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Данилов (1066) россия (93025)

Украина готова к наступлению России, - Данилов. ВИДЕО

В 2014 году Украина не была готова к наступлению России. Ведь кремлевские разведчики, сотрудники главных управлений и соответствующих ведомств уничтожали все, что можно было.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, сейчас, в 2021 году, ситуация совсем другая. Несмотря на то, что ко всему подготовиться невозможно – к основным вызовам, которые можно оценить, Украина является готовой.

"Сейчас у нас совсем по-другому", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Россия - достаточно сильная касательно технического обеспечения. Ведь оккупанты последние годы вкладывали огромные деньги в свои войска.

"У них единственная доктрина, что они с кем-то должны воевать, иначе у них очень быстро происходит развал, если нет внешнего врага", - добавил Данилов.

Данилов подчеркнул, что у нашего государства другая армия и другое вооружение. Кроме того, у Украины появились настоящие партнеры – страны Балтии, Польша, Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания.

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Топ комментарии
+29
Главное- не увлечься "шапкозакидательством" и не переоценить свои возможности. Мы сильней, чем были в 2014, но и противник не нежился на пляже.
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05.07.2021 11:51
+24
Арестович уже готов, то бишь смылся.
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05.07.2021 11:45
+18
Чем больше вся эта зечухня об этом вопит,тем меньше в этом уверенности -зестукач просрал все и всех ,кого успел,уже сдал пуйлу ,
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05.07.2021 11:48
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Арестович уже готов, то бишь смылся.
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05.07.2021 11:45 Ответить
зеленский тоже прикупил дачку в Криму и испании
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05.07.2021 12:53 Ответить
плєбєй-по-мордє-бєй

Україна готова до наступу Росії, - Данілов - Цензор.НЕТ 774
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05.07.2021 18:10 Ответить
Чем больше вся эта зечухня об этом вопит,тем меньше в этом уверенности -зестукач просрал все и всех ,кого успел,уже сдал пуйлу ,
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05.07.2021 11:48 Ответить
https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim RoksolanaКрымUA https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim @RoksolanaKrim https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim/status/1411977149628796928 23 мин

Все что вы хотели узнать про Крымскую ЗЕплатформу
Так приучают Украину - Крым за скобки
Телеканал«Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом

показав - і прибрав з доступу

https://glavcom.ua/news/derzhavniy-kanal-dom-potrapiv-u-skandal-cherez-kartu-z-rosiyskim-krimom-766933.html
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05.07.2021 12:44 Ответить
представляю Данилова с боевым микрофоном в рукопашном бою..
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05.07.2021 11:49 Ответить
а шо Данилов не так сказал?
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05.07.2021 12:17 Ответить
... у петюнчиков, всё не так, за это и платят героям)))))
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05.07.2021 12:21 Ответить
ето тебе щарий с ютубчика расказал ?
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05.07.2021 12:55 Ответить
Щоб тобі, Іване, так платили твоЇ діти, як платять"петюнчикам"
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05.07.2021 14:50 Ответить
Данилову задали простой вопрос: Готовы ли мы к вторжению РФ? Данилов начал рассказывать про "наши корабли бороздят просторы вселенной ..."

От твоего дома ближайшее бомбоубежище где? Про учения ГО когда последний раз слышал? И пр. и пр. и пр.

