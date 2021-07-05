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Українець зарізав співвітчизника в Польщі: сперечалися, чий Крим

Українець зарізав співвітчизника в Польщі: сперечалися, чий Крим

Підозрюваний переховувався в кущах біля будинку. Він був п'яний, а одяг - у крові.

Про це пишуть польські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Трагедія сталася в Білостоку. За даними журналістів, підозрюваний приїхав до цього міста нещодавно. Покійний українець повинен був влаштувати його на роботу на будівництві.

Повідомлення про вбивство поліція отримала ввечері 2 липня. У будинку на той момент перебувало ще двоє громадян Білорусі. Четвертого жителя - 41-річного українця - знайшли в кущах за будинком. Він був п'яний, на одязі - кров.

"У неділю 41-річному громадянину України було пред'явлено звинувачення у скоєнні вбивства", - розповів місцевий прокурор.

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Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 25 років, можливо навіть довічне ув'язнення. Свою провину він не визнає, свідчення давати відмовляється і каже, що був п'яний і нічого не пам'ятає. Суд відправив підозрюваного за ґрати на 3 місяці.

За даними ЗМІ, вбивство сталося під час застілля, в під час якого українці посперечалися про територіальну приналежність окупованого Росією Криму.

Автор: 

Польща (8520) вбивство (3090) українці (2538) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+93
Если они спорили чей Крым, значит один явно косил под украинца а не был им.
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05.07.2021 20:50
+86
Украинцы не спорят чей Крым.
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05.07.2021 21:00
+70
Отгрёб третий, который сказал - какая разница!
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05.07.2021 20:53
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интересно: почему там - обвинение, а тут - подозрение?
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06.07.2021 04:52 Відповісти
Со случайными кацапоидами пить нельзя, да и даже со знакомыми тоже, часто мы не знаем людей, с которыми общаемся (недавняя история, кацапоид, приехавший из Орды на Житомирщину, убил семь атошников, когда они спали). Тут в любом случае трагедия, украинец или погиб, или из-за твари на много лет лишат свободы.
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06.07.2021 05:30 Відповісти
Два білоруса і малорос з українським паспортом вбили українця за правду. Війна московії проти України вийшла за міжі самої України. Але тут винен преЗЕдент, його офіс і навіть телеканал НАШ, який підтвердив версію малоросів, що Крим російський, бо так вони його показали. А ПреЗЕдент підвів підсумки однією фразою "да какая разница". Патріоти пропустили повз вуха, а малороси зрозуміли по своєму, так як і Валедемар Косовороткович.
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06.07.2021 07:47 Відповісти
ну и чей оказался крым?
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06.07.2021 10:06 Відповісти
Один кричал забери его себе.Второй ,нахер он мне всрався.
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06.07.2021 10:18 Відповісти
Крим був та залишається Україною!! Москалаяку на гіляку!! Путлер *****!!
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06.07.2021 10:20 Відповісти
Смешно и грустно было когда поляки проводили опрос среди заробитчан с юга востока Украины ...." Как вы относитесь к Бандере?" и это спрашивали у жителей бывшей Сталинской области
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06.07.2021 10:24 Відповісти
я так понимаю что одним стронником руцкого мира стало меньше?
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06.07.2021 11:19 Відповісти
Уверен? А может наоборот? Или "патриота" не могут зарезать?
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06.07.2021 16:19 Відповісти
могут. но убил тот, который приехал с Украины, значит патриот. если чел устраивает на стройке, значить давно в Польше и мозг промыт раша тудей или подобным. поэтому больше вероятности что убит сторонник руского мира.
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08.07.2021 10:19 Відповісти
лучше б москаля убил...
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06.07.2021 13:42 Відповісти
Українець зарізав співвітчизника в Польщі: сперечалися, чий Крим - Цензор.НЕТ 2326 в живих 3 июня 1571 года осталось 150 000,всех угнали в РАБсство Крымского Хана...остальные заживо сгорели...
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06.07.2021 15:39 Відповісти
Говорит, что был пьян? Тупо надеется, что это облегчит его вину? С-ка!!
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06.07.2021 16:16 Відповісти
Крим це Україна, спір ні про що
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06.07.2021 17:33 Відповісти
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