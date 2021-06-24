"У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США", - Данилов
На заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вынесут вопрос введения санкций против украинцев, которые являются фигурантами санкционных списков США. Решение не будет пакетным, каждый случай намерены рассматривать отдельно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США, связанными с нашей территориальной целостностью. Это наши партнеры ввели санкции против тех, кто принимал активное участие непосредственно в 2014 году на территории Крыма", - отметил Данилов.
По его словам, есть 9 граждан Украины, которые попали под санкции США за вмешательство в выборы.
"Есть люди, которые попали под санкции за киберпреступления … и по "закону Магнитского". По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение. И через определенный промежуток времени будет заседание СНБО, и по необходимости будет принято соответствующее решение в отношении этих людей о санкциях со стороны Украины. Кто это будет - мы фамилии не называем", - подчеркнул Данилов.
Он также отметил, что в процессе работы выявили недочеты в работе Миграционной службы, поскольку украинские паспорта могут получать люди, которые "не совсем имеют право их получать".
"Таких людей очень много. Сегодня на заседании были приведены конкретные ФИО тех людей, которые находятся на территории других стран и занимают там должности, но, к большому сожалению, получили паспорта нашей страны", - сказал секретарь СНБО.
Он добавил, что всего в списке 134 украинца, причем в перечне есть те, против кого уже и Украина ввела свои санкции.
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https://mobile.twitter.com/Sob762 Іван Соболь https://mobile.twitter.com/Sob762 @Sob762
Мамкин дипломат Вовочка грає партію "Нє хотітє нас - будєм дружить с Кітаєм".
Ситуація десь приблизно така сама, як у Януковича, коли завгар думав, що зможе шантажувати Захід.
Отже, скоро надійде пропозиція допомоги від Путіна.
Тому що бюджету - писдець.
https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce Выпас Ватоцефалов @O1CZrj4V9J4AOce
https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce
Говорил с одним экспертом по экономике.
Так вот: рост цен в разы, при почти стабильном курсе доллара, это то же самое, что делал Янучара до 13-го года.
Искусственное понижение курса доллара съедает банковские резервы и валит экономику.
По сути это те же $ по 8 + 40 за доставку.
https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk Egyptian orchestra 25% https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk @IgorLukianchuk https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk/status/1408078029297946626 50 мин
Радник ЗЕ з економіки Олег Устенко - людина Міші Блейзера, суміщає поради Зеленському з заколочуванням бабла для колишнього харківського цеховіка
Санкції України проти громадян України??? А розслідування (з задіянням матеріалів і спеціалістів зі США), судовий процес і вирок (відповідно до законодавства Уркаїни) вже не кошерно???
Дибілєти, курва!
януковощ2, *****...