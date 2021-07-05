"Ковід-сертифікати запрацюють з ЄС тільки тоді, коли там дадуть добро", - Ляшко
У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у застосунку "Дія". Використовувати їх для в'їзду в Євросоюз поки неможливо, але вони можуть надати "послаблення" для вакцинованих людей всередині країни.
Про це повідомлять Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Після завершення аудиту документа на відповідність вимогам ЄС, українці зможуть використовувати його для безвізових поїздок до Євросоюзу, пояснили в Офісі віцепрем'єр-міністра з євроінтеграції.
"В останні тижні в ЄС внесли зміни в ТЗ, які потребували переробки. Питання в тому, що вони ще не відкрили ключі для третіх країн, зараз запускається checklist на технічну частину і на юридичну частину. Ми чекаємо. Їх експерти тестують нашу базу, після цього ми заповнюємо checklist, віддаємо їм і вони приймають рішення. Ковід-сертифікати запрацюють з ЄС тільки тоді, коли там дадуть добро", - пояснив голова МОЗ України Віктор Ляшко.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня почалася пілотна експлуатація ковідних сертифікатів.
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ЕС отказался от взаимного признания "ковидных сертификатов" с Украиной. Страны члены ЕС могут заключать отдельные соглашения взаимного признания, если это не противоречит правилам и нормам ЕС. Разрешение на въезд в отдельную страну не распространяется на остальные страны ЕС.
Собственно никаких переговоров и не было. ЕС потребовало данные о реестре вакцинированных, Кабмин промолчал.