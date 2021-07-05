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"Принцесса + принцесса": Из библиотек Ивано-Франковской области изымут книгу об однополых отношениях

Из библиотек Ивано-Франковской области изымут все экземпляры книги-комикса "Принцесса + принцесса: долго и счастливо", в которой описываются отношения между двумя девушками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Отмечается, что речь идет о 46 экземплярах, которые были закуплены в библиотеки за счет госбюджета. Решение об изъятии этой книги приняла Ивано-Франковская ОГА после обращения представителей христианских общин города и областной организации объединения "Просвита".

Об изъятии из библиотек книги во время заседания депутатской комиссии по вопросам культуры в четверг, 1 июля, заявила заместитель начальника управления культуры Ивано-Франковской ОГА Мирослава Корнелюк.

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"Нам поступило письмо о книге "Принцесса + принцесса". Мы уже знаем сколько экземпляров в наших библиотеках. Мы действительно их распространили по всем библиотекам, ни много - по одной, по две в каждой (библиотеке. - Ред.). Сейчас мы изымаем эти книги. Мы отреагировали на письмо", - сообщила Корнелюк.

Основанием для изъятия книг, по ее словам, стали обращения от представителей христианских общин Ивано-Франковска и от заместителя председателя областного объединения "Просвита" Михаила Сички. В обоих обращениях указывалось, что книга "Принцесса + принцесса" подрывает институт семьи в Украине.

Закупку книги-комикса "Принцесса + принцесса" провели еще в начале года. Всего Министерство культуры Украины и Украинский институт книги приобрели 1240 экземпляров этой книги. Книга рекомендована для детей от пяти лет, в ней описаны отношения между двумя девушками, которые завершаются их свадьбой.

В комментарии изданию Михаил Сичка заявил, что считает, что эту книгу закупили не из-за художественной ценности, а потому, что она пропагандирует нетрадиционные отношения.

"Книгу закупают не потому, что она имеет большую художественную ценность, а как раз пропагандирует то нетрадиционное. Поэтому мы против того, чтобы такую ​​книгу за государственный счет распространяли в библиотеках. Такие книги провоцируют конфликт в обществе. Я против того, чтобы за государственные средства провоцировать конфликт. По моему мнению, государство другое должно пропагандировать, и когда покупают такие книги, должны посоветоваться с общественностью", - считает он.

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Топ комментарии
+15
коли при владі ткаченко і квартал 95 купує дітям таку гидоту, то хто, як не місцева влада має захистити дітей від паргивої збоченої пропаганди гомосексуалізмУ7
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05.07.2021 10:22
+13
У животних всякое бывает: поедание нечистот, каннибализм, может и об этом деткам напишем, как можно делать?
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05.07.2021 10:53
+11
Цікаве питання: "а на якій підставі?". Зустрічним питанням може бути: а на якій підставі цю книжку закупили (за бюджетні кошти!) і розіпхали по закладах?
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05.07.2021 10:26
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Страница 2 из 2
Что интересно, что гомосексуалисты, при защите своих склонностей, часто применяют слово "наука", как будто наука на их стороне. При этом сами не могут никаких научных аргументов привести.
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05.07.2021 12:39 Ответить
Если посмотреть на этих "исследователей", увидим всё тех же извращенцев,
но с увеличительным стеклом - чтобы заглядывать глубже и дальше.
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05.07.2021 12:41 Ответить
Поэтому интересно, кто по профессии гомосексуалист беримор, который проявляет здесь высокую активность. Наверняка профессия не связана с интеллектуальной деятельностью.
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05.07.2021 12:44 Ответить
але ж ви й політкоректні... Цінителя власних геніталій у інших ...опах та гомосексуалістом назвати...
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05.07.2021 12:58 Ответить
Наверное, играет на скрипочке. "Утончённый интеллектуал".
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05.07.2021 23:19 Ответить
Или балерон.
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06.07.2021 09:13 Ответить
Точно-точно. Поддержка за мускулистую попу. Высокое искусство.
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06.07.2021 12:36 Ответить
Крашеные потные мужики в колготках с яйцами в обтяжку.
Эстетика.
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06.07.2021 12:38 Ответить
Опираться на слово "наука" имеют право только люди по профессии связанные хотя бы с какой-то наукой. Я практически уверен, что беримор никак не мвязан ни с какой наукой.
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05.07.2021 13:00 Ответить
Це типовий прийом різного роду сект.
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06.07.2021 10:51 Ответить
а як вона туди попала? Як вони збираються виховувати підростаюче покоління?

на яких та на чиїх моральних цінностях!!!
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05.07.2021 12:42 Ответить
Не можна виховувати підростаюче покоління на збоченнях.
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05.07.2021 12:47 Ответить
Цікаво, що фракція сиволапого гетьмана у Львівській облраді проголосувала проти - і провалила - звернення до Кабміну з вимогою заборони гомосятини у школах.
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05.07.2021 13:08 Ответить
Ця ж фракція у ВР підтримала дерибан Української землі.
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05.07.2021 13:14 Ответить
Опять христианские мракобесы тянут страну в Средневековье и Московию. Ещё чиновника, виновного в рассылке книг, сожгите.
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06.07.2021 07:54 Ответить
В средние века сжигали научные книги. Эта же книга о извращениях. Здесь совсем никакой науки. Гомосеки чаще всего спекулируют на двух словах: "наука" и "мракобесие". Притом не приводят никаких научных аргументов
Да и не могут они какие-то существенные аргументы привести потому что их не существует, да и они вообще по своим профессиям никакого отношения к науке не имеют. Вы кто по профессии? Скрипач, балерон,...?
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06.07.2021 09:28 Ответить
А зачем содержать библиотеки в 21 веке? Книги в электронный вид перевести и потом в ангар на хранение. Да и то не все.
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06.07.2021 09:13 Ответить
Так, ******* бібліотека - це більше музей ніж читальня.
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06.07.2021 10:53 Ответить
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