"Шо он не так сказал"? Да он ваще никуя по теме не сказал!
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05.07.2021 13:44 Ответить
Україна готова до наступу Росії, - Данілов - Цензор.НЕТ 9093
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05.07.2021 14:56 Ответить
Можно и поржать конечно. А можно вспомнить чем закончилась деятельность данных персонажей. Слова-то оказались пророческими ...
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05.07.2021 15:13 Ответить
Главное- не увлечься "шапкозакидательством" и не переоценить свои возможности. Мы сильней, чем были в 2014, но и противник не нежился на пляже.
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05.07.2021 11:51 Ответить
противник сидел на бутылках, пляжи для них закрыты
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05.07.2021 13:45 Ответить
Сейчас начнётся истерика у Лахты 😀
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05.07.2021 11:51 Ответить
А им-то с чего истерить? Отхватили Крым и кусок Донбасса, создали вечный геморрой аля Приднестровье и при этом они не сторона конфликта
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05.07.2021 12:36 Ответить
Так это для расии и есть геморрой.
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05.07.2021 13:03 Ответить
"Россия" и "геморрой" - одно и то же.
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05.07.2021 13:15 Ответить
А для нас дамбас прям халва уже восьмой год...
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05.07.2021 13:33 Ответить
То есть место происхождения.
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05.07.2021 16:34 Ответить
"Ведь оккупанты последние годы вкладывали огромные деньги в свои войска".

"Сейчас у нас совсем по-другому", - отметил Данилов.

