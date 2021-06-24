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"У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США", - Данилов

На заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины вынесут вопрос введения санкций против украинцев, которые являются фигурантами санкционных списков США. Решение не будет пакетным, каждый случай намерены рассматривать отдельно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США, связанными с нашей территориальной целостностью. Это наши партнеры ввели санкции против тех, кто принимал активное участие непосредственно в 2014 году на территории Крыма", - отметил Данилов.

По его словам, есть 9 граждан Украины, которые попали под санкции США за вмешательство в выборы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов: Специалисты по санкциям из США прилетят в Украину для консультаций

"Есть люди, которые попали под санкции за киберпреступления … и по "закону Магнитского". По каждому отдельному человеку будет приниматься отдельное решение. И через определенный промежуток времени будет заседание СНБО, и по необходимости будет принято соответствующее решение в отношении этих людей о санкциях со стороны Украины. Кто это будет - мы фамилии не называем", - подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что в процессе работы выявили недочеты в работе Миграционной службы, поскольку украинские паспорта могут получать люди, которые "не совсем имеют право их получать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание относительно санкций, введенных США против граждан Украины, - СМИ

"Таких людей очень много. Сегодня на заседании были приведены конкретные ФИО тех людей, которые находятся на территории других стран и занимают там должности, но, к большому сожалению, получили паспорта нашей страны", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что всего в списке 134 украинца, причем в перечне есть те, против кого уже и Украина ввела свои санкции.

Также читайте: Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова

Автор: 

Данилов Алексей (1066) санкции (11285) США (26583)


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Топ комментарии
+4
https://mobile.twitter.com/Sob762

https://mobile.twitter.com/Sob762 Іван Соболь https://mobile.twitter.com/Sob762 @Sob762

Мамкин дипломат Вовочка грає партію "Нє хотітє нас - будєм дружить с Кітаєм".
Ситуація десь приблизно така сама, як у Януковича, коли завгар думав, що зможе шантажувати Захід.
Отже, скоро надійде пропозиція допомоги від Путіна.
Тому що бюджету - писдець.
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24.06.2021 18:43
+2
Кстати, этот главный "борец" с олигархами Данилов, Алексей Мячеславович (секретарь СНБО) прилетел в Одессу на частном вертолете Bell 407 (серийный номер 53136) , государственный регистрационный знак UR-WAL, номер регистрационного удостоверения РП3187/3 принадлежащий структурам Коломойского., через подставную фирму ПП "ТУРЕЗ" (Дніпро) и подставного руководителя К......о Наталью Петровну ( на ней висит в Днепре еще 7 фирм).
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24.06.2021 18:58
+1
110 граждан и одна бородатая бабушка ))))
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24.06.2021 18:45
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"У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США", - Данилов - Цензор.НЕТ 6749
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24.06.2021 18:42 Ответить
https://mobile.twitter.com/Sob762

https://mobile.twitter.com/Sob762 Іван Соболь https://mobile.twitter.com/Sob762 @Sob762

Мамкин дипломат Вовочка грає партію "Нє хотітє нас - будєм дружить с Кітаєм".
Ситуація десь приблизно така сама, як у Януковича, коли завгар думав, що зможе шантажувати Захід.
Отже, скоро надійде пропозиція допомоги від Путіна.
Тому що бюджету - писдець.
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24.06.2021 18:43 Ответить
і зєзік чухпарить по пєньках янучарових, аж куриться

https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce Выпас Ватоцефалов @O1CZrj4V9J4AOce

https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce https://mobile.twitter.com/O1CZrj4V9J4AOce



Говорил с одним экспертом по экономике.
Так вот: рост цен в разы, при почти стабильном курсе доллара, это то же самое, что делал Янучара до 13-го года.
Искусственное понижение курса доллара съедает банковские резервы и валит экономику.
По сути это те же $ по 8 + 40 за доставку.

https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk Egyptian orchestra 25% https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk @IgorLukianchuk https://mobile.twitter.com/IgorLukianchuk/status/1408078029297946626 50 мин

Радник ЗЕ з економіки Олег Устенко - людина Міші Блейзера, суміщає поради Зеленському з заколочуванням бабла для колишнього харківського цеховіка
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24.06.2021 18:53 Ответить
110 граждан и одна бородатая бабушка ))))
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24.06.2021 18:45 Ответить
"У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США", - Данилов - Цензор.НЕТ 1057
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24.06.2021 19:38 Ответить
Табаки, переобувающийся налету. Рим предателям не платит!
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24.06.2021 18:48 Ответить
Остап Бендер: "Заграница нам поможет, запад с нами!"
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24.06.2021 18:50 Ответить
*любезный*, иди ка тынах отсюда строить кАмунизЬм-2 на Засрахе, трется оно тут ...
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24.06.2021 21:16 Ответить
Не зрозумів...
Санкції України проти громадян України??? А розслідування (з задіянням матеріалів і спеціалістів зі США), судовий процес і вирок (відповідно до законодавства Уркаїни) вже не кошерно???
Дибілєти, курва!
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24.06.2021 18:51 Ответить
Для судового процесу і тим паче вироку їх треба для початку видати Штатам, як ото Коломойського з України, чи Фвташа з Австрії. Тому тут не доказова база потрібна, а політична воля. Астомовнодоказів, то у мене сумнівів немає, що у американців вони та ще й у багатьох томах.
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24.06.2021 18:55 Ответить
Головне протрубити про це на весь світ, а там хоч і не розсвітай. Піар Вавине всьо.
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24.06.2021 18:56 Ответить
БЄбушка буде перршою у розгляді, чи ОЙ! не встигнуть до поїздки вови у США?Поставлять БЄню за алфавітом есперансо у чергу зі 100
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24.06.2021 18:52 Ответить
глянула в ЕСПЕРАНТО теж БЄ на початку
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24.06.2021 18:54 Ответить
Дайте вгадаю. У всі 110 прізвище ПорошенкО. Хоча ні, у декількох - ПорошенкА. Тому Радбез працює у санкцій ному напрямі саме з цими прізвищами? Нє?
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24.06.2021 18:52 Ответить
Санкции эти от этих для тех, за счёт нас, будут заключаться в снижении для них налогов, компенсаций из госбюджета и т.д. в этом же ключе.
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24.06.2021 18:54 Ответить
Кстати, этот главный "борец" с олигархами Данилов, Алексей Мячеславович (секретарь СНБО) прилетел в Одессу на частном вертолете Bell 407 (серийный номер 53136) , государственный регистрационный знак UR-WAL, номер регистрационного удостоверения РП3187/3 принадлежащий структурам Коломойского., через подставную фирму ПП "ТУРЕЗ" (Дніпро) и подставного руководителя К......о Наталью Петровну ( на ней висит в Днепре еще 7 фирм).
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24.06.2021 18:58 Ответить
зєкодлан готує пояснення)))😂
януковощ2, *****...
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24.06.2021 19:08 Ответить
вопрос з зэбилам когда ******* типа этого вафла будут отправляться по этапу за наругу над державными символами?
"У нас 110 граждан, которые находятся под санкциями США", - Данилов - Цензор.НЕТ 7621
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24.06.2021 19:23 Ответить
 
 