Завтра Зеленський у Вільнюсі зустрінеться з Мішелем і Науседою
Президент України Володимир Зеленський у вівторок проведе зустріч з главою Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.
Як повідомляється в розкладі Мішеля на сайті Євроради, зустріч запланована на 14.00 за місцевим часом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, 7-8 липня у Вільнюсі відбудеться конференція щодо реформ в Україні.
При цьому литовські ЗМІ пишуть, що Науседа і Зеленський 7 липня відкриють Конференцію щодо реформ в Україні. На ній лідери Литви і України звернуться до міжнародного співтовариства з проханням про увагу та підтримку українських реформ на шляху до Європейського Союзу і НАТО.
За словами Науседи, це можливість для європейських країн продемонструвати підтримку України. Цього року конференція буде присвячена зміцненню демократичних інститутів, верховенству права, боротьбі з корупцією та соціально-економічному розвитку.
Будь ласка, зачекайте...
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Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
Британці вибирали собі в прем»єр-міністри Дізраелі…
Американці - Кіссінджера…
Ізраїльтяни - Голду Меїр і Моше Даяна…
І лише українці із усії євреїв умудрились вибрать єврея -долб**оба…
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- В чому різниця між мавпою звичайною і "зеленою", на місці пілота?
- В тому, що літак зі звичайною мавпою долетить до місця призначення, бо люди, що її туди посадять, включать автопілот... А ті, що посадили в крісло "зелену мавпу", автопілот включить забули, і ця дурна макака пробує управлять літаком "вручну"... В результаті літак розіб"ється...
А ЗЕ, виучи де Латвія, Литва, Вільнюс, Рига, Талін з Естонією.
Визиты ЗЕ всегда очень плохо заканчиваются.