Золотые слова про просраный Гособоронзаказ.
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05.07.2021 11:59 Ответить
"Украина готова к наступлению России" - чемоданы у зеленой элиты собраны . а у остающихся ОПЗЖшников приветственные речи и хлеб-соль заготовлены
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05.07.2021 11:59 Ответить
Не суди по себе
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05.07.2021 14:00 Ответить
хорошо буду по вам судить . чемоданчик упаковали ? или слуги своих хозяев с собой не берут ?
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05.07.2021 14:03 Ответить
Украина должна быть готова к наступлению на росию.
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05.07.2021 12:02 Ответить
Союзники перечислены на 100 %.
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05.07.2021 12:04 Ответить
Необходима псих комиссия всех топ чиновников и депутатья. Такие ка Данилов и ему подобные особи будут в первых рядах "защитников"?
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05.07.2021 12:09 Ответить
сам хоть понял что написал?
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05.07.2021 12:20 Ответить
Чим розуміти ?
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05.07.2021 13:17 Ответить
Гори гори ясно, чтоби не погасло))
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05.07.2021 12:35 Ответить
кацапский бот,
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05.07.2021 12:45 Ответить
И именно поэтому рашка оккупировала территории Молдовы, Грузии и Украины? Чтобы этого не сделали солдаты НАТО?)
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05.07.2021 13:39 Ответить
Ты же знаешь что на Наполеона напала рашка? Он в ней вообще ничего не забыл - какие нах территории? Про союзника Гитлера с которым делили Европу вообще смешно
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05.07.2021 13:46 Ответить
ЗРАДА!!
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05.07.2021 12:10 Ответить
Один вопрос к секретарю СНБО. Кто из тех " кто уничтожил все что можно было" ( и их пособники, не все убежали, кумы дали это сделать по " доброте душевной") . Кто из них был расстрелян, посажен , лишился свободы, имущества, бизнеса, финансов и т.д. А то как всегда, виновные есть ( чаще всего это попередники или попередники попередников.., но наказанных нет.. при чем НИ ОДНОГО). Потом придут следующие.. и уже " в уничтожении всего" будут обвинять нынешнюю власть. И так до бесконечности, с одним и тем же результатом конечно.
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05.07.2021 12:17 Ответить
Секретарь СНБО Данилов все правильно сказал!
лишь бы у Зе хватило смелости дать приказ стрелять в случае широкомасштабного наступления москальной орды
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05.07.2021 12:22 Ответить
Таки да, сотрясать воздух они умеют)))
А Гавнокомандующий - вообще мастер разговорного жанра!
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05.07.2021 12:33 Ответить
После этой фразы данилова можно смело сделать вывод наоборот(и есть куча доказательств) что Мы, Украина , совершенно не готовы к наступлению русни...от слова - Совсем не готовы... сумно ***...
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05.07.2021 12:24 Ответить
так вот почему данилов ненавидит людей с верхним образованием... протеже юльки тимошенчихи закончило сельхозтехникум и через год после назначения на должность лугандонской ога уже имел высшее образование и защитил диссертацию...
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05.07.2021 12:32 Ответить
Даже не смешно! Что вы можете противопоставить России.
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05.07.2021 12:32 Ответить
... Очень сильное оружие - дух свободы и независимости от Вашего *уйла.
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05.07.2021 12:48 Ответить
тоже что мы противопоставили россии в донецком аэропорту,когда москальная орда не могла его взять 242 дня
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05.07.2021 13:07 Ответить
Смешно, лишь ватному контрацептиву!!! Даже ********** искандеры, после Карабаха, не смеются! Вот то( джавелины и байрактары) и ПРОТИВОПОСИТАВИМ! А ще, незламний дух козацький! Но ты, диванное чмо евгеша, этого не поним аешь, ибо безъяйцый по-натуре! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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05.07.2021 15:24 Ответить
Україна готова до наступу Росії, - Данілов - Цензор.НЕТ 8845
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05.07.2021 12:36 Ответить
А сколько же здесь повилезало, интересно где они зарегени а)))
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05.07.2021 12:38 Ответить
согласно Сунь Цзы в его трактате "Искусство войны" если ты сильный - притворись слабым, если ты слаб - притворись сильным. Вот это 2е Данилов сейчас и делает. Союзников наших самих ветер качает, армия зеленые гусеницы догрызают. А тех кто готов защищать страну не на словах а на деле, 73% населения и их главнокомандующий считает отбросами общества
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05.07.2021 12:41 Ответить
Так и вижу на передке батальон им. Петра невье.......ного....и все прошли тест на отсу тствие 73%.....
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05.07.2021 16:33 Ответить
дай то БОГ..... что б не было как в 41-вом..... тогда тоже были "готовы"
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05.07.2021 12:45 Ответить
Опять будем выезжать на героях, готовых положить жизни за свободу.
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05.07.2021 12:50 Ответить
увы не исключено
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05.07.2021 16:16 Ответить
Пока герои жизни сложат-мы потихонечку ****.....мся...,когда пройдет-всех наградим,и поглядим..прогноз-где можно что урвать,хотелось бы не прогадать и лишь чуть-чуть здесь иль там НАМ потерять......И вот такая сплошная бл.....дь...
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05.07.2021 16:40 Ответить
Якби таке ляпнув "пересічний", але ж це аж цілий секретар РНБО. Війна це насамперед коллапс логістики. Наші корупційні мародери тримають все "на мінімалках" і тому запасу міцності країна не має. Все знову буде залежати від нас самих.
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05.07.2021 12:56 Ответить
Умозаключения умалишенного.
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05.07.2021 12:58 Ответить
у ********** троллей подгорает-значит все правильно сказал Данилов!
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05.07.2021 13:10 Ответить
Разум покинул тебя и никому не жаль.
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05.07.2021 13:19 Ответить
"готовы они..."
ДВА ГОДА срывается ГосОборонЗаказ!
Во время войны, за такое надо РАССТРЕЛИВАТЬ!
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05.07.2021 13:03 Ответить
Інформація з армії та від волонтерів далеко не така оптимістична.
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05.07.2021 13:09 Ответить
и ты можешь дать пруф или только в лужу пёрднуть?
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05.07.2021 13:11 Ответить
ВВХ почти добился, чего хотел. Дождался, когда у нас придут жадные скоморохи-наполеоны к власти. Им и помогать не надо, они и сами все украдут (развалят) нахрен.
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05.07.2021 13:11 Ответить
брехня
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05.07.2021 13:30 Ответить
Що у нас по оборонному замовленню? Кретин галімий!
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05.07.2021 13:35 Ответить
вєтєрінар і піздбл данілов знає толк у військовій справі, особливо після трускавецьких курсів.
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05.07.2021 13:51 Ответить
Хорошо если всё это так...
Но, к примеру, демаркационная линия (читай-граница) между Северной и Южной Кореей составляет 270 км и на протяженности этой "линии" сосредоточено 1,5 млн военнослужащих.
Степень оснащенности вооружением солдат и офицеров армии Южной Кореи, приборами и прочей военной амуницией, думаю, будет то же не в пользу украинской армии.
И при этом на "линии" не ведутся перестрелки, ежедневные минометные и артобстрелы.
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05.07.2021 14:01 Ответить
Україна не вкладається у розвиток своїх власних озброєнь,а лише купує західний непотріб(чеські гармати,британські бтр,амерські хамві). Чим воно збрирається воювати з кацапами?
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05.07.2021 14:05 Ответить
https://zn.ua/international/v-sovremennom-mjunkhenskom-zahovore-zhertvoj-dolzhna-byla-byt-ukraina.html

