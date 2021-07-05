Близько 30 українців не пустили на авіарейс у Польщі
Громадяни України повинні були вилетіти з Познані до Одеси рейсом Ryanair. МЗС почав перевірку.
Інцидент стався 4 липня. Про це пишуть польські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.
Літак повинен був вилетіти о 06:30 за місцевим часом. За даними ЗМІ, пасажирів-українців на рейс не допустив пілот. Він заявив, що він "король літака" і викрикував пасажирам "Геть!".
"Наразі я можу тільки підтвердити, що під час реєстрації були деякі порушення в роботі. Подробиць ми не знаємо. Ситуація розслідується", - сказав представник аеропорту.
У пресслужбі МЗС заявили, що консульський відділ посольства в Польщі вже перевіряє інформацію про інцидент.
Топ коментарі
+4 Александр #422688
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интересная компания
Сигизмуд 1? Или Сигизмуд 2?