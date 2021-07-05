В "Дії" появились первые COVID-сертификаты для вакцинированных, - Минцифры
В приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.
"Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дії". ... Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел", - говорится в сообщении.
"Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации. Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированные смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных", - говорится в сообщении.
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А раз там что то выборочно...то походе что с базой там полный бардак..
05.07.2021
ЕС отказался от взаимного признания "ковидных сертификатов" с Украиной. Страны члены ЕС могут заключать отдельные соглашения взаимного признания? если это не противоречит правилам и нормам ЕС. Разрешение на въезд в отдельную страну не распространяется на остальные страны ЕС. Собственно никаких переговоров и не было. ЕС потребовало данные о реестре вакцинированных, Кабмин промолчал.