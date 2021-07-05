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Украинец зарезал соотечественника в Польше: спорили, чей Крым

Украинец зарезал соотечественника в Польше: спорили, чей Крым

Подозреваемый прятался в кустах у дома. Он был пьян, а одежда - в крови.

Об этом пишут польские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Трагедия произошла в Белостоке. По данным журналистов, подозреваемый приехал в этот город недавно. Покойный украинец должен был устроить его на работу на стройке.

Сообщение об убийстве полиция получила вечером 2 июля. В доме на тот момент находились еще двое граждан Беларуси. Четвертого жителя - 41-летнего украинца - нашли в кустах за домом. Он был пьян, на одежде - кровь.

Читайте: Около 30 украинцев не пустили на авиарейс в Польше

"В воскресенье 41-летнему гражданину Украины было предъявлено обвинение в совершении убийства", - рассказал местный прокурор.

Подозреваемому грозит заключение на срок от 8 до 25 лет, возможен и пожизненный срок. Он не признает вину, отказывается давать показания и говорит, что был пьян и ничего не помнит. Суд отправил подозреваемого за решетку на 3 месяца.

По данным СМИ, убийство произошло во время застолья, в ходе которого украинцы поспорили о территориальной принадлежности оккупированного Россией Крыма.

Также читайте: Украинец погиб на стройке в Польше

Автор: 

Польша (8422) убийство (6486) украинцы (3862) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+93
Если они спорили чей Крым, значит один явно косил под украинца а не был им.
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05.07.2021 20:50
+86
Украинцы не спорят чей Крым.
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05.07.2021 21:00
+70
Отгрёб третий, который сказал - какая разница!
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05.07.2021 20:53
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интересно: почему там - обвинение, а тут - подозрение?
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06.07.2021 04:52 Ответить
Со случайными кацапоидами пить нельзя, да и даже со знакомыми тоже, часто мы не знаем людей, с которыми общаемся (недавняя история, кацапоид, приехавший из Орды на Житомирщину, убил семь атошников, когда они спали). Тут в любом случае трагедия, украинец или погиб, или из-за твари на много лет лишат свободы.
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06.07.2021 05:30 Ответить
Два білоруса і малорос з українським паспортом вбили українця за правду. Війна московії проти України вийшла за міжі самої України. Але тут винен преЗЕдент, його офіс і навіть телеканал НАШ, який підтвердив версію малоросів, що Крим російський, бо так вони його показали. А ПреЗЕдент підвів підсумки однією фразою "да какая разница". Патріоти пропустили повз вуха, а малороси зрозуміли по своєму, так як і Валедемар Косовороткович.
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06.07.2021 07:47 Ответить
ну и чей оказался крым?
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06.07.2021 10:06 Ответить
Один кричал забери его себе.Второй ,нахер он мне всрався.
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06.07.2021 10:18 Ответить
Крим був та залишається Україною!! Москалаяку на гіляку!! Путлер *****!!
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06.07.2021 10:20 Ответить
Смешно и грустно было когда поляки проводили опрос среди заробитчан с юга востока Украины ...." Как вы относитесь к Бандере?" и это спрашивали у жителей бывшей Сталинской области
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06.07.2021 10:24 Ответить
я так понимаю что одним стронником руцкого мира стало меньше?
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06.07.2021 11:19 Ответить
Уверен? А может наоборот? Или "патриота" не могут зарезать?
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06.07.2021 16:19 Ответить
могут. но убил тот, который приехал с Украины, значит патриот. если чел устраивает на стройке, значить давно в Польше и мозг промыт раша тудей или подобным. поэтому больше вероятности что убит сторонник руского мира.
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08.07.2021 10:19 Ответить
лучше б москаля убил...
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06.07.2021 13:42 Ответить
Українець зарізав співвітчизника в Польщі: сперечалися, чий Крим - Цензор.НЕТ 2326 в живих 3 июня 1571 года осталось 150 000,всех угнали в РАБсство Крымского Хана...остальные заживо сгорели...
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06.07.2021 15:39 Ответить
Говорит, что был пьян? Тупо надеется, что это облегчит его вину? С-ка!!
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06.07.2021 16:16 Ответить
Крим це Україна, спір ні про що
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06.07.2021 17:33 Ответить
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