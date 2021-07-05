В школы Киева поставляли фальсифицированное сливочное масло, изготовленное без молока, - Госпродпотребслужба

Госпродпотребслужба совместно с представителями Национальной полиции Украины обнаружила фальсифицированное масло. Это произошло во время внеплановой проверки коммунальных предприятий Киева и поставщиков пищевых продуктов в школах города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В ходе проверки выявлено и изъято масло (производства ЧП Матвиенко А.В.), которое было направлено на лабораторное исследование. Исследование продукта показало, что в так называемом "масле" полностью отсутствовали молочные жиры.

"Эта ситуация убедительно свидетельствует о том, что система школьного питания нуждается в реформировании, и мы на правильном пути. Наша задача сегодня - борьба с недобросовестными поставщиками, которые обогащаются на здоровье детей. Качеству продукции, поставляемой в детские учреждения, и в дальнейшем будет уделяться особое внимание", - рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что ФЛП Матвиенко А.В. осуществляет производство и продажу опасной продукции - товара под видом сливочного масла, торговых марок: "Масло сливочное" Крестьянское "73%," Масло сливочное "Экстра" 82,5%, которое не соответствует требованиям его безопасности, в особо крупных размерах.

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25 июня текущего года работниками Департамента, следователями ГУНП в Киевской области с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы проведены обыски по месту расположения производственных мощностей ФЛП Матвиенко и субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляли поставки опасной продукции в школах Киева.

Во время обысков было изъято 16 тонн фальсифицированного масла и оборудование для его производства, в том числе, упаковочные материалы других производителей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 2021 - это год реформы школьного питания. С 1 января действует новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, сейчас вводятся новые подходы к организации питания. Инициатором реформы школьного питания является первая леди Елена Зеленская.

Госпродпотребслужба осуществляет государственный надзор за состоянием организации питания детей в учебных заведениях, обеспечением учащихся достаточным количеством качественных пищевых продуктов, питьевой воды, соблюдением требований санитарно-гигиенических правил и норм, недопущения реализации в помещениях и на территории учебных заведений опасных пищевых продуктов