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В школы Киева поставляли фальсифицированное сливочное масло, изготовленное без молока, - Госпродпотребслужба

В школы Киева поставляли фальсифицированное сливочное масло, изготовленное без молока, - Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба совместно с представителями Национальной полиции Украины обнаружила фальсифицированное масло. Это произошло во время внеплановой проверки коммунальных предприятий Киева и поставщиков пищевых продуктов в школах города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В ходе проверки выявлено и изъято масло (производства ЧП Матвиенко А.В.), которое было направлено на лабораторное исследование. Исследование продукта показало, что в так называемом "масле" полностью отсутствовали молочные жиры.

"Эта ситуация убедительно свидетельствует о том, что система школьного питания нуждается в реформировании, и мы на правильном пути. Наша задача сегодня - борьба с недобросовестными поставщиками, которые обогащаются на здоровье детей. Качеству продукции, поставляемой в детские учреждения, и в дальнейшем будет уделяться особое внимание", - рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что ФЛП Матвиенко А.В. осуществляет производство и продажу опасной продукции - товара под видом сливочного масла, торговых марок: "Масло сливочное" Крестьянское "73%," Масло сливочное "Экстра" 82,5%, которое не соответствует требованиям его безопасности, в особо крупных размерах.

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25 июня текущего года работниками Департамента, следователями ГУНП в Киевской области с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы проведены обыски по месту расположения производственных мощностей ФЛП Матвиенко и субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляли поставки опасной продукции в школах Киева.

Во время обысков было изъято 16 тонн фальсифицированного масла и оборудование для его производства, в том числе, упаковочные материалы других производителей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 2021 - это год реформы школьного питания. С 1 января действует новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, сейчас вводятся новые подходы к организации питания. Инициатором реформы школьного питания является первая леди Елена Зеленская.

Госпродпотребслужба осуществляет государственный надзор за состоянием организации питания детей в учебных заведениях, обеспечением учащихся достаточным количеством качественных пищевых продуктов, питьевой воды, соблюдением требований санитарно-гигиенических правил и норм, недопущения реализации в помещениях и на территории учебных заведений опасных пищевых продуктов
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Топ комментарии
+10
Они бы еще по супермаркетам подобный рейд сделали с отправкой на анализ масла всех торговых марок.

