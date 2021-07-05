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Зеленский (19064) стратегия (189)

Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский

Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент сообщил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

"Утверждение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Я ожидаю, что мы будем иметь возможность утвердить такой весомый документ, а именно Стратегию внешнеполитической деятельности Украины к уже 30-летию нашей независимости", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы"

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Топ комментарии
+7
Косоворотник ніяк не вилізе із совка. Це у совдепії все приурочувалось до якихось дат.

Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2210
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05.07.2021 12:26
+7
Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3309
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05.07.2021 12:31
+5
его стратегия видна с первого дня как на ладони - это уничтожить и распродать Украину !!! удивляет почему многие не видят этого и молчат по поводу ЗеДиверсантов кремля у нас во власти!!!??
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05.07.2021 12:31
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Правила форума Совет форумчан
наконец то сподобился за 2.5 года утвердить свою стратегию
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05.07.2021 12:24 Ответить
Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3309
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05.07.2021 12:31 Ответить
https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim

https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim RoksolanaКрымUA https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim @RoksolanaKrim https://mobile.twitter.com/RoksolanaKrim/status/1411977149628796928 23 мин

Все что вы хотели узнать про Крымскую ЗЕплатформу
Так приучают Украину - Крым за скобки
Телеканал«Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом

показав - і прибрав з доступу


https://glavcom.ua/news/derzhavniy-kanal-dom-potrapiv-u-skandal-cherez-kartu-z-rosiyskim-krimom-766933.html




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05.07.2021 12:41 Ответить
Зато "абынепорошенко". Когда у населения отсутствуют мозги -- имеем такую власть и такой результат внешней политики.
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05.07.2021 13:03 Ответить
- Порошенко же опять начнёт воровать у нас днем и ночью!
- С чего ты это взял?
- А ты на его месте не воровал бы?
- Нет!
- Ну и дурак!
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05.07.2021 13:07 Ответить
его стратегия видна с первого дня как на ладони - это уничтожить и распродать Украину !!! удивляет почему многие не видят этого и молчат по поводу ЗеДиверсантов кремля у нас во власти!!!??
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05.07.2021 12:31 Ответить
«Людям нравится, когда их обманывают. Им не нравится узнавать о том, что их обманули», - Доктор Хаус
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05.07.2021 13:28 Ответить
Вава,ти дурень?
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05.07.2021 12:24 Ответить
Вопрос риторический.
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05.07.2021 12:30 Ответить
Это толерантное утверждение!
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05.07.2021 12:31 Ответить
но не окончательное
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05.07.2021 13:29 Ответить
Косоворотник ніяк не вилізе із совка. Це у совдепії все приурочувалось до якихось дат.

Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2210
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05.07.2021 12:26 Ответить
СТРАТЕГИЯ: 1. Разбомбить. 2. Победить. 3. Кто нибудь, уберите оставшиеся дорожки!
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05.07.2021 12:27 Ответить
Зеленский - ЗРАДНИК, наркоман та типил!
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05.07.2021 12:27 Ответить
а почему не к 7 ноября?
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05.07.2021 12:28 Ответить
Твоя стратегия уже больше двух лет работает: нужно просто перестать стрелять. Когда другие держат санкции против рашки- у тебя она по-прежнему самый крупный торговый партнер. Про вагнеров вообще молчу...это запредельное и под кокаином
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05.07.2021 12:28 Ответить
Стратег мать его так с его нижеплинтусным окружением воровитых биомусорных тварей.
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05.07.2021 12:31 Ответить
Ясно, в Конституцию Украины за 2 года он так и не заглянул...
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05.07.2021 12:31 Ответить
На экстренном заседании 04.07.2021 вечером, в воскресенье , (!) Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила минимальную цену электроэнергии на Рынке на сутки вперед (РСВ), спасая доходы участников рынка которые "терпят убытки". .. В списке "пострадавших" от действий Ахметова - Григоришин, Левочкин, Бойко, Коломойский, Суркис и структуры российского VS Energy. Это чтобы вы знали КОГО защищает ЭТО государство..(с)
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05.07.2021 12:33 Ответить
т.е. стратегии еще никакой нет??? он только ее ожидает??? браво...
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05.07.2021 12:33 Ответить
стратегия... а за словом украинская дурь и пустота... посмотрите на министра, на заменяющего министра ермака, на руководящего деятельностью вышеуказанных обояих кулебы и ермака... пипец...
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05.07.2021 12:35 Ответить
Заключение прямого военного союза с США. Вступление в ЕС и НАТО. Возвращение Крыма, Севастополя и ОРДЛО без каких либо уступок агрессору и его пособникам. Ликвидация базы ВМФ РФ в Севастополе. Размещение контингента союзников по НАТО в Украине. Проведение Гаагского трибунала ( Нюрнбергского) по отношению к РФ и правящего там режима. Возвращение Грузии ( Абхазии и Юж. Осетии) , Молдове ( Приднестровья), Азербайджану ( Карабаха), Японии ( Курил) Установление более тесных экономических и военных связей и союзов с странами Балтийского и Черноморского регионов и стран восточной Европы . Сведение до минимума любых отношений ( включая и экономические) с РФ его сателлитами и военно- политическими союзниками.
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05.07.2021 12:36 Ответить
Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4942
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05.07.2021 12:37 Ответить
Вискочив як дурень з конопель.
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05.07.2021 12:40 Ответить
Як там справи з вакцинацією більшості населення до цієї дати?
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05.07.2021 12:39 Ответить
''- Предмет моей лекции - плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, - это «Quasi una fantasia». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, - это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму.''
Зніміть хтось цього дуріка з табуретки , таке давно вже Ільф з Петровим описали.
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05.07.2021 12:40 Ответить
 
 