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Новости Коронавирус и карантин
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В "Дії" появились первые COVID-сертификаты для вакцинированных, - Минцифры

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В приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.

"Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дії". ... Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел", - говорится в сообщении.

"Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации. Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированные смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне

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Если база вакцинированных существует...то она должна быть одна...и следовательно все вакцинированные должны увидеть свои сертификаты одновременно...
А раз там что то выборочно...то походе что с базой там полный бардак..
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05.07.2021 15:31 Ответить
якщо щось не внесено у базу-претензії не до бази(Сервер чи "Хмара") чи витягу з неї ("Дія")
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06.07.2021 01:08 Ответить
а "хелсі" від Моз -ГІВНО.(
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06.07.2021 01:09 Ответить
‎До одного мiсця тi сертифiкати...

05.‎07.‎2021
ЕС отказался от взаимного признания "ковидных сертификатов" с Украиной. Страны члены ЕС могут заключать отдельные соглашения взаимного признания? если это не противоречит правилам и нормам ЕС. Разрешение на въезд в отдельную страну не распространяется на остальные страны ЕС. Собственно никаких переговоров и не было. ЕС потребовало данные о реестре вакцинированных, Кабмин промолчал.
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05.07.2021 15:45 Ответить
Разум - вакцина против "дії"
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05.07.2021 18:21 Ответить
 
 