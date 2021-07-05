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Около 30 украинцев не пустили на авиарейс в Польше

Около 30 украинцев не пустили на авиарейс в Польше

Граждане Украины должны были вылететь из Познани в Одессу рейсом Ryanair. МИД начал проверку.

Инцидент произошел 4 июля. Об этом пишут польские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

Самолет должен был вылететь в 06:30 по местному времени. По данным СМИ, пассажиров-украинцев на рейс не допустил пилот. Он заявля, что он "король самолета" и выкрикивая пассажирам "Вон!".

"В настоящее время я могу только подтвердить, что во время регистрации были некоторые нарушения в работе. Подробностей мы не знаем. Ситуация расследуется", – сказал представитель аэропорта.

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В пресс-службе МИД заявили, что консульский отдел посольства в Польше уже проверяет информацию об инциденте.

Автор: 

Польша (8422) украинцы (3862) Ryanair (132)


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Топ комментарии
+4
Что за чушь? Я не разу не видел контакта пилота с пассажирами. Иногда только голосом в объявлениях о турбулентности и т.п.
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05.07.2021 16:30
+3
если это правда, как минимум, пилоту запретить вьезд в Украину! надеюсь пассажирам будут компенсации.
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05.07.2021 16:36
+3
Вообще то бред. Это написал один из пассажиров, которого не пустили в связи с отсутствием документов. Очередная ересь от украинцев. Это постоянно так. Один услышал, другой разнёс, третий подхватил и понеслось. Вы бы видели что тут творится в групах украинских. Один бредню непроверенную напишут, а остальные это гав..о на вентилятор бросают и сами же балдеют от его разбрызгивания. Таков уж менталитет.
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05.07.2021 16:46
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Дмитрий, ждем реакцию на такое отношение к нашим гражданам.
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05.07.2021 16:27 Ответить
Какая то очередная ересь....
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05.07.2021 16:27 Ответить
Что за чушь? Я не разу не видел контакта пилота с пассажирами. Иногда только голосом в объявлениях о турбулентности и т.п.
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05.07.2021 16:30 Ответить
Мне в 199-м довелось лететь Осло-Петербург-Москва, и этим самолетом в запоребрик возвращались российские болельщики, бурно отпраздновавшие то ли поражение, то ли победу своей команды. Командир не стал их высаживать в Осло (хотя один был немного буйный), но в Петербурге этого буйного таки высадил - хотя тот уже не буянил и даже заснул. Я к тому, что при всех страстях мы видели только бегающих стюардесс, а в Петербурге - местного полицейского (или тогда еще милиционера - не помню).
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05.07.2021 17:06 Ответить
1999
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05.07.2021 17:07 Ответить
Ryanair очередной раз ославился
интересная компания
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05.07.2021 16:36 Ответить
Надо было дать королю по морде и он уже и сам никуда не полетел бы )))
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05.07.2021 16:36 Ответить
30 человек пожертвовали временем и не полетели ради остальных пассажиров.
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05.07.2021 16:43 Ответить
если это правда, как минимум, пилоту запретить вьезд в Украину! надеюсь пассажирам будут компенсации.
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05.07.2021 16:36 Ответить
Он из самолета выходить не будет.
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05.07.2021 16:44 Ответить
Оооооо... Его это оччччєнь АгАрчіт...
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05.07.2021 20:24 Ответить
они опоздали
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05.07.2021 16:39 Ответить
Или кто то за проезд не передал или водила шансон слушал а ему сделали замечание.
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05.07.2021 16:44 Ответить
Вообще то бред. Это написал один из пассажиров, которого не пустили в связи с отсутствием документов. Очередная ересь от украинцев. Это постоянно так. Один услышал, другой разнёс, третий подхватил и понеслось. Вы бы видели что тут творится в групах украинских. Один бредню непроверенную напишут, а остальные это гав..о на вентилятор бросают и сами же балдеют от его разбрызгивания. Таков уж менталитет.
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05.07.2021 16:46 Ответить
Польский король из династии Пястов?

Сигизмуд 1? Или Сигизмуд 2?
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05.07.2021 17:04 Ответить
вообще-то что-то экстраординарное должно произойти, чтобы пилот орал:"Вон!"
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05.07.2021 19:26 Ответить
 
 