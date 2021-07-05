Українець зарізав співвітчизника в Польщі: сперечалися, чий Крим

Підозрюваний переховувався в кущах біля будинку. Він був п'яний, а одяг - у крові.

Про це пишуть польські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Трагедія сталася в Білостоку. За даними журналістів, підозрюваний приїхав до цього міста нещодавно. Покійний українець повинен був влаштувати його на роботу на будівництві.

Повідомлення про вбивство поліція отримала ввечері 2 липня. У будинку на той момент перебувало ще двоє громадян Білорусі. Четвертого жителя - 41-річного українця - знайшли в кущах за будинком. Він був п'яний, на одязі - кров.

"У неділю 41-річному громадянину України було пред'явлено звинувачення у скоєнні вбивства", - розповів місцевий прокурор.

Читайте також: Приїхала на заробітки: в Польщі в річці знайшли тіло зниклої кілька днів тому 36-річної українки

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 25 років, можливо навіть довічне ув'язнення. Свою провину він не визнає, свідчення давати відмовляється і каже, що був п'яний і нічого не пам'ятає. Суд відправив підозрюваного за ґрати на 3 місяці.

За даними ЗМІ, вбивство сталося під час застілля, в під час якого українці посперечалися про територіальну приналежність окупованого Росією Криму.