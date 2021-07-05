Завтра Зеленський у Вільнюсі зустрінеться з Мішелем і Науседою

Президент України Володимир Зеленський у вівторок проведе зустріч з главою Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом Литви Гітанасом Науседою у Вільнюсі.

Як повідомляється в розкладі Мішеля на сайті Євроради, зустріч запланована на 14.00 за місцевим часом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 7-8 липня у Вільнюсі відбудеться конференція щодо реформ в Україні.

При цьому литовські ЗМІ пишуть, що Науседа і Зеленський 7 липня відкриють Конференцію щодо реформ в Україні. На ній лідери Литви і України звернуться до міжнародного співтовариства з проханням про увагу та підтримку українських реформ на шляху до Європейського Союзу і НАТО.

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За словами Науседи, це можливість для європейських країн продемонструвати підтримку України. Цього року конференція буде присвячена зміцненню демократичних інститутів, верховенству права, боротьбі з корупцією та соціально-економічному розвитку.