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"Ковід-сертифікати запрацюють з ЄС тільки тоді, коли там дадуть добро", - Ляшко

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у застосунку "Дія". Використовувати їх для в'їзду в Євросоюз поки неможливо, але вони можуть надати "послаблення" для вакцинованих людей всередині країни.

Про це повідомлять Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Після завершення аудиту документа на відповідність вимогам ЄС, українці зможуть використовувати його для безвізових поїздок до Євросоюзу, пояснили в Офісі віцепрем'єр-міністра з євроінтеграції.

"В останні тижні в ЄС внесли зміни в ТЗ, які потребували переробки. Питання в тому, що вони ще не відкрили ключі для третіх країн, зараз запускається checklist на технічну частину і на юридичну частину. Ми чекаємо. Їх експерти тестують нашу базу, після цього ми заповнюємо checklist, віддаємо їм і вони приймають рішення. Ковід-сертифікати запрацюють з ЄС тільки тоді, коли там дадуть добро", - пояснив голова МОЗ України Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували від коронавірусу 24 363 особи, загалом - 2 074 986, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, в Україні з 1 липня почалася пілотна експлуатація ковідних сертифікатів.

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05.07.2021 09:40 Відповісти
Тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человека с положительным результатом на COVID-19, включая членов экипажа
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05.07.2021 09:40 Відповісти
"Ковид-сертификаты заработают с ЕС только тогда, когда там дадут добро", - Ляшко - Цензор.НЕТ 8045
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05.07.2021 09:41 Відповісти
"Ковид-сертификаты заработают с ЕС только тогда, когда там дадут добро", - Ляшко - Цензор.НЕТ 1317
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05.07.2021 09:44 Відповісти
Там еще третья картинка должна быть - гроб с алиэкспресса с надписью "роиссся вперде".
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05.07.2021 09:44 Відповісти
В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с российскими туристами на Кубе
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05.07.2021 09:51 Відповісти
Ковід-сертифікати запрацюють з ЄС тільки тоді, коли там дадуть добро ", - Ляшко - Цензор.НЕТ 784
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05.07.2021 09:57 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1411940660693831680 21 мин

ЕС отказался от взаимного признания "ковидных сертификатов" с Украиной. Страны члены ЕС могут заключать отдельные соглашения взаимного признания, если это не противоречит правилам и нормам ЕС. Разрешение на въезд в отдельную страну не распространяется на остальные страны ЕС.
Собственно никаких переговоров и не было. ЕС потребовало данные о реестре вакцинированных, Кабмин промолчал.
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05.07.2021 10:13 Відповісти
В Україні за 500 грн можна зробити довідку про відсутність КОВІД перед вильотом. Про яке визнання сертифікатів вони говорять і чекають ?
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05.07.2021 14:04 Відповісти
 
 