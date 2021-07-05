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Зеленский (19064) опрос (2651) КМИС (317)

Более 52% украинцев негативно оценивают деятельность Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Более 52% украинцев негативно оценивают деятельность Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

52,7% украинцев негативно оценивают деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют опубликованные 5 июля результаты опроса, проведенного КМИС.

В то же время 34,1% опрошенных заявили, что одобряют деятельность главы государства.

Еще 13,2% респондентов не смогли определиться со своей позицией либо отказались отвечать на вопрос.

Более 52% украинцев негативно оценивают деятельность Зеленского, - опрос КМИС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Опрос общественного мнения был проведен с 22 по 29 июня 2021 г.. Методом личного ( "face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошен 2031 респондент, проживающий в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.
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Топ комментарии
+44
Более 52% украинцев негативно оценивают деятельность Зеленского - Цензор.НЕТ 6791
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05.07.2021 14:34
+41
34% одобряет! Зеля, разбрызгивай! Не до всех долетает!
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05.07.2021 14:34
+38
Более 52% украинцев негативно оценивают деятельность Зеленского, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5158
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05.07.2021 14:41
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Страница 2 из 2
Та ви шо? Не може бути! Ай-яй-яй, хто б міг подумати. Таке талановите зелене придворне фіглярство і не виправдало... Спрогнозувати таке було ніяк для наріда не можливо. Ну що, наступний ківа чи шмарій? Там правда на п'яти наступає допкін з ляшкою рабіновіча. але хто там вже читатиме далі другого прізвища? мізки наріда не гумові.
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05.07.2021 15:42 Ответить
Заспамив всіх зебілів. Навіть тих зебілів заспамив, які сварять клована, але все-одно вищать "если к 2024 году в стране не появится альтернатива Зеленскому, я снова буду голосовать за него".
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05.07.2021 15:45 Ответить
+ допоміг
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05.07.2021 15:53 Ответить
а ты за кого голосовать будешь? за барыгу?
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05.07.2021 16:07 Ответить
Прикинь)
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05.07.2021 16:55 Ответить
У коридорі районної лікарні помирає «ЗЕбіл», якому не вистачило місця в реанімації і кисневого концентратора… Хрипить:
- Покличте когось з «Європейської Солідарності»... Приходять двоє:
- Що ви хотіли?…
- Хочу, щоб ви мене прийняли в свою партію…
Подумали люди, що гріх не виконать останню просьбу помираючого. Кажуть:
- Добре, приймаємо…
- Ну, от і добре… Помру, і на одного «порохобота» на Землі менше стане…
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05.07.2021 16:10 Ответить
Тю. Это же глас нарида. Его надо слышать.
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05.07.2021 16:31 Ответить
Да ты "труженик"...))
На інше ж мізків не вистачає.
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05.07.2021 19:39 Ответить
РАЗВЕ ЭТО НЕ ПРИЧИНА ---НЕМЕДЛЕННО ИДТИ В ОТСТАВКУ ????
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05.07.2021 16:07 Ответить
нет, конечно, полстраны поддерживает
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05.07.2021 16:08 Ответить
в спам, рузькэ
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05.07.2021 16:25 Ответить
ще один дебіл появився на гілці, висрався гніздовим способом...
Заспамив його
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05.07.2021 16:13 Ответить
Давайте конкретно: а что хорошего он сделал для страны ? Ну хоть где-то ?
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05.07.2021 16:14 Ответить
Приостановил реформу питания в армии, просрал гос оборон заказ, отвёл армию с подготовленных позиций в голое поле. Далее - падение ВВП, разбазаривание ковидного фонда, просер полный в международных отношениях.

Это так, навскидку.