И да, в МАСЛЕ молочные жиры не присутствовать должны - они должны составлять 100% всех жиров. Никаких растительных жиров по ДСТУ в масле быть не должно вообще, иначе это не масло, а спред, маргарин.
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05.07.2021 12:25
+10
Порошенко, АСТАНАВИСЬ, барыга! Уже два года у власти самая честная власть СЛУГ НАРОДА а ты всё воруешь у детей масло!
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05.07.2021 12:26
+5
Почему далеко? Как правило это маргарин на основе самого дешевого - пальмового масла. Эмульгаторы-стабилизаторы не мешают этому яду называться маргарином.
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05.07.2021 12:27
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Нормас, животные жиры детям вредны, так решили в кгга
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05.07.2021 12:20 Ответить
Куда именно,кем именно?
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05.07.2021 12:22 Ответить
"фальсіфіцированноє масло" - це маргарин або спред
як-от понавчалися, ***, в москвинів на песець ув економіці казати "отріцатєльний рост"...
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05.07.2021 12:21 Ответить
там до маргарина далеко. Новые технологии: эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы, загустители и т.д.
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05.07.2021 12:24 Ответить
Почему далеко? Как правило это маргарин на основе самого дешевого - пальмового масла. Эмульгаторы-стабилизаторы не мешают этому яду называться маргарином.
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05.07.2021 12:27 Ответить
маргарин получают путем продувания водорода через растительный жир. То что делают сейчас это густая эмульсия, которая получена путем добавления в пальмовое масло химических присадок: эмульгаторов, стабилизаторов, ароматизаторов, загустителей. Это всё размешивается и получается субстанция, которая по цвету, вкусу, запаху, плотности, свойствам и т.д. похожа на сливочное масло.
========
Добавь в растительное масло воды, оно не смешается. А если добавляешь эмульгатор получается однородная жидкая масса. Добавляешь загуститель - получается густое месиво. Потом очередь за красителем. Дальше дело за стабилизатором (что бы не расслоилось обратно), вкусовыми и ароматическими добавками. В конце добавляют консервант. Платите денюжку, кушайте не обляпайтесь.
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05.07.2021 13:55 Ответить
Алкаш, ну каких "присадок"? Ты гайки крутишь на СТО или шо? И решил в пищевку своими заскорузлыми культями влезть поумничать?
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05.07.2021 23:50 Ответить
всю жизнь в армии, садиках и школах дают маргарин вместо масла и тут опять)))
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05.07.2021 12:22 Ответить
Никогда такого не было и вот опять(с)
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05.07.2021 12:25 Ответить
В ВСУ такое масло каждый день по 8 тонн поставляется
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05.07.2021 12:22 Ответить
Что ты трандишь?Кем поставляется и куда?Так же и надо шоколадным обосрать собственную страну(((
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05.07.2021 12:25 Ответить
Очнись, дрыщ лапотный. Шо, Порох и тебе насрал в штаны и ты до сих пор так и ходишь обосранным?
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05.07.2021 12:27 Ответить
Хорошо, что не вторичный продукт, по Войновичу.
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05.07.2021 12:22 Ответить
скоро будет и вторичный и третичный.
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05.07.2021 12:25 Ответить
Нагадало теж Войновича " Кто сдает продукт вторичный - тот питается отлично"! Для тих хто не читав "Москва 2042"- там здавали лайно на переробку в продукти харчування і отримували талони!
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05.07.2021 13:27 Ответить
Книжечка з талонами звалась потребкартою - так було втілено гасло "От каждого по способностям каждому по потребностям".
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05.07.2021 14:30 Ответить
Кацап, ты заблудился со своими кулинарными предпочтениями
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05.07.2021 23:51 Ответить
То ще диткы комбежир не хавали))
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05.07.2021 12:23 Ответить
Пальмовое масло хуже комбижира.
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05.07.2021 12:26 Ответить
Пробовали комбижир?
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05.07.2021 12:27 Ответить
Я не про вкус.
Комбижир должен состоять из подсолнечного масла + жир свинной + жир говяжий - это, разумеется, гадость.

Но маргарин из пальмового масла - еще вреднее совкового комбижира.

Хотя - сейчас этот комбижир явно делают не по совковым стандартам, а, скорее всего - из куриного жира и пальмы, так что неизвестно, что более вредное.
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05.07.2021 12:30 Ответить
То мож я не правильно сказал название.Вот,что я имел в виду:субстанция оранжевого цвета,быстро затвердевающая до консистенции парафина при комнатной температуре.Изжога от нее-пипец)))Имел возможность употреблять данное чудо во время срочной 91-92 год.
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05.07.2021 12:41 Ответить
Комбіжир споживав в СА в 1986-1988 роках!
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05.07.2021 13:29 Ответить
О-о, наелся этой прелести тоже в середине 90-х в НГУ в Петровцах.
Вонючий комбижир вместо подсолнечного масла, маргарин вместо сливочного, свиные туши глубокой заморозки 30-летней давности закладки, которое куском резины после варки становится. Ничё, молодой дурной организм всё в топке сожгёт. А вот за шахер-махер с детьми я бы ногти повырывал.
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05.07.2021 13:53 Ответить
Пальмовое масло не вреднее совкового комбинжира, не кизди
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05.07.2021 23:52 Ответить
Это потому что все тендера проходят через договорняки и откаты!
Преступник сразу выставляет супернизкую цену, указывая что товар соответствует тендерной документации. Другие предложения даже не рассматриваются ввиду высокой цены.
А директор школы (или кто там принимает товар) заведомо делает подлог и принимает товар низшего качества чем предусмотрено тендерной документацией...!
Разумеется за откат!
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05.07.2021 12:23 Ответить
А тендера проводят школы или министерство?Я не подкалываю-реально не знаю
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05.07.2021 12:42 Ответить
Я знаю только по больницам. Там проводит каждая больница отдельно, закупают то что им нужно. Типа полотенца, постель, химию, продукты.
Думаю что школы работают так-же. Потому как министерство не составляет сметы для школ, а школы делают это сами.
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05.07.2021 13:54 Ответить
Вот подобный тендер
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-27-000526-c
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05.07.2021 13:56 Ответить
Тут вообще рай для лохотрона. Тендер мимо тендера и один участник.
***************************************
Закупівля без використання електронної системи Завершена
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05.07.2021 13:59 Ответить
Они бы еще по супермаркетам подобный рейд сделали с отправкой на анализ масла всех торговых марок.

