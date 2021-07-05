В школы Киева поставляли фальсифицированное сливочное масло, изготовленное без молока, - Госпродпотребслужба
Госпродпотребслужба совместно с представителями Национальной полиции Украины обнаружила фальсифицированное масло. Это произошло во время внеплановой проверки коммунальных предприятий Киева и поставщиков пищевых продуктов в школах города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
В ходе проверки выявлено и изъято масло (производства ЧП Матвиенко А.В.), которое было направлено на лабораторное исследование. Исследование продукта показало, что в так называемом "масле" полностью отсутствовали молочные жиры.
"Эта ситуация убедительно свидетельствует о том, что система школьного питания нуждается в реформировании, и мы на правильном пути. Наша задача сегодня - борьба с недобросовестными поставщиками, которые обогащаются на здоровье детей. Качеству продукции, поставляемой в детские учреждения, и в дальнейшем будет уделяться особое внимание", - рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
В ходе проведенных мероприятий установлено, что ФЛП Матвиенко А.В. осуществляет производство и продажу опасной продукции - товара под видом сливочного масла, торговых марок: "Масло сливочное" Крестьянское "73%," Масло сливочное "Экстра" 82,5%, которое не соответствует требованиям его безопасности, в особо крупных размерах.
25 июня текущего года работниками Департамента, следователями ГУНП в Киевской области с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы проведены обыски по месту расположения производственных мощностей ФЛП Матвиенко и субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляли поставки опасной продукции в школах Киева.
Во время обысков было изъято 16 тонн фальсифицированного масла и оборудование для его производства, в том числе, упаковочные материалы других производителей. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 2021 - это год реформы школьного питания. С 1 января действует новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, сейчас вводятся новые подходы к организации питания. Инициатором реформы школьного питания является первая леди Елена Зеленская.
Госпродпотребслужба осуществляет государственный надзор за состоянием организации питания детей в учебных заведениях, обеспечением учащихся достаточным количеством качественных пищевых продуктов, питьевой воды, соблюдением требований санитарно-гигиенических правил и норм, недопущения реализации в помещениях и на территории учебных заведений опасных пищевых продуктов
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як-от понавчалися, ***, в москвинів на песець ув економіці казати "отріцатєльний рост"...
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Добавь в растительное масло воды, оно не смешается. А если добавляешь эмульгатор получается однородная жидкая масса. Добавляешь загуститель - получается густое месиво. Потом очередь за красителем. Дальше дело за стабилизатором (что бы не расслоилось обратно), вкусовыми и ароматическими добавками. В конце добавляют консервант. Платите денюжку, кушайте не обляпайтесь.
Комбижир должен состоять из подсолнечного масла + жир свинной + жир говяжий - это, разумеется, гадость.
Но маргарин из пальмового масла - еще вреднее совкового комбижира.
Хотя - сейчас этот комбижир явно делают не по совковым стандартам, а, скорее всего - из куриного жира и пальмы, так что неизвестно, что более вредное.
Вонючий комбижир вместо подсолнечного масла, маргарин вместо сливочного, свиные туши глубокой заморозки 30-летней давности закладки, которое куском резины после варки становится. Ничё, молодой дурной организм всё в топке сожгёт. А вот за шахер-махер с детьми я бы ногти повырывал.
Преступник сразу выставляет супернизкую цену, указывая что товар соответствует тендерной документации. Другие предложения даже не рассматриваются ввиду высокой цены.
А директор школы (или кто там принимает товар) заведомо делает подлог и принимает товар низшего качества чем предусмотрено тендерной документацией...!
Разумеется за откат!
Думаю что школы работают так-же. Потому как министерство не составляет сметы для школ, а школы делают это сами.
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-27-000526-c
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Закупівля без використання електронної системи Завершена
И да, в МАСЛЕ молочные жиры не присутствовать должны - они должны составлять 100% всех жиров. Никаких растительных жиров по ДСТУ в масле быть не должно вообще, иначе это не масло, а спред, маргарин.
щето такая подделка это криминал это ж не носки или панамочки.....
обычный бизнес районных отделов образования
Подорожуючи Україною- величезна рідкість побачити корову. Тоді як ще в 90ті часто машиною натикався на стадо корів
Навіть на дітях заробляють через брехню та підстави.
Детей в военный лицей на панцерные сетки.
Из детей репрессированных могут хорошие служаки получиться при сильном государстве.
Но только при сильном. В дерьмовом они в дерьмо и превратятся.