Понад 52% українців негативно оцінюють діяльність Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

52,7% українців негативно оцінюють діяльність Володимира Зеленського на посаді президента України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать опубліковані 5 липня результати опитування, проведеного КМІС.

Водночас, 34,1% опитаних заявили, що схвалюють діяльність глави держави.

Ще 13,2% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією або відмовилися відповідати на питання.

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Опитування проводилося 22 до 29 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2031 респондента, що мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.