И да, в МАСЛЕ молочные жиры не присутствовать должны - они должны составлять 100% всех жиров. Никаких растительных жиров по ДСТУ в масле быть не должно вообще, иначе это не масло, а спред, маргарин.
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05.07.2021 12:25 Ответить
На ТВ ...була передача про масло ..де збирались зразки (в пачках ) зі всієї країн и та проводили дослідження в Укрметростандартізації ...Там і були висновки по маслу та торговим маркам .
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05.07.2021 12:29 Ответить
Не знаю...мати колись працювала у Лукьянчука - масляного магната - він починав із продажу пахти за кордон, потім почав скуповувати на корню всю продукцію маслозаводів, розбавляти її пахтою і спредом і толкати у торгівельні точки, а потім розкрутився і скупив всі маслозаводи по Київькій області. Вона стверджує, що після цього чистого справжнього масла жоден маслозавод Киїської області не виробляв - скрізь під виглядом масла виробляли спред з масла, пахти і пальмової олії.
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05.07.2021 12:39 Ответить
А мого дєда дядя їбав твою тьотку в жопу во время спірітіческого сєанса. (с) Класик
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05.07.2021 23:55 Ответить
Ща сказати щотів? Чи просто гімно прорвалось?
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06.07.2021 01:20 Ответить
...тобто твоя мати це все гівно замішувала, але не сперечалася, бо їй же ж тебе треба було годувати - все вірно?
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05.07.2021 23:56 Ответить
Ні, вона главбухом працювала, коли він скупив заводи - звільнилася.
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06.07.2021 01:18 Ответить
Зато жирный навар, но как говорил Василий Алибабаевич, это же Дети!
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05.07.2021 12:31 Ответить
Да пофигу дельцам на детей...Например - в Китае несколько лет тому назад по суду расстреляли бизнесменов, делавших детские игрушки с применением ядовитых красок. И это был явный яд. А тут - всего лишь трансжиры, которые даже сразу не убивают, а просто ослабляют детский организм.
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05.07.2021 12:35 Ответить
И гормональные нарушения, потом удивляемся когда детки весят 120+.
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05.07.2021 12:37 Ответить
та твои односельчане антибиотики в молоко добавляют, чтоб оно не кисло - и сдают его на молочный завод! но виноват бляха "Лук'янчук"
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05.07.2021 23:58 Ответить
У мене ніколи не було односельчан, дурненьке. У мене навіть бабусі у селі ніколи не було - всі у місті жили.
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06.07.2021 01:19 Ответить
Порошенко, АСТАНАВИСЬ, барыга! Уже два года у власти самая честная власть СЛУГ НАРОДА а ты всё воруешь у детей масло!
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05.07.2021 12:26 Ответить
Все настоящее масло украл Порох для производства киевских тортов, а из остатков слепил собственное масло "Рошен".
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05.07.2021 12:42 Ответить
и типа больше нигде??? или там крыши понадёжнее или ктото заказал конкурента.... а вооб-
щето такая подделка это криминал это ж не носки или панамочки.....
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05.07.2021 12:27 Ответить
Они подумали и решили без молока, а то будет попа как у Ким.
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05.07.2021 12:29 Ответить
Ну если "первая леди" заниматься питанием школьников, то вопросов быть не должно.😄
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05.07.2021 12:30 Ответить
А куда делась "АМА"? Они ж раньше молочку в школы поставляли и там была шикарная молочка.
