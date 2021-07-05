Украина готова к наступлению России, - Данилов. ВИДЕО
В 2014 году Украина не была готова к наступлению России. Ведь кремлевские разведчики, сотрудники главных управлений и соответствующих ведомств уничтожали все, что можно было.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По словам секретаря СНБО, сейчас, в 2021 году, ситуация совсем другая. Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно – к основным вызовам, которые можно оценить, Украина является готовой.
"Сейчас у нас совсем по-другому", - отметил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Россия - достаточно сильная касательно технического обеспечения. Ведь оккупанты последние годы вкладывали огромные деньги в свои войска.
"У них единственная доктрина, что они с кем-то должны воевать, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага", - добавил Данилов.
Данилов подчеркнул, что у нашего государства другая армия и другое вооружение. Кроме того, у Украины появились настоящие партнеры – страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания.
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Телеканал«Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом
показав - і прибрав з доступу
https://glavcom.ua/news/derzhavniy-kanal-dom-potrapiv-u-skandal-cherez-kartu-z-rosiyskim-krimom-766933.html
От твоего дома ближайшее бомбоубежище где? Про учения ГО когда последний раз слышал? И пр. и пр. и пр.
"Шо он не так сказал"? Да он ваще никуя по теме не сказал!
"Сейчас у нас совсем по-другому", - отметил Данилов.
Золотые слова про просраный Гособоронзаказ.
лишь бы у Зе хватило смелости дать приказ стрелять в случае широкомасштабного наступления москальной орды
А Гавнокомандующий - вообще мастер разговорного жанра!
ДВА ГОДА срывается ГосОборонЗаказ!
Во время войны, за такое надо РАССТРЕЛИВАТЬ!
Но, к примеру, демаркационная линия (читай-граница) между Северной и Южной Кореей составляет 270 км и на протяженности этой "линии" сосредоточено 1,5 млн военнослужащих.
Степень оснащенности вооружением солдат и офицеров армии Южной Кореи, приборами и прочей военной амуницией, думаю, будет то же не в пользу украинской армии.
И при этом на "линии" не ведутся перестрелки, ежедневные минометные и артобстрелы.
https://zn.ua/international/novoe-oruzhie-putina-kuda-smotrit-oko-saurona.html
https://zn.ua/internal/kak-popast-ukraine-v-obe-nohi.html
- тут просто пакетом........ зебилам не читать!!!
То мы были готовы к ковиду, то к футболу с англией.... Здесь тоже самое...
Данилов рванулся вперед и всем телом лег на вражескую амбразуру
А Україна готова ще з 14го року, вибору немає, або відбити рашисстов-фашисстов ***** або згинути!
Україна переможе!
Мене цікавить тільки одне: скількох з цих шпигунів зловили і коли їх повісили. Все.