Просроченная газировка, особенно в жару, это биологическое оружие, - ЦОЗ
В просроченных газированных напитках зачастую могут содержаться опасные для здоровья вещества, особенно в жаркое время года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила специалист по факторам риска Центра общественного здоровья Минздрава Наталия Усенко
По ее словам, просроченные напитки опасны тем, что там развивается грибковая флора, кроме того, в жару быстрее протекают химические реакции.
"В продукты питания так или иначе добавляются консерванты, ароматизаторы, которые являются фотонестойкими, на солнце происходят фотохимические реакции, и эти вещества превращаются во что-то, абсолютно небезопасное для нашего здоровья. Продукты с истекшим сроком хранения – это биологическое оружие", - объяснила специалист ЦОЗ Минздрава.
Усенко также рассказала, что кроме органических кислот в газированные напитки добавляют фосфорную кислоту.
"Она не позволяет углекислому газу, которым искусственно насыщают напитки, быстро выходить из воды. И ощущение на зубной эмали – это фосфорная кислота", - сказала Усенко.
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и только когда дед назвал ее "красоткой"
бабка наконец поняла что компот забродил )))
молоко быстро скисало (ибо было более менее натуральное) а масло елкло на 2-3 день ибо было маслом а не набором трансжиров или хренпойми чего...
просто оборудование было тоже гавно, и санитариня на производстве отсутствовала - поэтому молоко и скисало за день! с маслом та же фигня! чтобы жир "скис" там должно быть такое количество вредной микрофлоры шо ховайся!
Овощи с баз привозили уже хорошо подгнившими - зато натуральное все и без химии.
Пиво же кисло потому что производить его надо в условиях чистоты, а в эсэсэср создать такие условия было непосильной задачей.
14 дней срок хранения для пива - . Некоторые сорта пива только зреют год.
и счастливы.
Знедавна ненавиджу наших виробників лютою ненавистю за те, що вони пхають цукор скрізь, навіть туди, де його взагалі не повинно бути. Доводиться самій робити різні соуси, майонези, щоб не їсти цю отруту з підсилювачами смаку, цукру та консервантами.
Про сахар згоден - пхають усюди, а солодкий "цукровий" смак терпіти не можу.
Цукор пхають усюди, а тим, хто вирішив від нього відмовитися, то доводиться вивчати кожну етикетку та робити шоколад та трюфелі власного виробництва.