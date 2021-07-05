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Близько 30 українців не пустили на авіарейс у Польщі

Близько 30 українців не пустили на авіарейс у Польщі

Громадяни України повинні були вилетіти з Познані до Одеси рейсом Ryanair. МЗС почав перевірку.

Інцидент стався 4 липня. Про це пишуть польські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

Літак повинен був вилетіти о 06:30 за місцевим часом. За даними ЗМІ, пасажирів-українців на рейс не допустив пілот. Він заявив, що він "король літака" і викрикував пасажирам "Геть!".

"Наразі я можу тільки підтвердити, що під час реєстрації були деякі порушення в роботі. Подробиць ми не знаємо. Ситуація розслідується", - сказав представник аеропорту.

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У пресслужбі МЗС заявили, що консульський відділ посольства в Польщі вже перевіряє інформацію про інцидент.

Автор: 

Польща (8520) українці (2538) Ryanair (466)


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Топ коментарі
+4
Что за чушь? Я не разу не видел контакта пилота с пассажирами. Иногда только голосом в объявлениях о турбулентности и т.п.
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05.07.2021 16:30
+3
если это правда, как минимум, пилоту запретить вьезд в Украину! надеюсь пассажирам будут компенсации.
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05.07.2021 16:36
+3
Вообще то бред. Это написал один из пассажиров, которого не пустили в связи с отсутствием документов. Очередная ересь от украинцев. Это постоянно так. Один услышал, другой разнёс, третий подхватил и понеслось. Вы бы видели что тут творится в групах украинских. Один бредню непроверенную напишут, а остальные это гав..о на вентилятор бросают и сами же балдеют от его разбрызгивания. Таков уж менталитет.
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05.07.2021 16:46
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Дмитрий, ждем реакцию на такое отношение к нашим гражданам.
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05.07.2021 16:27 Відповісти
Какая то очередная ересь....
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05.07.2021 16:27 Відповісти
Что за чушь? Я не разу не видел контакта пилота с пассажирами. Иногда только голосом в объявлениях о турбулентности и т.п.
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05.07.2021 16:30 Відповісти
Мне в 199-м довелось лететь Осло-Петербург-Москва, и этим самолетом в запоребрик возвращались российские болельщики, бурно отпраздновавшие то ли поражение, то ли победу своей команды. Командир не стал их высаживать в Осло (хотя один был немного буйный), но в Петербурге этого буйного таки высадил - хотя тот уже не буянил и даже заснул. Я к тому, что при всех страстях мы видели только бегающих стюардесс, а в Петербурге - местного полицейского (или тогда еще милиционера - не помню).
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05.07.2021 17:06 Відповісти
1999
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05.07.2021 17:07 Відповісти
Ryanair очередной раз ославился
интересная компания
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05.07.2021 16:36 Відповісти
Надо было дать королю по морде и он уже и сам никуда не полетел бы )))
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05.07.2021 16:36 Відповісти
30 человек пожертвовали временем и не полетели ради остальных пассажиров.
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05.07.2021 16:43 Відповісти
если это правда, как минимум, пилоту запретить вьезд в Украину! надеюсь пассажирам будут компенсации.
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05.07.2021 16:36 Відповісти
Он из самолета выходить не будет.
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05.07.2021 16:44 Відповісти
Оооооо... Его это оччччєнь АгАрчіт...
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05.07.2021 20:24 Відповісти
они опоздали
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05.07.2021 16:39 Відповісти
Или кто то за проезд не передал или водила шансон слушал а ему сделали замечание.
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05.07.2021 16:44 Відповісти
Вообще то бред. Это написал один из пассажиров, которого не пустили в связи с отсутствием документов. Очередная ересь от украинцев. Это постоянно так. Один услышал, другой разнёс, третий подхватил и понеслось. Вы бы видели что тут творится в групах украинских. Один бредню непроверенную напишут, а остальные это гав..о на вентилятор бросают и сами же балдеют от его разбрызгивания. Таков уж менталитет.
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05.07.2021 16:46 Відповісти
Польский король из династии Пястов?

Сигизмуд 1? Или Сигизмуд 2?
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05.07.2021 17:04 Відповісти
вообще-то что-то экстраординарное должно произойти, чтобы пилот орал:"Вон!"
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05.07.2021 19:26 Відповісти
 
 