Понад 52% українців негативно оцінюють діяльність Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
52,7% українців негативно оцінюють діяльність Володимира Зеленського на посаді президента України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать опубліковані 5 липня результати опитування, проведеного КМІС.
Водночас, 34,1% опитаних заявили, що схвалюють діяльність глави держави.
Ще 13,2% респондентів не змогли визначитися зі своєю позицією або відмовилися відповідати на питання.
Опитування проводилося 22 до 29 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2031 респондента, що мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%.
Будь ласка, зачекайте...
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- Покличте когось з «Європейської Солідарності»... Приходять двоє:
- Що ви хотіли?…
- Хочу, щоб ви мене прийняли в свою партію…
Подумали люди, що гріх не виконать останню просьбу помираючого. Кажуть:
- Добре, приймаємо…
- Ну, от і добре… Помру, і на одного «порохобота» на Землі менше стане…
На інше ж мізків не вистачає.
Заспамив його
Это так, навскидку.
Но хотелось бы услышать ваши аргументы и факты, а не отписки. Иначе создастся впечатление, что вы не поклонник Зе, а троль
Куда ни ткни - стало хуже: налоги, условия ведения бизнеса, имидж Украины в мире,
доверие к власти.
Людям посліпило чи що ?
-про рейтинг партій "якщо вибори ВР завтра". Там сказано: "Якби вибори до парламенту відбувалися в кінці червня, до парламенту пройшли б 7 партій. Найбільшу підтримку отримала б партія «Слуга народу» (20,6% серед тих, хто визначився з вибором). Друге місце з приблизно однаковою підтримкою (в межах статистичної похибки) «ділять» «ОПЗЖ» (16,9%), «ЄС» (15%) і «Батьківщина» (14,7%). Також набирають понад 5% «Сила і честь» (7%), РПЛ (5,7%) і «Українська стратегія Гройсмана» (5,1%)";
-і про оцінку поточної ситуації в Україні: "64% українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку (у правильному - 20%)".
По рейтингу партій слід зауважити, що рижа мразь розкошелиласяь КМІСу за проценти смешку/гондону і ляшку; явно вкрали в ЄС. Ну, а про те, скільки насправді довіряє ЗЕ - видно по тому, що аж 64% (а не 53%) українців вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку: і що 20% - у правильному (а не 34%), як то "оціюнюють" діяльність Зеклована у зфальсифікованих даних...
Потом, кинут пенсионерам по тысяче гривен пенсии, (вполне рабочая схема)
проголосуют несколько популистских законов и дело в шляпе!
Идиоты вновь готовы танцевать на граблях по приколу.
А с полностью ручной и контролируемой ЦИК, победа гарантирована.
пУкіНзЄлєНсьКій, то кОтКто?"