кислота . изоаскорбат натрия ..- это то что разрешено . а таки в питьевой воде у нас обнаруживали антибиотики . половые гормоны .успокоительные . антисудорожные . обезболивающие и много ещё чего которое отпускается только по рецептам строгой отчётности
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06.07.2021 18:42 Ответить
Зато ,газировка с ортофосфорной кислотой, отлично выводит ржавчину! После смены рецептуры кока- колы в 1934 году,когда вместо экстракта коки стали добавлять подсластители, смысла в этих напитках нет. Пейте водку! Даже теплой тяжело отравиться!
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05.07.2021 09:49 Ответить
Это миф.
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05.07.2021 10:24 Ответить
В есесері пиво один день постоїть і вже щось біле там плаває і якесь кисле стає...з лимонадом те ж саме...але пили! у дешевих винах теж щось схоже на скло плавало, але не скло...бо натуральне все було, без хімії.
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05.07.2021 09:50 Ответить
а молоко в пакетах? а сливочное масло?
молоко быстро скисало (ибо было более менее натуральное) а масло елкло на 2-3 день ибо было маслом а не набором трансжиров или хренпойми чего...
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05.07.2021 10:09 Ответить
Ті, хто приїжджав з села, пити київське молоко не могли і дивувалися, як ми його можемо пити.
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05.07.2021 10:39 Ответить
так! все так! вони казали - це як бідон сполоснули а не молоко! ))))
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05.07.2021 10:48 Ответить
А зараз дехто з тих, хто пив молоко лише з під власної корови заявлять - у Радянському Союзі молоко не розбавляли!
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05.07.2021 11:05 Ответить
даже гавно при совке было более натуральное!
просто оборудование было тоже гавно, и санитариня на производстве отсутствовала - поэтому молоко и скисало за день! с маслом та же фигня! чтобы жир "скис" там должно быть такое количество вредной микрофлоры шо ховайся!
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05.07.2021 13:41 Ответить
ага, і срачка від того кисленького пива також натуральна була
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05.07.2021 10:11 Ответить
зато был выбор - разбодяженное с водой или чистое но с недоливом
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05.07.2021 10:47 Ответить
...але з пральним порошком.
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05.07.2021 10:49 Ответить
А запах какой стоял в совковых овощных магазинах - сразу видно, что запах натуральности.
Овощи с баз привозили уже хорошо подгнившими - зато натуральное все и без химии.
Пиво же кисло потому что производить его надо в условиях чистоты, а в эсэсэср создать такие условия было непосильной задачей.
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05.07.2021 10:32 Ответить
у бутылочного срок хранения был 14 дней и в продажу поступало только день на 10 -11 . у чешского пастеризованного 3 месяца
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05.07.2021 10:50 Ответить
И то насколько я помню старались брать посвежей, на кисляк можно было нарваться и на восьмой день.
14 дней срок хранения для пива - . Некоторые сорта пива только зреют год.
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05.07.2021 11:00 Ответить
ну таки изготовление и срок годности уже изготовленного это разное . квас разливной хранился 2 суток. на третьи уже прокисал . а пиво посвежей ещё поискать нужно было тогда это не сейчас с конвейера в продажу . вначале на базу а с неё распределялось по точкам . в приличных точках приплачивали . что бы им в первую очередь отгружали .
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05.07.2021 11:28 Ответить
Варили пиво как шмурдяк в антисанитарных условиях и продавали как шмурдяк. Зато совкодрочеры от умиления писаются - "на седьмой день скисало уже, вот оно - натуральное".
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05.07.2021 12:02 Ответить
Обожаю газировку, бутылочка холодной свежей пепси или колы в одной руке и вкусный свежий бургер или пица в другой. И пусть весь мир подождёт.
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05.07.2021 10:25 Ответить
Это кошмарное сочетание.
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05.07.2021 10:34 Ответить
Нормальное это сочетание. Вкусную нямеу вроде бургера только под холодное пепси и надо вкушать. Пища богов.
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05.07.2021 10:35 Ответить
а в чем "свежесть" пепси или колы? как вы отличаете?
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05.07.2021 13:43 Ответить
До дате, блин.
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05.07.2021 17:41 Ответить
Прострочена газована вода, особливо в спеку, це біологічна зброя, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4274
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05.07.2021 14:55 Ответить
Дуже сумніваюсь, що хтось дивиться на дату виробництва газірофкі. Наші виробники так її ховають, що фіг знайдеш, навіть якщо хочеш знайти, та фіг прочитаєш, навіть коли знайдеш. У порівнянні на польських харчових продуктах дата виробництва відбита на видному місці крупним шрифтом, особливо на молочних продуктах: сирах, вершках, це тільки наші приховують її так, що знайти її на пляшці кефіру просто неможливо.
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05.07.2021 10:26 Ответить
Ни одна падла не хочет выпускать прохладительные напитки на основе мяты, зверобоя, шиповника, и так далее. Натолкают всюду сахара, чтобы грибки хорошо размножались,
и счастливы.
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05.07.2021 10:32 Ответить
Мышебратья очень ********* - говорят отлично освежает.
Прострочена газована вода, особливо в спеку, це біологічна зброя, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2088
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05.07.2021 10:49 Ответить
Мені подобається, коли люди з синіми носами та цирозом печінки повчають - ти там с етай колай паастарожнєє...там такова намєшана...
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05.07.2021 10:53 Ответить
ну то . что вы перечислили имеют ограничения по применению .особенно зверобой с таким успехом можно и валокордин разбавлять с водой и считать напитком .
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05.07.2021 10:53 Ответить
О! Саме про цукор хотіла написати, а ви випередили.

Знедавна ненавиджу наших виробників лютою ненавистю за те, що вони пхають цукор скрізь, навіть туди, де його взагалі не повинно бути. Доводиться самій робити різні соуси, майонези, щоб не їсти цю отруту з підсилювачами смаку, цукру та консервантами.
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05.07.2021 10:54 Ответить
О, колега! Я навіть трохи далі пішов.
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05.07.2021 11:19 Ответить
Куди саме пішли? На низько вуглеводну кетогенну?
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05.07.2021 11:22 Ответить
Ні, я про продукти власного виробництва.
Про сахар згоден - пхають усюди, а солодкий "цукровий" смак терпіти не можу.
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05.07.2021 11:27 Ответить
Правильно робите - здоровішим будете! А я цукор замінила на стевію.
Цукор пхають усюди, а тим, хто вирішив від нього відмовитися, то доводиться вивчати кожну етикетку та робити шоколад та трюфелі власного виробництва.
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05.07.2021 14:04 Ответить
Якщо від вживання спиртоканіфолі не вмирали...
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05.07.2021 10:48 Ответить
 
 