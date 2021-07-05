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Кабмін вводить нові правила в'їзду в Україну через поширення штаму "дельта"

Кабмін вводить нові правила в'їзду в Україну через поширення штаму

З 2 липня всім українцям, які повертаються з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії, потрібно зробити експрес-тест на антиген SARS-CoV-2. Або встановити застосунок "Вдома" для проходження 14-денної самоізоляції.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що достроково завершити самоізоляцію через "Вдома", як і раніше, можна буде через отримання негативного результату тесту.

"У Португалії, Росії, Великій Британії та Індії найбільша кількість випадків зараження новим штамом "дельта". І всім іноземцям, які приїжджають з цих країн, потрібно обов'язково здати експрес-тест", - зазначив Федоров.

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Він також додав, що поки Україна перебуває в "зеленій зоні", правила в'їзду з інших країн не змінювалися і застосунок встановлювати не потрібно.

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Бредятина...
Тест не показывает ничего если человек заразился за день два до этого...
Должна быть только изоляция на 15 дней..
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05.07.2021 11:15 Відповісти
страшней ковидлы только дельта. когда перестанут бояться - будет дельта+ (вспоминаем вротердам) или епсилон.
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05.07.2021 11:25 Відповісти
Гамму и омегу ждём. Сказочники *уевы.
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05.07.2021 11:35 Відповісти
читал что основным признаком "Дэльты" есть диарея, тогда почему еще в прошлом году (я переболел сильно, знакомые, сотрудники) у многих была сильная диарея, черного цвета... значит тогда уже был "дэльта"? или "основной" признак от Кивы?
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05.07.2021 11:48 Відповісти
ОЧНУЛИСЬ тыпилы.
Это надо было делать как минимум еще МЕСЯЦ назад.
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05.07.2021 13:02 Відповісти
Яка ціна зробити тест?
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05.07.2021 13:08 Відповісти
 
 