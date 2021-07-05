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Зеленський (22456) паспорт (1135)

Громадяни України в спрощеному порядку можуть відвідувати 149 країн, - Зеленський

Громадяни України в спрощеному порядку можуть відвідувати 149 країн, - Зеленський

Український паспорт дає можливість відвідувати в спрощеному порядку 149 країн світу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Престиж українського паспорта - це також можливість вільно подорожувати по світу. У квітні 2019 року громадяни України мали змогу в’їжджати у спрощеному порядку до понад 140 держав світу. Зараз ця цифра сягнула 149", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що кожен громадянин України, який перебуває за межами нашої держави, повинен відчувати підтримку і відчувати захист.

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"Наша спільна амбітна ціль, безумовно, - високий престиж українського громадянства, українського паспорта у світі. Престиж українського паспорта - це впевненість у своїй державі, коли ти опинився, не дай Боже, в складній, скрутній ситуації за кордоном, і тут державний апарат має діяти швидко, чітко, злагоджено, як єдиний організм, незалежно від того, чи ми повертаємо додому 250 тисяч громадян через світовий локдаун або евакуюємо 100 громадян із Сектору Гази, або, навіть 1 людину з полону", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+16
Он каким боком к этому????
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05.07.2021 12:00
+12
Шмаркля ведет себя, как чистокровный кацап. Присваивает себе то, к чему не имеет отношения. "Байрактары" были закуплены при Порошенко. При нем же началась так называемая "большая стройка" Гройсмана. Теперь присвоил себе успех "кровавой хунты", которая добилась, я бы сказал выгрызла безвиза с ЕС. И тут опять картонный болванчик присваивает чужие успехи. В какие страны ты добился безвиза, лапоть? В Оман?
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05.07.2021 12:19
+9
Оманське брехло ******** піаритись на чужих досягненнях. Хлібом шаурмою не корми.
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05.07.2021 12:05
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Он каким боком к этому????
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05.07.2021 12:00 Відповісти
так он жеж безвиз выстрадал ))))))
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05.07.2021 12:01 Відповісти
Стесняюсь спросить - безвиз куда????
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05.07.2021 12:02 Відповісти
Оман
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05.07.2021 12:03 Відповісти
стесняюсь ответить ))))
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05.07.2021 12:05 Відповісти
Почему то я тоже сразу подумал об этом месте!
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05.07.2021 12:07 Відповісти
после повышения налогов и коммуналки эти все возможности до лампочки
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05.07.2021 12:00 Відповісти
та шо вы выдумываете? ))) а увеличение пенсии на 65 грн...это шо Вам не повод махнуть кудойто ))) в соседний АТБ за сахаром, например))))
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05.07.2021 12:07 Відповісти
єто стало возможно только благодаря найвеличнішому бобочке
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05.07.2021 12:03 Відповісти
Ух який я маладєтс!Граждане Украины в упрощенном порядке могут посещать 149 стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 629
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05.07.2021 12:09 Відповісти
хорошо хоть перечислять не начал!))))
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05.07.2021 12:03 Відповісти
Оманське брехло ******** піаритись на чужих досягненнях. Хлібом шаурмою не корми.
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05.07.2021 12:05 Відповісти
от злопамятные )))) память хорошая ! )))
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05.07.2021 12:08 Відповісти
Порошенка заслуги приписав собі ! Так просто! І 73 % радіють і милуються Бубочкой!
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05.07.2021 12:07 Відповісти
Базар про безвіз йшов ще при Ющенку ..
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05.07.2021 12:10 Відповісти
і далеко картинкове дмитро доїхало по ньому? Як це при Ющенку, що вАна не при чому?
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05.07.2021 12:31 Відповісти
ты то здесь, недомерок, при чем? При тебе есть все шансу сократить это к-во на порядок. И именно это под видом борьбы с ковидом фактически и происходит.
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05.07.2021 12:11 Відповісти
Шмаркля ведет себя, как чистокровный кацап. Присваивает себе то, к чему не имеет отношения. "Байрактары" были закуплены при Порошенко. При нем же началась так называемая "большая стройка" Гройсмана. Теперь присвоил себе успех "кровавой хунты", которая добилась, я бы сказал выгрызла безвиза с ЕС. И тут опять картонный болванчик присваивает чужие успехи. В какие страны ты добился безвиза, лапоть? В Оман?
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05.07.2021 12:19 Відповісти
ты тут вообще не при чем.
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05.07.2021 12:25 Відповісти
У квітні 2019 року громадяни України мали змогу в'їжджати у спрощеному порядку до понад 140 держав світу. Зараз ця цифра сягнула 149", - сказав Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3275104
Тобто за 2 роки ************** Гідранта додали 9 країні, оце так "досягнення".

Гідрант, як не згадає про себе, так і день на смарку)))
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05.07.2021 12:30 Відповісти
Ты то, чмо воровитое, каким боком к этому?
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05.07.2021 12:38 Відповісти
Порошенко добыл Украине европейский безвиз. Зеленский продал украинский безвиз за откаты от китайской вакцины.
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05.07.2021 23:58 Відповісти
 
 