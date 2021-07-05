Прострочена газована вода, особливо в спеку, це біологічна зброя, - ЦОЗ
У прострочених газованих напоях часто можуть міститися небезпечні для здоров'я речовини, особливо в спекотну пору року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила фахівець з факторів ризику Центру громадського здоров'я МОЗ Наталія Усенко
За її словами, прострочені напої небезпечні тим, що там розвивається грибкова флора, крім того, в спеку швидше проходять хімічні реакції.
"У продукти харчування так чи інакше додаються консерванти, ароматизатори, які є фотонестійкими, на сонці відбуваються фотохімічні реакції, і ці речовини перетворюються на щось, абсолютно небезпечне для нашого здоров'я. Продукти з вичерпаним терміном зберігання - це біологічна зброя", - пояснила фахівець ЦГЗ МОЗ.
Усенко також розповіла, що крім органічних кислот в газовані напої додають фосфорну кислоту.
"Вона не дозволяє вуглекислому газу, яким штучно насичують напої, швидко виходити з води. І відчуття на зубній емалі - це фосфорна кислота", - сказала Усенко.
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и только когда дед назвал ее "красоткой"
бабка наконец поняла что компот забродил )))
молоко быстро скисало (ибо было более менее натуральное) а масло елкло на 2-3 день ибо было маслом а не набором трансжиров или хренпойми чего...
просто оборудование было тоже гавно, и санитариня на производстве отсутствовала - поэтому молоко и скисало за день! с маслом та же фигня! чтобы жир "скис" там должно быть такое количество вредной микрофлоры шо ховайся!
Овощи с баз привозили уже хорошо подгнившими - зато натуральное все и без химии.
Пиво же кисло потому что производить его надо в условиях чистоты, а в эсэсэср создать такие условия было непосильной задачей.
14 дней срок хранения для пива - . Некоторые сорта пива только зреют год.
и счастливы.
Знедавна ненавиджу наших виробників лютою ненавистю за те, що вони пхають цукор скрізь, навіть туди, де його взагалі не повинно бути. Доводиться самій робити різні соуси, майонези, щоб не їсти цю отруту з підсилювачами смаку, цукру та консервантами.
Про сахар згоден - пхають усюди, а солодкий "цукровий" смак терпіти не можу.
Цукор пхають усюди, а тим, хто вирішив від нього відмовитися, то доводиться вивчати кожну етикетку та робити шоколад та трюфелі власного виробництва.