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У школи Києва поставляли фальсифіковане вершкове масло, виготовлене без молока, - Держпродспоживслужба

У школи Києва поставляли фальсифіковане вершкове масло, виготовлене без молока, - Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба спільно з представниками Національної поліції України виявила фальсифіковане масло. Це сталося під час позапланової перевірки комунальних підприємств Києва та постачальників харчових продуктів у школах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

В ході перевірки виявлено та вилучено масло (виробництва ФОП Матвієнко О.В.), яке було направлено на лабораторне дослідження. Дослідження продукту показало, що в так званому "маслі" були повністю відсутні молочні жири.

"Ця ситуація переконливо свідчить про те, що система шкільного харчування потребує реформування, і ми на правильному шляху. Наше завдання сьогодні – боротьба з недобросовісними постачальниками, які збагачуються на здоров’ї дітей. Якості продукції, що постачається в дитячі заклади, й надалі приділятиметься особлива увага", - розповіла Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

В ході проведених заходів встановлено, що ФОП Матвієнко О.В. здійснює виробництво та продаж небезпечної продукції – товару під виглядом вершкового масла, торгових марок: "Масло солодковершкове "Селянське" 73%, "Масло солодковершкове "Екстра" 82,5%, який не відповідає вимогам щодо його безпечності, в особливо великих розмірах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Організовану групу, що виготовляла підроблені продукти харчування, ліквідовано в Дніпрі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 червня поточного року працівниками Департаменту, слідчими ГУНП в Київській області з залученням фахівців Держпродспоживслужби проведено обшуки за місцем розташування виробничих потужностей ФОП Матвієнко та суб’єктів господарської діяльності, які здійснювали постачання небезпечної продукції до шкіл м. Києва.

Під час обшуків було вилучено 16 тонн фальсифікованого масла та обладнання для його виробництва, в тому числі, пакувальні матеріали інших виробників. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 2021 рік – це рік реформи шкільного харчування. З 1 січня діє новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, зараз запроваджуються нові підходи до організації харчування. Ініціатором реформи шкільного харчування є перша леді Олена Зеленська.

Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за станом організації харчування дітей у закладах освіти, забезпеченням учнів достатньою кількістю якісних харчових продуктів, питної води, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм, недопущення реалізації в приміщеннях та на території закладів освіти небезпечних харчових продуктів.

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Топ коментарі
+10
Они бы еще по супермаркетам подобный рейд сделали с отправкой на анализ масла всех торговых марок.

