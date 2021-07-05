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В Беларуси более сакральное отношение к законам. Вне зависимости от того, исходят они от легитимной или нелегитимной власти, - политический аналитик Шрайбман

В Беларуси более сакральное отношение к законам. Вне зависимости от того, исходят они от легитимной или нелегитимной власти, - политический аналитик Шрайбман

В белорусской культуре есть крайняя нетолерантность к насилию, отторжение насилия.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

"Белорусский гимн начинается со слов "мы белорусы, мирные люди". Это некая часть национальной ДНК. Знаете, я очень не люблю слово "менталитет"; я не верю в существование этого феномена. Многие разделенные народы показывают себя абсолютно разными с точки зрения политических культур: Северная и Южная Корея, восточные и западные немцы, и так далее. Но у белорусов это отторжение насилия - есть", - рассказал аналитик.

По словам Шрайбмана, когда Россия оккупировала Крым и начала агрессию на Донбассе, Лукашенко удалось пройти выборы 2015 года практически без протестов.

"Потому что тогда запрос на мир был таким, что даже неприятие Лукашенко, которое было довольно широким, не вылилось во что-то серьезное. Люди боялись протестовать, чтобы не повторилась Украина. И в этом смысле то, что говорят про белорусов, имеет под собой какие-то основания. Мы, белорусы, действительно не приемлем насилия – и это было видно даже в тактиках протестующих. Есть и другая черта; она не так глубинна, но вытекает из наших с вами политических режимов. И это то, что, как мне кажется, чудным образом объединяет Украину и Россию. Мне кажется, что в Беларуси - более сакральное отношение к правилам и законам. Вне зависимости от того, исходят они от легитимной или нелегитимной власти. Из-за этого толерантности к нарушению законов в Беларуси меньше, чем в России и в Украине", - отметил аналитик.

Интервью с белорусским политическим аналитиком Артемом Шрайбманом для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Лукашенко демонстративная порка Протасевича - это своего рода психологическое наслаждение, - белорусский политический аналитик Шрайбман

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Топ комментарии
+7
Ото ж бо й воно! У овець в отарі теж є "сакральне сприйняття законів незалежно від того жене отару вівчар на пашу чи вовки у ліс тягнуть"!!!
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05.07.2021 12:01
+5
Втік? Ні! Засланий. Те що це жиденя несе про "сакральну" покору і ментальне рабство білорусів як національну "скрєпу" свідчить про те що він фахово непридатний.
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05.07.2021 12:30
+4
и перед тем как мусора начинают мудохать болотного холопа он снимает белые тапки.
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05.07.2021 11:59
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Правила форума Совет форумчан
и перед тем как мусора начинают мудохать болотного холопа он снимает белые тапки.
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05.07.2021 11:59 Ответить
Ото ж бо й воно! У овець в отарі теж є "сакральне сприйняття законів незалежно від того жене отару вівчар на пашу чи вовки у ліс тягнуть"!!!
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05.07.2021 12:01 Ответить
Хотите рецепт? Палите шины!
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05.07.2021 12:02 Ответить
Это тот самый Шрайбман бежавший в Украину, которого сдал Протасевич?
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05.07.2021 12:03 Ответить
Втік? Ні! Засланий. Те що це жиденя несе про "сакральну" покору і ментальне рабство білорусів як національну "скрєпу" свідчить про те що він фахово непридатний.
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05.07.2021 12:30 Ответить
Ага это для простого народа мир и терпение, а для власти дубинка и насилие, а менталитет не от нации зависит, а формируется в зависимости от среды обитания, украинцы тоже, живущие в Канаде или США имеют различия в ментальности с тем, кто проживает в Украине.
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05.07.2021 12:03 Ответить
Тоді цьомайте свого Луку у сакральні закони, яких він вам купу намалює.
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05.07.2021 12:05 Ответить
Шрайбман идеализирует белоруссов. Большинство, к сожалению, будут умирать за рашен-империю. Причем не принудительно, а добровольно. Фактически мы уже имеем границу на севере с Россией, и это огромные угрозы и вызовы перед Украиной (нам очень была нужна независимая Беларусь, но ее нет). Когда Орда нападет, будем уповать на припятские болота, которые всегда показывали свой характер, ведь если принять меры, там сплошные рокады будут и тупики.
P. S. Уже в 80-х, когда я там служил, белоруссы в своем большинстве были зомби, кто был поумнее, еще не совсем зомби, те собирались удирать на Запад, вслед за первыми волнами белорусской эмиграции, но остальные идентифицировали себя с Россией: "Ах-ах, Маргелов, такой десантный командир: "Кидал бронетехнику с самолетов сразу с экипажами на парашутах (чтобы сразу, приземлившись, могли убивать), а я (или тот, кого знал расскажчик) удостоился чести лизать Маргеловский зад". Осоловелая гордость при этом была сродни блеску в глазах наркомана или сильно приложившегося к алкоголю пьянице. Трудно представить какого качества народ вылепил Лукашенко еще за прошедшие 30 лет.
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05.07.2021 12:33 Ответить
Litva priznala diplomaticeskoje predstavitelstvo Belorus opzicijuTo jest ambasadu rezima mozno zakryvat
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05.07.2021 12:50 Ответить
Це типу - "всяка влада від Бога", а не найняті народом менеджери.
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05.07.2021 13:54 Ответить
Культура рабів.
Рабів до раю не пускають.
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05.07.2021 14:29 Ответить
Насилие над насильником жизнено необходимо ибо насильник сам не остоновится.
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05.07.2021 16:06 Ответить
ЧК-ГРУ-ОГПУ-ГУ ГБ-МГБ-КГБ працювало також за "законами".
Там і 58-ма стаття знаменита була.
І "суди", і "особі трійки", і масові розстріли, і концтабори - усьо по "закону".
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05.07.2021 16:07 Ответить
...этому долбоклюю 29 лет - схера он кому то рассказует про менталитеты народов?
"чтобы не повторилась Украина" - за это его надо объявлять персоной нон-грата. Ему понравится со своим половым партнером Протасевичем сидеть под домашним арестом на пропитании у усатого кондома
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06.07.2021 00:40 Ответить
 
 