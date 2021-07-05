Україна готова до наступу Росії, - Данілов. ВIДЕО
У 2014 році Україна не була готова до наступу Росії. Адже кремлівські розвідники, співробітники головних управлінь і відповідних відомств знищували все, що можна було.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За словами секретаря РНБО, зараз, в 2021 році, ситуація зовсім інша. Незважаючи на те, що до всього підготуватися неможливо - до основних викликів, які можна оцінити, Україна є готовою.
"Зараз у нас зовсім по-іншому", - зазначив Данілов.
Секретар РНБО підкреслив, що Росія - досить сильна щодо технічного забезпечення. Адже окупанти останні роки вкладали величезні гроші в свої війська.
"У них єдина доктрина, що вони з кимось повинні воювати, інакше у них дуже швидко відбувається розвал, якщо немає зовнішнього ворога", - додав Данілов.
Данілов підкреслив, що у нашої держави інша армія й інше озброєння. Крім того, в України з'явилися справжні партнери - країни Балтії, Польща, Канада, Сполучені Штати Америки та Велика Британія.
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Так приучают Украину - Крым за скобки
Телеканал«Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом
показав - і прибрав з доступу
https://glavcom.ua/news/derzhavniy-kanal-dom-potrapiv-u-skandal-cherez-kartu-z-rosiyskim-krimom-766933.html
От твоего дома ближайшее бомбоубежище где? Про учения ГО когда последний раз слышал? И пр. и пр. и пр.
"Шо он не так сказал"? Да он ваще никуя по теме не сказал!
"Сейчас у нас совсем по-другому", - отметил Данилов.
Золотые слова про просраный Гособоронзаказ.
лишь бы у Зе хватило смелости дать приказ стрелять в случае широкомасштабного наступления москальной орды
А Гавнокомандующий - вообще мастер разговорного жанра!
ДВА ГОДА срывается ГосОборонЗаказ!
Во время войны, за такое надо РАССТРЕЛИВАТЬ!
Но, к примеру, демаркационная линия (читай-граница) между Северной и Южной Кореей составляет 270 км и на протяженности этой "линии" сосредоточено 1,5 млн военнослужащих.
Степень оснащенности вооружением солдат и офицеров армии Южной Кореи, приборами и прочей военной амуницией, думаю, будет то же не в пользу украинской армии.
И при этом на "линии" не ведутся перестрелки, ежедневные минометные и артобстрелы.
https://zn.ua/international/novoe-oruzhie-putina-kuda-smotrit-oko-saurona.html
https://zn.ua/internal/kak-popast-ukraine-v-obe-nohi.html
- тут просто пакетом........ зебилам не читать!!!
То мы были готовы к ковиду, то к футболу с англией.... Здесь тоже самое...
Данилов рванулся вперед и всем телом лег на вражескую амбразуру
А Україна готова ще з 14го року, вибору немає, або відбити рашисстов-фашисстов ***** або згинути!
Україна переможе!
Мене цікавить тільки одне: скількох з цих шпигунів зловили і коли їх повісили. Все.