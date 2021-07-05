Кабмин вводит новые правила въезда в Украину из-за распространения штамма "дельта"

Со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2. Или установить приложение "Вдома" для прохождения 14-дневной самоизоляции.

Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Он также сообщил, что досрочно завершить самоизоляцию через "Вдома", как и раньше, можно будет через получение негативного результата теста.



"В Португалии, России, Великобритании и Индии наибольшее количество случаев заражения новым штаммом "дельта". И всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно обязательно сдать экспресс-тест", - отметил Федоров.

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Он также добавил, что пока Украина находится в "зеленой зоне", правила въезда из других стран не менялись и приложение устанавливать не нужно.