Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости страны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент сообщил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".
"Утверждение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Я ожидаю, что мы будем иметь возможность утвердить такой весомый документ, а именно Стратегию внешнеполитической деятельности Украины к уже 30-летию нашей независимости", - сказал Зеленский.
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Так приучают Украину - Крым за скобки
Телеканал«Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, показав у сюжеті карту Росії з окупованим Кримом
показав - і прибрав з доступу
https://glavcom.ua/news/derzhavniy-kanal-dom-potrapiv-u-skandal-cherez-kartu-z-rosiyskim-krimom-766933.html
- С чего ты это взял?
- А ты на его месте не воровал бы?
- Нет!
- Ну и дурак!
Зніміть хтось цього дуріка з табуретки , таке давно вже Ільф з Петровим описали.