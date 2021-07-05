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Завтра Зеленский в Вильнюсе встретится с Мишелем и Науседой

Завтра Зеленский в Вильнюсе встретится с Мишелем и Науседой

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник проведет встречу с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

Как сообщается в расписании Мишеля на сайте Евросовета, встреча запланирована на 14.00 по местному времени, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 7-8 июля в Вильнюсе состоится конференция по реформам в Украине.

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При этом литовские СМИ пишут, что Науседа и Зеленский 7 июля откроют Конференцию по реформам в Украине. На ней лидеры Литвы и Украины обратятся к международному сообществу с просьбой о внимании и поддержке украинских реформ на пути в Европейский союз и НАТО.

По словам Науседы, это возможность для европейских стран продемонстрировать поддержку Украины. В этом году конференция будет посвящена укреплению демократических институтов, верховенству права, борьбе с коррупцией и социально-экономическому развитию.

Автор: 

визит (3085) Зеленский Владимир (20434) Литва (2469) Науседа Гитанас (265) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+10
Спасибо приличным людям за то, что они ради Украины готовы нянчиться с этим недоразумением.
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05.07.2021 16:00
+8
«Живий» анекдот, сказаний євреєм, колишнім однокурсником:
Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…
Американці - Кіссінджера…
Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…
І лише українці із усії євреїв умудрились вибрать єврея -долб**оба…
*

- В чому різниця між мавпою звичайною і "зеленою", на місці пілота?
- В тому, що літак зі звичайною мавпою долетить до місця призначення, бо люди, що її туди посадять, включать автопілот... А ті, що посадили в крісло "зелену мавпу", автопілот включить забули, і ця дурна макака пробує управлять літаком "вручну"... В результаті літак розіб"ється...
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05.07.2021 16:08
+8
Начувайтесь, литовці. Потоп, чи пожежа, вам вибирати.
А ЗЕ, виучи де Латвія, Литва, Вільнюс, Рига, Талін з Естонією.
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05.07.2021 16:10
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З якою юморескою виступатиме Зедент?
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05.07.2021 15:57 Ответить
На этот раз у него музыкальный номер.
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05.07.2021 16:04 Ответить
Слон и Моська.
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05.07.2021 18:15 Ответить
З квартально-піанінною! На лісапеді нах! та ох-тєльних коблах!))))
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05.07.2021 16:04 Ответить
Спасибо приличным людям за то, что они ради Украины готовы нянчиться с этим недоразумением.
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05.07.2021 16:00 Ответить
Перший маніфест "рашизму по-українськи" - відкритий заклик до політичного ідіотизму - нам виголосив Володимир Зеленський, у тому самому епохальному президентському вітанні з Новим 2020-м. Характерно, що Україна тоді все-таки ще вибухла обуренням (дуже цікаво було бачити, як різнились українська й російська рецепції: росіяни, навіть ліберального-антипутінського стану, щиро не розуміли, що́ з цим вітанням "не так", і навіть вважали його, на контрасті з путінським, "людяним"!). Саме після того скандалу мем "какаяразніца" остаточно закріпився в українському політичному дискурсі на познаку "внутрішньої Росії". Але за минулі звідтоді півтора роки апологія ідіотизму стала в Україні повсякденням.
Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
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05.07.2021 18:15 Ответить
«Живий» анекдот, сказаний євреєм, колишнім однокурсником:
Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…
Американці - Кіссінджера…
Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…
І лише українці із усії євреїв умудрились вибрать єврея -долб**оба…
*

- В чому різниця між мавпою звичайною і "зеленою", на місці пілота?
- В тому, що літак зі звичайною мавпою долетить до місця призначення, бо люди, що її туди посадять, включать автопілот... А ті, що посадили в крісло "зелену мавпу", автопілот включить забули, і ця дурна макака пробує управлять літаком "вручну"... В результаті літак розіб"ється...
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05.07.2021 16:08 Ответить
Все буде "веселіше"...
Завтра Зеленський у Вільнюсі зустрінеться з Мішелем і Науседою - Цензор.НЕТ 8207
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05.07.2021 21:28 Ответить
Скажите клоуну,что Шарль Мишель -это один человек,а то будет ходить по залу искать пару Шарля и Мишель.
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05.07.2021 16:08 Ответить
Ему бы сказали, что это человек, а не город о Омане...
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05.07.2021 16:27 Ответить
Завтра Зеленський у Вільнюсі зустрінеться з Мішелем і Науседою - Цензор.НЕТ 4895
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05.07.2021 16:29 Ответить
Начувайтесь, литовці. Потоп, чи пожежа, вам вибирати.
А ЗЕ, виучи де Латвія, Литва, Вільнюс, Рига, Талін з Естонією.
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05.07.2021 16:10 Ответить
Смысл? Видосики очередные?
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05.07.2021 16:12 Ответить
Осмотр вменяемости пациента перед поездкой в штаты. Похоже что Литве эту встречу методом жребия навязали.
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05.07.2021 16:29 Ответить
Всей своры которая полетит в Штаты? А в Литве хорошие психиатры?
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05.07.2021 16:33 Ответить
Думаю да, также что там и наркологи на уровне.
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05.07.2021 16:39 Ответить
Я мы на месте мэрии Вильнюса на всякий случай ввел чрезвычайную ситуацию в городе.

Визиты ЗЕ всегда очень плохо заканчиваются.
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05.07.2021 16:18 Ответить
Науседа хороший человек,за что ему такое?
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05.07.2021 16:24 Ответить
ЗРАДА!
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05.07.2021 17:00 Ответить
Карлики ,*****, зае...ли...
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05.07.2021 17:07 Ответить
зеля-чьмо.
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05.07.2021 17:28 Ответить
Зебил опять со своей нелепой кошелкой ленкой в туризм ударились)))
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05.07.2021 23:31 Ответить
 
 