Громадяни України в спрощеному порядку можуть відвідувати 149 країн, - Зеленський

Український паспорт дає можливість відвідувати в спрощеному порядку 149 країн світу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Престиж українського паспорта - це також можливість вільно подорожувати по світу. У квітні 2019 року громадяни України мали змогу в’їжджати у спрощеному порядку до понад 140 держав світу. Зараз ця цифра сягнула 149", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що кожен громадянин України, який перебуває за межами нашої держави, повинен відчувати підтримку і відчувати захист.

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"Наша спільна амбітна ціль, безумовно, - високий престиж українського громадянства, українського паспорта у світі. Престиж українського паспорта - це впевненість у своїй державі, коли ти опинився, не дай Боже, в складній, скрутній ситуації за кордоном, і тут державний апарат має діяти швидко, чітко, злагоджено, як єдиний організм, незалежно від того, чи ми повертаємо додому 250 тисяч громадян через світовий локдаун або евакуюємо 100 громадян із Сектору Гази, або, навіть 1 людину з полону", - сказав Зеленський.