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05.07.2021 12:31 Ответить
ты школьник? откуда знаешь что она была "шикарная"?
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05.07.2021 23:59 Ответить
https://favor-ama.prom.ua/ Она и сейчас есть . Продается в магазинах и онлайн. Молоко, кстати, честный литр, а не "843 грамма". Сроки годности измеряются часами, а не "полгода, а там как пойдёт". Все, кто пробовал, потом ржут с тех суррогатов, которые обычно продают крупные торговые сети.
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06.07.2021 10:02 Ответить
Ну якщо усім пох, то чому б не запропонувати лайна? (с. коломойський х.з.)
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05.07.2021 12:41 Ответить
чи не новость
обычный бизнес районных отделов образования
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05.07.2021 12:46 Ответить
СИДЯТ УЖЕ ИЛИ УСЛОВНО, ВЕДЬ МАСЛО ТО БЫЛО УСЛОВНОЕ?
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05.07.2021 12:55 Ответить
так их ФЛП Матвиенко А.В еще в январе ловили , откупились....
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05.07.2021 12:55 Ответить
То посадіть шахрая з конфіскацією до третього коліна! Ні! будуть соплі жувати, відпускати під заставу, і врешті все закінчиться "виправленням недоліків" і теж саме масло знову будуть втюхувати населенню...
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05.07.2021 13:02 Ответить
Що ще очікувати.....пам"ятаю ,як вова гройсман розповідав нам, що "...відповідальність за якість продукції несе виробник..." (про це забули ?) ТОДІ БУЛО ЗРОЗУМІЛО ЧИМ ЦЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ...МАЄМО - хай ці продажні суки своїх дітей годують, але з тварюки , своїм сученятам все якісне везуть... А ЯКЩО МИ ДОСІ МОВЧИМО - ВИХОДИТЬ НАМ НА СВОЇХ ДІТЕЙ НАСРАТЬ
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05.07.2021 13:06 Ответить
а что в Украине есть масло из молока ??? вот это новость... коров всех вырезали...
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05.07.2021 13:07 Ответить
Ту гидоту,якою завалені магазини, не зрозуміло з чого роблять.
Подорожуючи Україною- величезна рідкість побачити корову. Тоді як ще в 90ті часто машиною натикався на стадо корів
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05.07.2021 13:31 Ответить
Ну и правильно, в масле холестерина много)))
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05.07.2021 13:24 Ответить
Покидькі!
Навіть на дітях заробляють через брехню та підстави.
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05.07.2021 14:23 Ответить
Ця тема в Україні вічна . Цей ФОП чужим дітям поставляє отруту , А сусідський ФОП поставляє отруту його дітям.
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05.07.2021 14:33 Ответить
И самое обидное - это же свои, украинцы, травят детей.
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05.07.2021 17:12 Ответить
back in ussr!
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05.07.2021 15:15 Ответить
У школи Києва поставляли фальсифіковане вершкове масло, виготовлене без молока, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 9536
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05.07.2021 15:53 Ответить
А кого расстреляли!!!!???
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05.07.2021 16:52 Ответить
НЕОБХОДИМО УБИТЬ ВСЕХ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ИХ ДЕТЕЙ И КОНФИСКОВАТЬ ВСЕ ИХ ИМУЩЕСТВО !!!
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05.07.2021 18:06 Ответить
Детей убивать не нужно.
Детей в военный лицей на панцерные сетки.
Из детей репрессированных могут хорошие служаки получиться при сильном государстве.
Но только при сильном. В дерьмовом они в дерьмо и превратятся.
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05.07.2021 20:48 Ответить
 
 