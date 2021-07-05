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Новини Коронавірус і карантин
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У "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати для вакцинованих, - Мінцифри

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У застосунку "Дія" з'явилися перші сертифікати про вакцинацію проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.

"Цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам "Дії". ... Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня плануємо запустити також ПЛР-тестування і для тих, хто перехворів", - йдеться в повідомленні.

"Головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію. Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесенні даних", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС може прискорити взаємне визнання українських "ковідних" сертифікатів, - Мінцифри

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Мінцифри (1188) Дія (1129) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Если база вакцинированных существует...то она должна быть одна...и следовательно все вакцинированные должны увидеть свои сертификаты одновременно...
А раз там что то выборочно...то походе что с базой там полный бардак..
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05.07.2021 15:31 Відповісти
якщо щось не внесено у базу-претензії не до бази(Сервер чи "Хмара") чи витягу з неї ("Дія")
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06.07.2021 01:08 Відповісти
а "хелсі" від Моз -ГІВНО.(
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06.07.2021 01:09 Відповісти
‎До одного мiсця тi сертифiкати...

05.‎07.‎2021
ЕС отказался от взаимного признания "ковидных сертификатов" с Украиной. Страны члены ЕС могут заключать отдельные соглашения взаимного признания? если это не противоречит правилам и нормам ЕС. Разрешение на въезд в отдельную страну не распространяется на остальные страны ЕС. Собственно никаких переговоров и не было. ЕС потребовало данные о реестре вакцинированных, Кабмин промолчал.
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05.07.2021 15:45 Відповісти
Разум - вакцина против "дії"
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05.07.2021 18:21 Відповісти
 
 