И да, в МАСЛЕ молочные жиры не присутствовать должны - они должны составлять 100% всех жиров. Никаких растительных жиров по ДСТУ в масле быть не должно вообще, иначе это не масло, а спред, маргарин.
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05.07.2021 12:25
+10
Порошенко, АСТАНАВИСЬ, барыга! Уже два года у власти самая честная власть СЛУГ НАРОДА а ты всё воруешь у детей масло!
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05.07.2021 12:26
+5
Почему далеко? Как правило это маргарин на основе самого дешевого - пальмового масла. Эмульгаторы-стабилизаторы не мешают этому яду называться маргарином.
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05.07.2021 12:27
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Нормас, животные жиры детям вредны, так решили в кгга
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05.07.2021 12:20 Відповісти
Куда именно,кем именно?
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05.07.2021 12:22 Відповісти
"фальсіфіцированноє масло" - це маргарин або спред
як-от понавчалися, ***, в москвинів на песець ув економіці казати "отріцатєльний рост"...
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05.07.2021 12:21 Відповісти
там до маргарина далеко. Новые технологии: эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы, загустители и т.д.
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05.07.2021 12:24 Відповісти
Почему далеко? Как правило это маргарин на основе самого дешевого - пальмового масла. Эмульгаторы-стабилизаторы не мешают этому яду называться маргарином.
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05.07.2021 12:27 Відповісти
маргарин получают путем продувания водорода через растительный жир. То что делают сейчас это густая эмульсия, которая получена путем добавления в пальмовое масло химических присадок: эмульгаторов, стабилизаторов, ароматизаторов, загустителей. Это всё размешивается и получается субстанция, которая по цвету, вкусу, запаху, плотности, свойствам и т.д. похожа на сливочное масло.
========
Добавь в растительное масло воды, оно не смешается. А если добавляешь эмульгатор получается однородная жидкая масса. Добавляешь загуститель - получается густое месиво. Потом очередь за красителем. Дальше дело за стабилизатором (что бы не расслоилось обратно), вкусовыми и ароматическими добавками. В конце добавляют консервант. Платите денюжку, кушайте не обляпайтесь.
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05.07.2021 13:55 Відповісти
Алкаш, ну каких "присадок"? Ты гайки крутишь на СТО или шо? И решил в пищевку своими заскорузлыми культями влезть поумничать?
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05.07.2021 23:50 Відповісти
всю жизнь в армии, садиках и школах дают маргарин вместо масла и тут опять)))
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05.07.2021 12:22 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять(с)
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05.07.2021 12:25 Відповісти
В ВСУ такое масло каждый день по 8 тонн поставляется
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05.07.2021 12:22 Відповісти
Что ты трандишь?Кем поставляется и куда?Так же и надо шоколадным обосрать собственную страну(((
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05.07.2021 12:25 Відповісти
Очнись, дрыщ лапотный. Шо, Порох и тебе насрал в штаны и ты до сих пор так и ходишь обосранным?
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05.07.2021 12:27 Відповісти
Хорошо, что не вторичный продукт, по Войновичу.
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05.07.2021 12:22 Відповісти
скоро будет и вторичный и третичный.
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05.07.2021 12:25 Відповісти
Нагадало теж Войновича " Кто сдает продукт вторичный - тот питается отлично"! Для тих хто не читав "Москва 2042"- там здавали лайно на переробку в продукти харчування і отримували талони!
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05.07.2021 13:27 Відповісти
Книжечка з талонами звалась потребкартою - так було втілено гасло "От каждого по способностям каждому по потребностям".
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05.07.2021 14:30 Відповісти
Кацап, ты заблудился со своими кулинарными предпочтениями
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05.07.2021 23:51 Відповісти
То ще диткы комбежир не хавали))
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05.07.2021 12:23 Відповісти
Пальмовое масло хуже комбижира.
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05.07.2021 12:26 Відповісти
Пробовали комбижир?
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05.07.2021 12:27 Відповісти
Я не про вкус.
Комбижир должен состоять из подсолнечного масла + жир свинной + жир говяжий - это, разумеется, гадость.

Но маргарин из пальмового масла - еще вреднее совкового комбижира.

Хотя - сейчас этот комбижир явно делают не по совковым стандартам, а, скорее всего - из куриного жира и пальмы, так что неизвестно, что более вредное.
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05.07.2021 12:30 Відповісти
То мож я не правильно сказал название.Вот,что я имел в виду:субстанция оранжевого цвета,быстро затвердевающая до консистенции парафина при комнатной температуре.Изжога от нее-пипец)))Имел возможность употреблять данное чудо во время срочной 91-92 год.
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05.07.2021 12:41 Відповісти
Комбіжир споживав в СА в 1986-1988 роках!
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05.07.2021 13:29 Відповісти
О-о, наелся этой прелести тоже в середине 90-х в НГУ в Петровцах.
Вонючий комбижир вместо подсолнечного масла, маргарин вместо сливочного, свиные туши глубокой заморозки 30-летней давности закладки, которое куском резины после варки становится. Ничё, молодой дурной организм всё в топке сожгёт. А вот за шахер-махер с детьми я бы ногти повырывал.
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05.07.2021 13:53 Відповісти
Пальмовое масло не вреднее совкового комбинжира, не кизди
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05.07.2021 23:52 Відповісти
Это потому что все тендера проходят через договорняки и откаты!
Преступник сразу выставляет супернизкую цену, указывая что товар соответствует тендерной документации. Другие предложения даже не рассматриваются ввиду высокой цены.
А директор школы (или кто там принимает товар) заведомо делает подлог и принимает товар низшего качества чем предусмотрено тендерной документацией...!
Разумеется за откат!
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05.07.2021 12:23 Відповісти
А тендера проводят школы или министерство?Я не подкалываю-реально не знаю
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05.07.2021 12:42 Відповісти
Я знаю только по больницам. Там проводит каждая больница отдельно, закупают то что им нужно. Типа полотенца, постель, химию, продукты.
Думаю что школы работают так-же. Потому как министерство не составляет сметы для школ, а школы делают это сами.
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05.07.2021 13:54 Відповісти
Вот подобный тендер
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-27-000526-c
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05.07.2021 13:56 Відповісти
Тут вообще рай для лохотрона. Тендер мимо тендера и один участник.
***************************************
Закупівля без використання електронної системи Завершена
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05.07.2021 13:59 Відповісти
Они бы еще по супермаркетам подобный рейд сделали с отправкой на анализ масла всех торговых марок.

