Близько 30 українців не пустили на авіарейс у Польщі

Громадяни України повинні були вилетіти з Познані до Одеси рейсом Ryanair. МЗС почав перевірку.

Інцидент стався 4 липня. Про це пишуть польські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

Літак повинен був вилетіти о 06:30 за місцевим часом. За даними ЗМІ, пасажирів-українців на рейс не допустив пілот. Він заявив, що він "король літака" і викрикував пасажирам "Геть!".

"Наразі я можу тільки підтвердити, що під час реєстрації були деякі порушення в роботі. Подробиць ми не знаємо. Ситуація розслідується", - сказав представник аеропорту.

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У пресслужбі МЗС заявили, що консульський відділ посольства в Польщі вже перевіряє інформацію про інцидент.