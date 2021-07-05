В "Дії" появились первые COVID-сертификаты для вакцинированных, - Минцифры

В приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Вискуб.

"Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дії". ... Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел", - говорится в сообщении.

"Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации. Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированные смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификаты нужны для использования в Украине при локдауне