И да, в МАСЛЕ молочные жиры не присутствовать должны - они должны составлять 100% всех жиров. Никаких растительных жиров по ДСТУ в масле быть не должно вообще, иначе это не масло, а спред, маргарин.
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05.07.2021 12:25 Відповісти
На ТВ ...була передача про масло ..де збирались зразки (в пачках ) зі всієї країн и та проводили дослідження в Укрметростандартізації ...Там і були висновки по маслу та торговим маркам .
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05.07.2021 12:29 Відповісти
Не знаю...мати колись працювала у Лукьянчука - масляного магната - він починав із продажу пахти за кордон, потім почав скуповувати на корню всю продукцію маслозаводів, розбавляти її пахтою і спредом і толкати у торгівельні точки, а потім розкрутився і скупив всі маслозаводи по Київькій області. Вона стверджує, що після цього чистого справжнього масла жоден маслозавод Киїської області не виробляв - скрізь під виглядом масла виробляли спред з масла, пахти і пальмової олії.
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05.07.2021 12:39 Відповісти
А мого дєда дядя їбав твою тьотку в жопу во время спірітіческого сєанса. (с) Класик
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05.07.2021 23:55 Відповісти
Ща сказати щотів? Чи просто гімно прорвалось?
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06.07.2021 01:20 Відповісти
...тобто твоя мати це все гівно замішувала, але не сперечалася, бо їй же ж тебе треба було годувати - все вірно?
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05.07.2021 23:56 Відповісти
Ні, вона главбухом працювала, коли він скупив заводи - звільнилася.
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06.07.2021 01:18 Відповісти
Зато жирный навар, но как говорил Василий Алибабаевич, это же Дети!
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05.07.2021 12:31 Відповісти
Да пофигу дельцам на детей...Например - в Китае несколько лет тому назад по суду расстреляли бизнесменов, делавших детские игрушки с применением ядовитых красок. И это был явный яд. А тут - всего лишь трансжиры, которые даже сразу не убивают, а просто ослабляют детский организм.
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05.07.2021 12:35 Відповісти
И гормональные нарушения, потом удивляемся когда детки весят 120+.
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05.07.2021 12:37 Відповісти
та твои односельчане антибиотики в молоко добавляют, чтоб оно не кисло - и сдают его на молочный завод! но виноват бляха "Лук'янчук"
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05.07.2021 23:58 Відповісти
У мене ніколи не було односельчан, дурненьке. У мене навіть бабусі у селі ніколи не було - всі у місті жили.
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06.07.2021 01:19 Відповісти
Порошенко, АСТАНАВИСЬ, барыга! Уже два года у власти самая честная власть СЛУГ НАРОДА а ты всё воруешь у детей масло!
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05.07.2021 12:26 Відповісти
Все настоящее масло украл Порох для производства киевских тортов, а из остатков слепил собственное масло "Рошен".
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05.07.2021 12:42 Відповісти
и типа больше нигде??? или там крыши понадёжнее или ктото заказал конкурента.... а вооб-
щето такая подделка это криминал это ж не носки или панамочки.....
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05.07.2021 12:27 Відповісти
Они подумали и решили без молока, а то будет попа как у Ким.
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05.07.2021 12:29 Відповісти
Ну если "первая леди" заниматься питанием школьников, то вопросов быть не должно.😄
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05.07.2021 12:30 Відповісти
А куда делась "АМА"? Они ж раньше молочку в школы поставляли и там была шикарная молочка.
