Кабмин вводит новые правила въезда в Украину из-за распространения штамма "дельта"
Со 2 июля всем украинцам, которые возвращаются из Португалии, России, Великобритании и Индии, нужно сделать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2. Или установить приложение "Вдома" для прохождения 14-дневной самоизоляции.
Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Он также сообщил, что досрочно завершить самоизоляцию через "Вдома", как и раньше, можно будет через получение негативного результата теста.
"В Португалии, России, Великобритании и Индии наибольшее количество случаев заражения новым штаммом "дельта". И всем иностранцам, которые приезжают из этих стран, нужно обязательно сдать экспресс-тест", - отметил Федоров.
Он также добавил, что пока Украина находится в "зеленой зоне", правила въезда из других стран не менялись и приложение устанавливать не нужно.
Пожалуйста, подождите...
Тест не показывает ничего если человек заразился за день два до этого...
Должна быть только изоляция на 15 дней..
Это надо было делать как минимум еще МЕСЯЦ назад.