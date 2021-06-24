"У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США", - Данилов

На заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вынесут вопрос введения санкций против украинцев, которые являются фигурантами санкционных списков США. Решение не будет пакетным, каждый случай намерены рассматривать отдельно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США, связанными с нашей территориальной целостностью. Это наши партнеры ввели санкции против тех, кто принимал активное участие непосредственно в 2014 году на территории Крыма", - отметил Данилов.

По его словам, есть 9 граждан Украины, которые попали под санкции США за вмешательство в выборы.

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"Есть люди, которые попали под санкции за киберпреступления … и по "закону Магнитского". По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение. И через определенный промежуток времени будет заседание СНБО, и по необходимости будет принято соответствующее решение в отношении этих людей о санкциях со стороны Украины. Кто это будет - мы фамилии не называем", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что в процессе работы выявили недочеты в работе Миграционной службы, поскольку украинские паспорта могут получать люди, которые "не совсем имеют право их получать".

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"Таких людей очень много. Сегодня на заседании были приведены конкретные ФИО тех людей, которые находятся на территории других стран и занимают там должности, но, к большому сожалению, получили паспорта нашей страны", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что всего в списке 134 украинца, причем в перечне есть те, против кого уже и Украина ввела свои санкции.

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