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05.07.2021 12:31 Відповісти
ты школьник? откуда знаешь что она была "шикарная"?
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05.07.2021 23:59 Відповісти
https://favor-ama.prom.ua/ Она и сейчас есть . Продается в магазинах и онлайн. Молоко, кстати, честный литр, а не "843 грамма". Сроки годности измеряются часами, а не "полгода, а там как пойдёт". Все, кто пробовал, потом ржут с тех суррогатов, которые обычно продают крупные торговые сети.
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06.07.2021 10:02 Відповісти
Ну якщо усім пох, то чому б не запропонувати лайна? (с. коломойський х.з.)
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05.07.2021 12:41 Відповісти
чи не новость
обычный бизнес районных отделов образования
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05.07.2021 12:46 Відповісти
СИДЯТ УЖЕ ИЛИ УСЛОВНО, ВЕДЬ МАСЛО ТО БЫЛО УСЛОВНОЕ?
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05.07.2021 12:55 Відповісти
так их ФЛП Матвиенко А.В еще в январе ловили , откупились....
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05.07.2021 12:55 Відповісти
То посадіть шахрая з конфіскацією до третього коліна! Ні! будуть соплі жувати, відпускати під заставу, і врешті все закінчиться "виправленням недоліків" і теж саме масло знову будуть втюхувати населенню...
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05.07.2021 13:02 Відповісти
Що ще очікувати.....пам"ятаю ,як вова гройсман розповідав нам, що "...відповідальність за якість продукції несе виробник..." (про це забули ?) ТОДІ БУЛО ЗРОЗУМІЛО ЧИМ ЦЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ...МАЄМО - хай ці продажні суки своїх дітей годують, але з тварюки , своїм сученятам все якісне везуть... А ЯКЩО МИ ДОСІ МОВЧИМО - ВИХОДИТЬ НАМ НА СВОЇХ ДІТЕЙ НАСРАТЬ
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05.07.2021 13:06 Відповісти
а что в Украине есть масло из молока ??? вот это новость... коров всех вырезали...
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05.07.2021 13:07 Відповісти
Ту гидоту,якою завалені магазини, не зрозуміло з чого роблять.
Подорожуючи Україною- величезна рідкість побачити корову. Тоді як ще в 90ті часто машиною натикався на стадо корів
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05.07.2021 13:31 Відповісти
Ну и правильно, в масле холестерина много)))
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05.07.2021 13:24 Відповісти
Покидькі!
Навіть на дітях заробляють через брехню та підстави.
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05.07.2021 14:23 Відповісти
Ця тема в Україні вічна . Цей ФОП чужим дітям поставляє отруту , А сусідський ФОП поставляє отруту його дітям.
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05.07.2021 14:33 Відповісти
И самое обидное - это же свои, украинцы, травят детей.
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05.07.2021 17:12 Відповісти
back in ussr!
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05.07.2021 15:15 Відповісти
У школи Києва поставляли фальсифіковане вершкове масло, виготовлене без молока, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 9536
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05.07.2021 15:53 Відповісти
А кого расстреляли!!!!???
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05.07.2021 16:52 Відповісти
НЕОБХОДИМО УБИТЬ ВСЕХ ОТВЕТСТВЕННЫХ И ИХ ДЕТЕЙ И КОНФИСКОВАТЬ ВСЕ ИХ ИМУЩЕСТВО !!!
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05.07.2021 18:06 Відповісти
Детей убивать не нужно.
Детей в военный лицей на панцерные сетки.
Из детей репрессированных могут хорошие служаки получиться при сильном государстве.
Но только при сильном. В дерьмовом они в дерьмо и превратятся.
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05.07.2021 20:48 Відповісти
 
 