Украинец зарезал соотечественника в Польше: спорили, чей Крым

Подозреваемый прятался в кустах у дома. Он был пьян, а одежда - в крови.

Об этом пишут польские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Трагедия произошла в Белостоке. По данным журналистов, подозреваемый приехал в этот город недавно. Покойный украинец должен был устроить его на работу на стройке.

Сообщение об убийстве полиция получила вечером 2 июля. В доме на тот момент находились еще двое граждан Беларуси. Четвертого жителя - 41-летнего украинца - нашли в кустах за домом. Он был пьян, на одежде - кровь.

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"В воскресенье 41-летнему гражданину Украины было предъявлено обвинение в совершении убийства", - рассказал местный прокурор.

Подозреваемому грозит заключение на срок от 8 до 25 лет, возможен и пожизненный срок. Он не признает вину, отказывается давать показания и говорит, что был пьян и ничего не помнит. Суд отправил подозреваемого за решетку на 3 месяца.

По данным СМИ, убийство произошло во время застолья, в ходе которого украинцы поспорили о территориальной принадлежности оккупированного Россией Крыма.

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