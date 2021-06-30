Зірвалася лебідка: на шахті в Донецькій області загинув 37-річний гірник

Правоохоронці з'ясовують обставини смертельного травмування 37-річного гірника на шахті в Добропіллі (Донецька обл.) у вівторок, 29 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи (ч. 2 ст. 272 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 червня 2021 року близько 16:00 на державному підприємстві "Добропіллявугілля - видуботок" шахта "Алмазна" під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєру з місця зірвалась лебідка та вдарила по голові 37-річного гірника.

"Від зазнаної відкритої черепно-мозкової травми чоловік помер на місці", - йдеться в повідомленні.

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Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин та свідків події.