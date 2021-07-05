Кабмін вводить нові правила в'їзду в Україну через поширення штаму "дельта"
З 2 липня всім українцям, які повертаються з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії, потрібно зробити експрес-тест на антиген SARS-CoV-2. Або встановити застосунок "Вдома" для проходження 14-денної самоізоляції.
Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Він також повідомив, що достроково завершити самоізоляцію через "Вдома", як і раніше, можна буде через отримання негативного результату тесту.
"У Португалії, Росії, Великій Британії та Індії найбільша кількість випадків зараження новим штамом "дельта". І всім іноземцям, які приїжджають з цих країн, потрібно обов'язково здати експрес-тест", - зазначив Федоров.
Він також додав, що поки Україна перебуває в "зеленій зоні", правила в'їзду з інших країн не змінювалися і застосунок встановлювати не потрібно.
Будь ласка, зачекайте...
Тест не показывает ничего если человек заразился за день два до этого...
Должна быть только изоляция на 15 дней..
Это надо было делать как минимум еще МЕСЯЦ назад.