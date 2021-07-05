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У "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати для вакцинованих, - Мінцифри
У застосунку "Дія" з'явилися перші сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.
"Цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам "Дії". ... Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня плануємо запустити також ПЛР-тестування і для тих, хто перехворів", - йдеться в повідомленні.
"Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесенні даних", - йдеться в повідомленні.
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А раз там что то выборочно...то походе что с базой там полный бардак..
05.07.2021
ЕС отказался от взаимного признания "ковидных сертификатов" с Украиной. Страны члены ЕС могут заключать отдельные соглашения взаимного признания? если это не противоречит правилам и нормам ЕС. Разрешение на въезд в отдельную страну не распространяется на остальные страны ЕС. Собственно никаких переговоров и не было. ЕС потребовало данные о реестре вакцинированных, Кабмин промолчал.