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"Принцеса + принцеса": З бібліотек Івано-Франківської області вилучать книгу про одностатеві стосунки

Із бібліотек Івано-Франківської області вилучать всі екземпляри книги-коміксу "Принцеса + принцеса: довго і щасливо", в якій описуються стосунки між двома дівчатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Зазначається, що йдеться про 46 примірників, які були закуплені в бібліотеки за рахунок держбюджету. Рішення про вилучення цієї книги прийняла Івано-Франківська ОДА після звернення представників християнських громад міста та обласної організації об'єднання "Просвіта".

Про вилучення з бібліотек книжки "Принцеса+принцеса: довго і щасливо" під час засідання депутатської комісії з питань культури у четвер, 1 липня, заявила заступниця начальника управління культури Івано-Франківської ОДА Мирослава Корнелюк.

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"Нам надійшов лист щодо книги "Принцеса+принцеса". Ми вже знаємо скільки примірників є в наших бібліотеках. Ми справді їх розповсюдили по всіх бібліотеках, не багато – по одній, по дві в кожній [бібліотеці]. Зараз ми вилучаємо ці книги. Ми відреагували на лист", – повідомила Мирослава Корнелюк.

Підставою для вилучення книжок, за її словами, стали звернення від представників християнських спільнот Івано-Франківська та від заступника голови обласного об’єднання "Просвіта" Михайла Січки. В обох зверненнях вказувалося, що книжка "Принцеса + принцеса" підриває інститут сім'ї в Україні.

Закупівлю книжки-коміксу "Принцеса + принцеса" провели ще на початку року. Усього Міністерство культури України та Український інститут книги придбали 1240 примірників цієї книги. Книга рекомендована для дітей від п'яти років, у ній описані стосунки між двома дівчатами, які завершуються їхнім весіллям.

У коментарі виданню Михайло Січка заявив, що вважає, що цю книжку закупили не через художню цінність, а через те, що вона пропагує нетрадиційні стосунки.

"Книжку закуповують не через те, що вона має велику художню цінність, а якраз пропагує щось нетрадиційне. Тому ми проти того, щоб таку книжку за державний кошт розповсюджували у бібліотеках. Такі книжки провокують конфлікт у суспільстві. Я проти того, щоб за державні кошти провокувати конфлікт. На мою думку, держава інше мала б пропагувати, і коли купують такі книжки, мають порадитись із громадськістю", – вважає він.

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Топ коментарі
+15
коли при владі ткаченко і квартал 95 купує дітям таку гидоту, то хто, як не місцева влада має захистити дітей від паргивої збоченої пропаганди гомосексуалізмУ7
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05.07.2021 10:22
+13
У животних всякое бывает: поедание нечистот, каннибализм, может и об этом деткам напишем, как можно делать?
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05.07.2021 10:53
+11
Цікаве питання: "а на якій підставі?". Зустрічним питанням може бути: а на якій підставі цю книжку закупили (за бюджетні кошти!) і розіпхали по закладах?
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05.07.2021 10:26
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Что интересно, что гомосексуалисты, при защите своих склонностей, часто применяют слово "наука", как будто наука на их стороне. При этом сами не могут никаких научных аргументов привести.
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05.07.2021 12:39 Відповісти
Если посмотреть на этих "исследователей", увидим всё тех же извращенцев,
но с увеличительным стеклом - чтобы заглядывать глубже и дальше.
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05.07.2021 12:41 Відповісти
Поэтому интересно, кто по профессии гомосексуалист беримор, который проявляет здесь высокую активность. Наверняка профессия не связана с интеллектуальной деятельностью.
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05.07.2021 12:44 Відповісти
але ж ви й політкоректні... Цінителя власних геніталій у інших ...опах та гомосексуалістом назвати...
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05.07.2021 12:58 Відповісти
Наверное, играет на скрипочке. "Утончённый интеллектуал".
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05.07.2021 23:19 Відповісти
Или балерон.
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06.07.2021 09:13 Відповісти
Точно-точно. Поддержка за мускулистую попу. Высокое искусство.
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06.07.2021 12:36 Відповісти
Крашеные потные мужики в колготках с яйцами в обтяжку.
Эстетика.
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06.07.2021 12:38 Відповісти
Опираться на слово "наука" имеют право только люди по профессии связанные хотя бы с какой-то наукой. Я практически уверен, что беримор никак не мвязан ни с какой наукой.
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05.07.2021 13:00 Відповісти
Це типовий прийом різного роду сект.
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06.07.2021 10:51 Відповісти
а як вона туди попала? Як вони збираються виховувати підростаюче покоління?

на яких та на чиїх моральних цінностях!!!
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05.07.2021 12:42 Відповісти
Не можна виховувати підростаюче покоління на збоченнях.
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05.07.2021 12:47 Відповісти
Цікаво, що фракція сиволапого гетьмана у Львівській облраді проголосувала проти - і провалила - звернення до Кабміну з вимогою заборони гомосятини у школах.
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05.07.2021 13:08 Відповісти
Ця ж фракція у ВР підтримала дерибан Української землі.
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05.07.2021 13:14 Відповісти
Опять христианские мракобесы тянут страну в Средневековье и Московию. Ещё чиновника, виновного в рассылке книг, сожгите.
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06.07.2021 07:54 Відповісти
В средние века сжигали научные книги. Эта же книга о извращениях. Здесь совсем никакой науки. Гомосеки чаще всего спекулируют на двух словах: "наука" и "мракобесие". Притом не приводят никаких научных аргументов
Да и не могут они какие-то существенные аргументы привести потому что их не существует, да и они вообще по своим профессиям никакого отношения к науке не имеют. Вы кто по профессии? Скрипач, балерон,...?
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06.07.2021 09:28 Відповісти
А зачем содержать библиотеки в 21 веке? Книги в электронный вид перевести и потом в ангар на хранение. Да и то не все.
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06.07.2021 09:13 Відповісти
Так, ******* бібліотека - це більше музей ніж читальня.
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06.07.2021 10:53 Відповісти
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