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Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch

Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch

Российские оккупанты пытают и жестоко обращаются с людьми, которые находятся под стражей на востоке Украины.

Новые данные обнародовала правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В организации отметили, что получили новую информацию о нескольких женщинах, которых удерживает "ДНР" по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".

Одна женщина была беременной, когда ее задержали в мае 2021 года, две другие имеют серьезные заболевания и не получали лечения, а четвертую пытали, рассказали в HRW.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия использует украинских пленных в обмен на выполнение политических требований, - Гармаш

"Пытки и другие случаи негуманного обращения со стороны вооруженных групп воплощаются жестоким обращением с женщинами, которые находятся под стражей. Насколько нам известно, многие задержанные держат без связи, в ужасных условиях и без доступа к справедливому судебному процессу или надлежащей медицинской помощи", - заявила старшая исследовательница Европы и Центральной Азии в Human Rights Watch Юлия Горбунова.

По данным ООН, в период с 2014-го до 2021 года жертвами пыток и жестокого обращения стали около 4000 задержанных в связи с конфликтом на Донбассе.

Автор: 

Human Rights Watch (75) права человека (988) Донбасс (26956) пленные (2142)


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Топ комментарии
+36
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 2101
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05.07.2021 17:04
+34
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 3228
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05.07.2021 17:03
+23
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 3381
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05.07.2021 17:08
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Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 3228
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05.07.2021 17:03 Ответить
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 2101
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05.07.2021 17:04 Ответить
Я один помітив, що вони в "ЗЕленому"?
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05.07.2021 21:17 Ответить
Обращайтесь в ЕС, пусть те санкции усиливают.
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05.07.2021 17:03 Ответить
Ну эта видно из политических.Над ней особенно измываются.
А две ***** по бокам от нее-это простые шлюхи,которых чеченцы за просто так @бут.
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05.07.2021 17:09 Ответить
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 3880
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05.07.2021 17:05 Ответить
Ой ***** ліл 😂🤣
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05.07.2021 18:34 Ответить
Если там сброд садистов, извращенцев и маньяков специально подобран в подвалах, тюрьмах и концлагерях, то чему удивляться.
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05.07.2021 17:07 Ответить
А Ахметов где живёт? Тот который был "королём Донбасса" имел свою "армию" и все боялись против него пикнуть, потомцу что сразу последует расправа. Ну и как он дрыснул с того гнилого "патриотического"даунбасса в "бандеровский" Киев
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05.07.2021 17:11 Ответить
Тому, що гандон штопаний! Та, чи мало таких в Украiнi! В лугандон iх й бульдозером на тросi не затягнеш!!!
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05.07.2021 17:12 Ответить
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 3381
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05.07.2021 17:08 Ответить
Хочется прокомментировать эту картинку словами Полиграфа Полиграфовича- ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ВСЕ...!
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05.07.2021 17:15 Ответить
Ага. Савченко теж "питалі". В джинси ледве влізла.
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05.07.2021 17:12 Ответить
Терористи ОРДЛО катують захоплених жінок, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 4916
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05.07.2021 17:23 Ответить
Терористи ОРДЛО катують захоплених жінок, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 8157
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05.07.2021 17:24 Ответить
Терористи ОРДЛО катують захоплених жінок, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 6147, все , как ***** завещал
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05.07.2021 17:24 Ответить
...Еще до войны у нас в Краматорске организовали антикризисный комитет, в составе которого было около 20 человек, возглавлял его Цветой Паша. Ими, конечно, управляли, ставили задачи из Москвы. Многие из состава этого комитета, я точно знаю, регулярно ездили туда. Почему я это знаю? Один из членов комитета был депутатом городского совета и однажды долго отсутствовал. Вернувшись, предложил мне: "Надо что-то делать, менять власть. Мы тебя хотим сделать мэром. Ты молодец, ты потянешь". "Это не мое", - сразу отказался я. Этот антикризисный комитет был как бы параллелью исполкому. Характеристика всех, кто в него входил, - проститутки и неудачники. Вот они засели во дворце культуры, заняв одну комнату. Постоянно меня дергали, выражая претензии и возмущение. Я смотрел на них и думал, как люди с примитивным мышлением собираются городом управлять, страной, дэнээром этим? Там же не все читать умели! И этот комитет стал верхушкой гражданской власти в городе. Военные своим занимались, а эти организовывали вывоз людей автобусами в Ростовскую область, Крым, Краснодарский край. - https://censor.net/ru/r3275177
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05.07.2021 17:36 Ответить
Єтаваніможетбить,пля! Вивфеврете,*****! Авидокажите!
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05.07.2021 17:37 Ответить
наша украинская генпрокуратура отказалась поддержать обвинения персоналу тюрьмы-кативни в оккупированном донецке. вот так и не иначе.тогда у меня вопрос -ЗЕвласть эта она странная или преступная?
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05.07.2021 20:59 Ответить
Что в головах у этих исследовательниц Европы ? "... многие задержанные держат ... без доступа к справедливому судебному процессу ..." - это как понимать ? Там есть "справедливый судебный процесс", только к нему не дают доступа ? охренеть !
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06.07.2021 01:19 Ответить
Что Крым, что Донбасс готовили уже давно. Ещё в 2005 ездили на Тарханкут в Крыму, так в Черноморском на домах висели советские флаги и триколоры. Звучали советские и русские патриотические песни. У меня это тогда уже вызывало недоумение... В 2007 году, мне, как русскоязычной предлагали землю купить (дёшево) под Севастополем. Говорили, что нам там нужны свои, а не западенские фашисты. Российские военнослужащие, после окончания срока службы не возвращались в свой мухосранск, а оставались в Крыму и без проблем получали украинское гражданство.СБУ тупо всё про.... . А может специально не замечало, глазки зеленью закрыли им.
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06.07.2021 07:57 Ответить
 
 