https://zn.ua/international/novoe-oruzhie-putina-kuda-smotrit-oko-saurona.html

https://zn.ua/internal/kak-popast-ukraine-v-obe-nohi.html

- тут просто пакетом........ зебилам не читать!!!
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05.07.2021 14:25 Ответить
GHBLEHJR ПРИДУРОК
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05.07.2021 15:11 Ответить
когда такое говорят - ясно что мы ни хрена ни готовы.

То мы были готовы к ковиду, то к футболу с англией.... Здесь тоже самое...
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05.07.2021 15:57 Ответить
Та звісно,що готова. Особливо зе-прєпіздєнт і вся його піз#обратія...
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05.07.2021 16:42 Ответить
Мне это напоминает бравурное выступление хероя хенерала Гелетея в 14г.
Данилов рванулся вперед и всем телом лег на вражескую амбразуру
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05.07.2021 17:35 Ответить
Ага говоруны .., не дай бог , первые из Украины повылетают в свои гнезда за границу.
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05.07.2021 17:52 Ответить
Он готов! В окопе лично сидеть вместе с Зеленским будет? Пи*доболы.
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05.07.2021 17:53 Ответить
Зрадник зеля янєлох, підготавляє усе для наступу рф, то видно. Закупівлі по оборонці затягують, з союзниками відносини псують, розробки нові гальмує, спець операції здає, "тииушню" ворогів внутрішніх жОПЗЖ СБУ "НЕ БАЧАТЬ" . Агентів фсб допустив до державних таємниць. То вже усе готово?
А Україна готова ще з 14го року, вибору немає, або відбити рашисстов-фашисстов ***** або згинути!
Україна переможе!
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05.07.2021 18:49 Ответить
при самі найменші загрозі все зелене шобло, ОПЗЖ та інщші любітєлі руского міра навипередки будуть втікати в теплі краї.
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05.07.2021 19:55 Ответить
"...Ведь кремлевские разведчики, сотрудники главных управлений и соответствующих ведомств уничтожали все, что можно было..."

Мене цікавить тільки одне: скількох з цих шпигунів зловили і коли їх повісили. Все.
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05.07.2021 20:35 Ответить
Украина будет готова к войне с паРашей только тогда, когда на Банковой не будет путенской агентуры....
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06.07.2021 00:48 Ответить
Мавзолейные Крысы открыто не нападут,очко не железное....,тем более сейчас до 23 июля идут учения НАТО,а востоке РАБссии начались масштабные учения США и Японии у острова Хоккайдо...,Срань Мавзолейная серливое быдло....
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06.07.2021 00:51 Ответить
Звучит как ...Украина готова к открытости и наступлению России, если бы Украина была готова , то военные заводы работали в четыре смены, чтобы сдерживать врага на границе протяжённостью более 2000 км и хватит разбрасываться коммунистическими лозунгами
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06.07.2021 08:41 Ответить
Переводя с клоунского - Украина не готова к вторжению, но готова капитулировать.
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06.07.2021 09:49 Ответить
 
 