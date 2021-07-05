Завтра Зеленский в Вильнюсе встретится с Мишелем и Науседой

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник проведет встречу с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

Как сообщается в расписании Мишеля на сайте Евросовета, встреча запланирована на 14.00 по местному времени, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 7-8 июля в Вильнюсе состоится конференция по реформам в Украине.

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При этом литовские СМИ пишут, что Науседа и Зеленский 7 июля откроют Конференцию по реформам в Украине. На ней лидеры Литвы и Украины обратятся к международному сообществу с просьбой о внимании и поддержке украинских реформ на пути в Европейский союз и НАТО.

По словам Науседы, это возможность для европейских стран продемонстрировать поддержку Украины. В этом году конференция будет посвящена укреплению демократических институтов, верховенству права, борьбе с коррупцией и социально-экономическому развитию.