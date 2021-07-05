Около 30 украинцев не пустили на авиарейс в Польше

Граждане Украины должны были вылететь из Познани в Одессу рейсом Ryanair. МИД начал проверку.

Инцидент произошел 4 июля. Об этом пишут польские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

Самолет должен был вылететь в 06:30 по местному времени. По данным СМИ, пассажиров-украинцев на рейс не допустил пилот. Он заявля, что он "король самолета" и выкрикивая пассажирам "Вон!".

"В настоящее время я могу только подтвердить, что во время регистрации были некоторые нарушения в работе. Подробностей мы не знаем. Ситуация расследуется", – сказал представитель аэропорта.

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В пресс-службе МИД заявили, что консульский отдел посольства в Польше уже проверяет информацию об инциденте.