Но хотелось бы услышать ваши аргументы и факты, а не отписки. Иначе создастся впечатление, что вы не поклонник Зе, а троль
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05.07.2021 16:30 Ответить
Не переводите стрелки вопросом на вопрос.
Куда ни ткни - стало хуже: налоги, условия ведения бизнеса, имидж Украины в мире,
доверие к власти.
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05.07.2021 16:45 Ответить
Понад 52% українців негативно оцінюють діяльність Зеленського, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1708
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05.07.2021 16:23 Ответить
Если провести опрос с большим числом людей, процент недовольных будет выше.
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05.07.2021 16:56 Ответить
Проводили опрос среди работникуов СБУ и прокуратуры.
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05.07.2021 17:45 Ответить
Всєгойто ?
Людям посліпило чи що ?
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05.07.2021 17:05 Ответить
В опросе надо учитывать московский патриархат. Им их попы запрещают голосовать за Порошенко потому что он легализовал УПЦ.
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05.07.2021 17:39 Ответить
Що цікаво, адміни не пуьлікують інші дані опитування КМІСу, а саме:

-про рейтинг партій "якщо вибори ВР завтра". Там сказано: "Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці червня, до парламенту пройшли б 7 партій. Найбільшу підтримку отримала б партія «Слуга народу» (20,6% серед тих, хто визначився з вибором). Друге місце з приблизно однаковою підтримкою (в межах статистичної похибки) «ділять» «ОПЗЖ» (16,9%), «ЄС» (15%) і «Батьківщина» (14,7%). Також набирають понад 5% «Сила і честь» (7%), РПЛ (5,7%) і «Українська стратегія Гройсмана» (5,1%)";

-і про оцінку поточної ситуації в Україні: "64% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку (у правильному - 20%)".

По рейтингу партій слід зауважити, що рижа мразь розкошелиласяь КМІСу за проценти смешку/гондону і ляшку; явно вкрали в ЄС. Ну, а про те, скільки насправді довіряє ЗЕ - видно по тому, що аж 64% (а не 53%) українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку: і що 20% - у правильному (а не 34%), як то "оціюнюють" діяльність Зеклована у зфальсифікованих даних...
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05.07.2021 18:09 Ответить
Адміни взагалі нічого не публікують- це робить редакція, тупеньке ти наше,,,)))
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05.07.2021 19:42 Ответить
дебіл ти https://censor.net/ru/user/487192, адміни це і є журики з редакції. Вчи новояз
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05.07.2021 21:58 Ответить
)))))твои соседи знают как ты "не ходил" на выборы и сдадут тебя,скорей всего,когда нам надо будет
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05.07.2021 19:04 Ответить
Нічого, і 32% дурників від всіх виборців достатньо, щоб залишитись і на другий термін, попри запевнення, що, мовляв, іду лише на один.
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05.07.2021 20:50 Ответить
ЗЕ-команда по вуха ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ , ЙОМУ "какая разніца ".
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05.07.2021 20:51 Ответить
С учетом что эти 52,7% делятся между ЕС, ОПЗЖ, Батькивщиной, Сила и честь, Радикальной партией, Ударом, Голосом, Стратегией Гройсмана, партией Шария, Свобода, Самопомощь, Гражданская позиция, За майбутне, Наш край, НАШИ и т.д. То Зеле эти проценты до "большого" фонаря.
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05.07.2021 22:01 Ответить
Падаль дорвалась до власти и эта власть будет длиться еще три года.
Потом, кинут пенсионерам по тысяче гривен пенсии, (вполне рабочая схема)
проголосуют несколько популистских законов и дело в шляпе!
Идиоты вновь готовы танцевать на граблях по приколу.
А с полностью ручной и контролируемой ЦИК, победа гарантирована.
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05.07.2021 22:40 Ответить
все норм. Ще три роки з такими темпами буде понад 90% незадоволених і зекоманді прийдеться використовувати кацапське "єСлі Нє пУкіН зЄлєНсьКій, то кОт Кто?"
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05.07.2021 23:08 Ответить
а через полтора месяца зеле не только будут не доверять 80%, но и изгонят его за его дебильнейшую политику... вместе с Верховной зРадой... ну и дай Бог...
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06.07.2021 03:43 Ответить
Змиріться, панове. Це заслане лайно прийшло назавжди. Воно має завдання поступово ліквідувати Україну, розсваривши її з усім цивілізованим світом, заткнувши рота опозиції, обеззброївши армію і повернувши права язьіку мєжнационального опщєнія.
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06.07.2021 14:14 Ответить
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