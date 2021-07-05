"Ковид-сертификаты заработают с ЕС только тогда, когда там дадут добро", - Ляшко
В Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидних сертификатов" в приложении "Дія". Использовать их для въезда в Евросоюз пока невозможно, но они могут предоставить "поблажки" для вакцинированных людей внутри страны.
Об этом сообщате Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
После завершения аудита документа на соответствие требованиям ЕС, украинцы смогут использовать его для безвизовых поездок в Евросоюз, пояснили в Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции.
"В последние недели в ЕС внесли изменения в ТЗ, которые нуждались в переработке. Вопрос в том, что они еще не открыли ключи для третьих стран, сейчас запускается checklist на техническую часть и на юридическую часть. Мы ждем. Их эксперты тестируют нашу базу, после этого мы заполняем checklist, отдаем им и они принимают решение. Ковид-сертификаты заработают с ЕС только тогда, когда там дадут добро", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Напомним, в Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация ковидных сертификатов.
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ЕС отказался от взаимного признания "ковидных сертификатов" с Украиной. Страны члены ЕС могут заключать отдельные соглашения взаимного признания, если это не противоречит правилам и нормам ЕС. Разрешение на въезд в отдельную страну не распространяется на остальные страны ЕС.
Собственно никаких переговоров и не было. ЕС потребовало данные о реестре вакцинированных, Кабмин промолчал.