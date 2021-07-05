Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch

Российские оккупанты пытают и жестоко обращаются с людьми, которые находятся под стражей на востоке Украины.

Новые данные обнародовала правозащитная организация Human Rights Watch (HRW), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В организации отметили, что получили новую информацию о нескольких женщинах, которых удерживает "ДНР" по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".

Одна женщина была беременной, когда ее задержали в мае 2021 года, две другие имеют серьезные заболевания и не получали лечения, а четвертую пытали, рассказали в HRW.

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"Пытки и другие случаи негуманного обращения со стороны вооруженных групп воплощаются жестоким обращением с женщинами, которые находятся под стражей. Насколько нам известно, многие задержанные держат без связи, в ужасных условиях и без доступа к справедливому судебному процессу или надлежащей медицинской помощи", - заявила старшая исследовательница Европы и Центральной Азии в Human Rights Watch Юлия Горбунова.

По данным ООН, в период с 2014-го до 2021 года жертвами пыток и жестокого обращения стали около 4000 задержанных в связи с конфликтом на Донбассе.