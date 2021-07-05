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Зеленский (19064) паспорт (1155)

Граждане Украины в упрощенном порядке могут посещать 149 стран, - Зеленский

Граждане Украины в упрощенном порядке могут посещать 149 стран, - Зеленский

Украинский паспорт дает возможность посещать в упрощенном порядке 149 стран мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

"Престиж украинского паспорта - это также возможность свободно путешествовать по миру. В апреле 2019 граждане Украины могли въезжать в упрощенном порядке в более чем 140 стран мира. Сейчас эта цифра достигла 149", - сказал глава государства.

Президент отметил, что каждый гражданин Украины, который находится за пределами нашего государства, должен чувствовать поддержку и защиту.

"Наша общая амбициозная цель, безусловно, - высокий престиж украинского гражданства, украинского паспорта в мире. Престиж украинского паспорта - это уверенность в своем государстве, когда ты оказался, не дай Бог, в сложной, трудной ситуации за рубежом, и здесь государственный аппарат должен действовать быстро, четко, слаженно, как единый организм, независимо от того, мы возвращаем домой 250 тыс. граждан из-за мирового локдаун или эвакуируем 100 граждан из Сектора Газы, или даже 1 человека из плена", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский о визите в США: Это не туризм. Поездка должна быть максимально результативной

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Топ комментарии
+16
Он каким боком к этому????
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05.07.2021 12:00
+12
Шмаркля ведет себя, как чистокровный кацап. Присваивает себе то, к чему не имеет отношения. "Байрактары" были закуплены при Порошенко. При нем же началась так называемая "большая стройка" Гройсмана. Теперь присвоил себе успех "кровавой хунты", которая добилась, я бы сказал выгрызла безвиза с ЕС. И тут опять картонный болванчик присваивает чужие успехи. В какие страны ты добился безвиза, лапоть? В Оман?
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05.07.2021 12:19
+9
Оманське брехло ******** піаритись на чужих досягненнях. Хлібом шаурмою не корми.
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05.07.2021 12:05
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Правила форума Совет форумчан
Он каким боком к этому????
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05.07.2021 12:00 Ответить
так он жеж безвиз выстрадал ))))))
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05.07.2021 12:01 Ответить
Стесняюсь спросить - безвиз куда????
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05.07.2021 12:02 Ответить
Оман
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05.07.2021 12:03 Ответить
стесняюсь ответить ))))
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05.07.2021 12:05 Ответить
Почему то я тоже сразу подумал об этом месте!
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05.07.2021 12:07 Ответить
после повышения налогов и коммуналки эти все возможности до лампочки
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05.07.2021 12:00 Ответить
та шо вы выдумываете? ))) а увеличение пенсии на 65 грн...это шо Вам не повод махнуть кудойто ))) в соседний АТБ за сахаром, например))))
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05.07.2021 12:07 Ответить
єто стало возможно только благодаря найвеличнішому бобочке
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05.07.2021 12:03 Ответить
Ух який я маладєтс!Граждане Украины в упрощенном порядке могут посещать 149 стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 629
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05.07.2021 12:09 Ответить
хорошо хоть перечислять не начал!))))
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05.07.2021 12:03 Ответить
Оманське брехло ******** піаритись на чужих досягненнях. Хлібом шаурмою не корми.
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05.07.2021 12:05 Ответить
от злопамятные )))) память хорошая ! )))
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05.07.2021 12:08 Ответить
Порошенка заслуги приписав собі ! Так просто! І 73 % радіють і милуються Бубочкой!
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05.07.2021 12:07 Ответить
Базар про безвіз йшов ще при Ющенку ..
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05.07.2021 12:10 Ответить
і далеко картинкове дмитро доїхало по ньому? Як це при Ющенку, що вАна не при чому?
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05.07.2021 12:31 Ответить
ты то здесь, недомерок, при чем? При тебе есть все шансу сократить это к-во на порядок. И именно это под видом борьбы с ковидом фактически и происходит.
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05.07.2021 12:11 Ответить
Шмаркля ведет себя, как чистокровный кацап. Присваивает себе то, к чему не имеет отношения. "Байрактары" были закуплены при Порошенко. При нем же началась так называемая "большая стройка" Гройсмана. Теперь присвоил себе успех "кровавой хунты", которая добилась, я бы сказал выгрызла безвиза с ЕС. И тут опять картонный болванчик присваивает чужие успехи. В какие страны ты добился безвиза, лапоть? В Оман?
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05.07.2021 12:19 Ответить
ты тут вообще не при чем.
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05.07.2021 12:25 Ответить
У квітні 2019 року громадяни України мали змогу в'їжджати у спрощеному порядку до понад 140 держав світу. Зараз ця цифра сягнула 149", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3275104
Тобто за 2 роки ************** Гідранта додали 9 країні, оце так "досягнення".

Гідрант, як не згадає про себе, так і день на смарку)))
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05.07.2021 12:30 Ответить
Ты то, чмо воровитое, каким боком к этому?
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05.07.2021 12:38 Ответить
Порошенко добыл Украине европейский безвиз. Зеленский продал украинский безвиз за откаты от китайской вакцины.
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05.07.2021 23:58 Ответить
 
 