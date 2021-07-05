Более 52% украинцев негативно оценивают деятельность Зеленского, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

52,7% украинцев негативно оценивают деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют опубликованные 5 июля результаты опроса, проведенного КМИС.

В то же время 34,1% опрошенных заявили, что одобряют деятельность главы государства.

Еще 13,2% респондентов не смогли определиться со своей позицией либо отказались отвечать на вопрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 20% граждан, за Порошенко - 12%, за Бойко - 8,8% и Тимошенко - 8,4%, - опрос Фонда "Деминициативы" и Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Опрос общественного мнения был проведен с 22 по 29 июня 2021 г.. Методом личного ( "face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошен 2031 респондент, проживающий в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.