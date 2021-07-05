Кабмін вводить нові правила в'їзду в Україну через поширення штаму "дельта"

З 2 липня всім українцям, які повертаються з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії, потрібно зробити експрес-тест на антиген SARS-CoV-2. Або встановити застосунок "Вдома" для проходження 14-денної самоізоляції.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що достроково завершити самоізоляцію через "Вдома", як і раніше, можна буде через отримання негативного результату тесту.

"У Португалії, Росії, Великій Британії та Індії найбільша кількість випадків зараження новим штамом "дельта". І всім іноземцям, які приїжджають з цих країн, потрібно обов'язково здати експрес-тест", - зазначив Федоров.

Також читайте: "Ковід-сертифікати запрацюють з ЄС тільки тоді, коли там дадуть добро", - Ляшко

Він також додав, що поки Україна перебуває в "зеленій зоні", правила в'їзду з інших країн не змінювалися і застосунок встановлювати не потрібно.