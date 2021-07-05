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31-річний гірник загинув на шахті у Кривому Розі

31-річний гірник загинув на шахті у Кривому Розі

У Кривому Розі на шахті "Жовтнева" Криворізького залізорудного комбінату 31-річного чоловіка притиснуло до стіни навантажувальною машиною. Від травм він помер на місці.

Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила прессекретарка Криворізької міської поліції Оксана Лесонен, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, нещасний випадок стався на глибині півтора кілометри вранці, коли ще не закінчилась нічна зміна.

31-річного чоловіка притиснуло до стіни навантажувальною машиною. Від травм він помер на місці.

Тіло чоловіка направили на експертизу.

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Як зазначила прессекретарка, поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 - порушення безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

На підприємстві повідомили, що загиблий - прохідник шахти Станіслав Арипов. У зв'язку з трагедією з 5 по 7 липня на підприємстві оголосили жалобу.

Автор: 

Кривий Ріг (1358) смерть (6754) шахта (703) шахтарі (537)


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откуда там шахты это же не домбас..это центр
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05.07.2021 18:59 Відповісти
 
 