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"Ковид-сертификаты заработают с ЕС только тогда, когда там дадут добро", - Ляшко

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидних сертификатов" в приложении "Дія". Использовать их для въезда в Евросоюз пока невозможно, но они могут предоставить "поблажки" для вакцинированных людей внутри страны.

Об этом сообщате Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

После завершения аудита документа на соответствие требованиям ЕС, украинцы смогут использовать его для безвизовых поездок в Евросоюз, пояснили в Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции.

"В последние недели в ЕС внесли изменения в ТЗ, которые нуждались в переработке. Вопрос в том, что они еще не открыли ключи для третьих стран, сейчас запускается checklist на техническую часть и на юридическую часть. Мы ждем. Их эксперты тестируют нашу базу, после этого мы заполняем checklist, отдаем им и они принимают решение. Ковид-сертификаты заработают с ЕС только тогда, когда там дадут добро", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов.

Читайте: Для контроля качества медицинских услуг может быть создан специальный государственный орган, - Ляшко

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05.07.2021 09:40 Ответить
"Ковид-сертификаты заработают с ЕС только тогда, когда там дадут добро", - Ляшко - Цензор.НЕТ 8045
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05.07.2021 09:41 Ответить
"Ковид-сертификаты заработают с ЕС только тогда, когда там дадут добро", - Ляшко - Цензор.НЕТ 1317
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05.07.2021 09:44 Ответить
Там еще третья картинка должна быть - гроб с алиэкспресса с надписью "роиссся вперде".
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05.07.2021 09:44 Ответить
В Роспотребнадзоре заявили о контроле ситуации с российскими туристами на Кубе
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05.07.2021 09:51 Ответить
Ковід-сертифікати запрацюють з ЄС тільки тоді, коли там дадуть добро ", - Ляшко - Цензор.НЕТ 784
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05.07.2021 09:57 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1411940660693831680 21 мин

ЕС отказался от взаимного признания "ковидных сертификатов" с Украиной. Страны члены ЕС могут заключать отдельные соглашения взаимного признания, если это не противоречит правилам и нормам ЕС. Разрешение на въезд в отдельную страну не распространяется на остальные страны ЕС.
Собственно никаких переговоров и не было. ЕС потребовало данные о реестре вакцинированных, Кабмин промолчал.
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05.07.2021 10:13 Ответить
В Україні за 500 грн можна зробити довідку про відсутність КОВІД перед вильотом. Про яке визнання сертифікатів вони говорять і чекають ?
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05.07.2021 14:04 Ответить
 
 