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Кабмин вводит новые правила въезда в Украину из-за распространения штамма "дельта"

Кабмин вводит новые правила въезда в Украину из-за распространения штамма

Со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2. Или установить приложение "Вдома" для прохождения 14-дневной самоизоляции.

 Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что досрочно завершить самоизоляцию через "Вдома", как и раньше, можно будет через получение негативного результата теста.

"В Португалии, России, Великобритании и Индии наибольшее количество случаев заражения новым штаммом "дельта". И всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно обязательно сдать экспресс-тест", - отметил Федоров.

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Он также добавил, что пока Украина находится в "зеленой зоне", правила въезда из других стран не менялись и приложение устанавливать не нужно.
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Бредятина...
Тест не показывает ничего если человек заразился за день два до этого...
Должна быть только изоляция на 15 дней..
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05.07.2021 11:15 Ответить
страшней ковидлы только дельта. когда перестанут бояться - будет дельта+ (вспоминаем вротердам) или епсилон.
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05.07.2021 11:25 Ответить
Гамму и омегу ждём. Сказочники *уевы.
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05.07.2021 11:35 Ответить
читал что основным признаком "Дэльты" есть диарея, тогда почему еще в прошлом году (я переболел сильно, знакомые, сотрудники) у многих была сильная диарея, черного цвета... значит тогда уже был "дэльта"? или "основной" признак от Кивы?
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05.07.2021 11:48 Ответить
ОЧНУЛИСЬ тыпилы.
Это надо было делать как минимум еще МЕСЯЦ назад.
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05.07.2021 13:02 Ответить
Яка ціна зробити тест?
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05.07.2021 13:08 Ответить
 
 