У школи Києва поставляли фальсифіковане вершкове масло, виготовлене без молока, - Держпродспоживслужба
Держпродспоживслужба спільно з представниками Національної поліції України виявила фальсифіковане масло. Це сталося під час позапланової перевірки комунальних підприємств Києва та постачальників харчових продуктів у школах міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
В ході перевірки виявлено та вилучено масло (виробництва ФОП Матвієнко О.В.), яке було направлено на лабораторне дослідження. Дослідження продукту показало, що в так званому "маслі" були повністю відсутні молочні жири.
"Ця ситуація переконливо свідчить про те, що система шкільного харчування потребує реформування, і ми на правильному шляху. Наше завдання сьогодні – боротьба з недобросовісними постачальниками, які збагачуються на здоров’ї дітей. Якості продукції, що постачається в дитячі заклади, й надалі приділятиметься особлива увага", - розповіла Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.
В ході проведених заходів встановлено, що ФОП Матвієнко О.В. здійснює виробництво та продаж небезпечної продукції – товару під виглядом вершкового масла, торгових марок: "Масло солодковершкове "Селянське" 73%, "Масло солодковершкове "Екстра" 82,5%, який не відповідає вимогам щодо його безпечності, в особливо великих розмірах.
25 червня поточного року працівниками Департаменту, слідчими ГУНП в Київській області з залученням фахівців Держпродспоживслужби проведено обшуки за місцем розташування виробничих потужностей ФОП Матвієнко та суб’єктів господарської діяльності, які здійснювали постачання небезпечної продукції до шкіл м. Києва.
Під час обшуків було вилучено 16 тонн фальсифікованого масла та обладнання для його виробництва, в тому числі, пакувальні матеріали інших виробників. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 2021 рік – це рік реформи шкільного харчування. З 1 січня діє новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, зараз запроваджуються нові підходи до організації харчування. Ініціатором реформи шкільного харчування є перша леді Олена Зеленська.
Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за станом організації харчування дітей у закладах освіти, забезпеченням учнів достатньою кількістю якісних харчових продуктів, питної води, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм, недопущення реалізації в приміщеннях та на території закладів освіти небезпечних харчових продуктів.
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як-от понавчалися, ***, в москвинів на песець ув економіці казати "отріцатєльний рост"...
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Добавь в растительное масло воды, оно не смешается. А если добавляешь эмульгатор получается однородная жидкая масса. Добавляешь загуститель - получается густое месиво. Потом очередь за красителем. Дальше дело за стабилизатором (что бы не расслоилось обратно), вкусовыми и ароматическими добавками. В конце добавляют консервант. Платите денюжку, кушайте не обляпайтесь.
Комбижир должен состоять из подсолнечного масла + жир свинной + жир говяжий - это, разумеется, гадость.
Но маргарин из пальмового масла - еще вреднее совкового комбижира.
Хотя - сейчас этот комбижир явно делают не по совковым стандартам, а, скорее всего - из куриного жира и пальмы, так что неизвестно, что более вредное.
Вонючий комбижир вместо подсолнечного масла, маргарин вместо сливочного, свиные туши глубокой заморозки 30-летней давности закладки, которое куском резины после варки становится. Ничё, молодой дурной организм всё в топке сожгёт. А вот за шахер-махер с детьми я бы ногти повырывал.
Преступник сразу выставляет супернизкую цену, указывая что товар соответствует тендерной документации. Другие предложения даже не рассматриваются ввиду высокой цены.
А директор школы (или кто там принимает товар) заведомо делает подлог и принимает товар низшего качества чем предусмотрено тендерной документацией...!
Разумеется за откат!
Думаю что школы работают так-же. Потому как министерство не составляет сметы для школ, а школы делают это сами.
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-27-000526-c
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Закупівля без використання електронної системи Завершена
И да, в МАСЛЕ молочные жиры не присутствовать должны - они должны составлять 100% всех жиров. Никаких растительных жиров по ДСТУ в масле быть не должно вообще, иначе это не масло, а спред, маргарин.
щето такая подделка это криминал это ж не носки или панамочки.....
обычный бизнес районных отделов образования
Подорожуючи Україною- величезна рідкість побачити корову. Тоді як ще в 90ті часто машиною натикався на стадо корів
Навіть на дітях заробляють через брехню та підстави.
Детей в военный лицей на панцерные сетки.
Из детей репрессированных могут хорошие служаки получиться при сильном государстве.
Но только при сильном. В дерьмовом они в дерьмо и превратятся.