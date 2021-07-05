Более 52% украинцев негативно оценивают деятельность Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
52,7% украинцев негативно оценивают деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют опубликованные 5 июля результаты опроса, проведенного КМИС.
В то же время 34,1% опрошенных заявили, что одобряют деятельность главы государства.
Еще 13,2% респондентов не смогли определиться со своей позицией либо отказались отвечать на вопрос.
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Опрос общественного мнения был проведен с 22 по 29 июня 2021 г.. Методом личного ( "face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошен 2031 респондент, проживающий в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
- Покличте когось з «Європейської Солідарності»... Приходять двоє:
- Що ви хотіли?…
- Хочу, щоб ви мене прийняли в свою партію…
Подумали люди, що гріх не виконать останню просьбу помираючого. Кажуть:
- Добре, приймаємо…
- Ну, от і добре… Помру, і на одного «порохобота» на Землі менше стане…
На інше ж мізків не вистачає.
Заспамив його
Это так, навскидку.
Но хотелось бы услышать ваши аргументы и факты, а не отписки. Иначе создастся впечатление, что вы не поклонник Зе, а троль
Куда ни ткни - стало хуже: налоги, условия ведения бизнеса, имидж Украины в мире,
доверие к власти.
Людям посліпило чи що ?
-про рейтинг партій "якщо вибори ВР завтра". Там сказано: "Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці червня, до парламенту пройшли б 7 партій. Найбільшу підтримку отримала б партія «Слуга народу» (20,6% серед тих, хто визначився з вибором). Друге місце з приблизно однаковою підтримкою (в межах статистичної похибки) «ділять» «ОПЗЖ» (16,9%), «ЄС» (15%) і «Батьківщина» (14,7%). Також набирають понад 5% «Сила і честь» (7%), РПЛ (5,7%) і «Українська стратегія Гройсмана» (5,1%)";
-і про оцінку поточної ситуації в Україні: "64% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку (у правильному - 20%)".
По рейтингу партій слід зауважити, що рижа мразь розкошелиласяь КМІСу за проценти смешку/гондону і ляшку; явно вкрали в ЄС. Ну, а про те, скільки насправді довіряє ЗЕ - видно по тому, що аж 64% (а не 53%) українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку: і що 20% - у правильному (а не 34%), як то "оціюнюють" діяльність Зеклована у зфальсифікованих даних...
Потом, кинут пенсионерам по тысяче гривен пенсии, (вполне рабочая схема)
проголосуют несколько популистских законов и дело в шляпе!
Идиоты вновь готовы танцевать на граблях по приколу.
А с полностью ручной и контролируемой ЦИК, победа гарантирована.
пУкіНзЄлєНсьКій, то кОтКто?"