31-летний горняк погиб на шахте в Кривом Роге

В Кривом Роге на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината 31-летнего мужчину прижало к стене погрузочной машиной. От полученных травм он скончался на месте.

Информацию об этом Радіо Свобода подтвердила пресс-секретарь Криворожской городской полиции Оксана Лесонен, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, несчастный случай произошел на глубине в полтора километра утром, когда еще не зкончилась ночная смена.

31-летнего мужчину прижало к стене погрузочной машиной. От полученных травм он скончался на месте.

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Тело мужчины направили на экспертизу.

Как отметила пресс-секретарь, полиция расследует уголовное производство по части 2 статьи 272 - нарушение безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

На предприятии сообщили, что погибший - проходчик шахты Станислав Арипов. В связи с трагедией с 5 по 7 июля на предприятии объявили траур.