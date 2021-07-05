Терористи ОРДЛО катують захоплених жінок, - Human Rights Watch

Російські окупанти катують і жорстоко поводяться з людьми, які перебувають під вартою на сході України.

Нові дані оприлюднила правозахисна організація Human Rights Watch (HRW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

В організації зазначили, що отримали нову інформацію про кількох жінок, яких утримує "ДНР" за сфабрикованими звинуваченнями в "шпигунстві".

Одна жінка була вагітною, коли її затримали у травні 2021 року, дві інші мають серйозні захворювання і не отримували лікування, а четверту катували, розповіли в HRW.

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"Тортури й інші випадки негуманного поводження з боку збройних груп втілюються жорстоким поводженням з жінками, які перебувають під вартою. Наскільки нам відомо, багатьох затриманих утримують без зв'язку, в жахливих умовах і без доступу до справедливого судового процесу або належної медичної допомоги", - заявила старша дослідниця Європи і Центральної Азії в Human Rights Watch Юлія Горбунова.

За даними ООН, у період з 2014-го до 2021 року жертвами тортур і жорстокого поводження стали близько 4000 затриманих у зв'язку з конфліктом на Донбасі.