Граждане Украины в упрощенном порядке могут посещать 149 стран, - Зеленский

Украинский паспорт дает возможность посещать в упрощенном порядке 149 стран мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

"Престиж украинского паспорта - это также возможность свободно путешествовать по миру. В апреле 2019 граждане Украины могли въезжать в упрощенном порядке в более чем 140 стран мира. Сейчас эта цифра достигла 149", - сказал глава государства.

Президент отметил, что каждый гражданин Украины, который находится за пределами нашего государства, должен чувствовать поддержку и защиту.

"Наша общая амбициозная цель, безусловно, - высокий престиж украинского гражданства, украинского паспорта в мире. Престиж украинского паспорта - это уверенность в своем государстве, когда ты оказался, не дай Бог, в сложной, трудной ситуации за рубежом, и здесь государственный аппарат должен действовать быстро, четко, слаженно, как единый организм, независимо от того, мы возвращаем домой 250 тыс. граждан из-за мирового локдаун или эвакуируем 100 граждан из Сектора Газы, или даже 1 человека из плена", - сказал Зеленский.

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