УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9494 відвідувача онлайн
Новини
9 492 30

Терористи ОРДЛО катують захоплених жінок, - Human Rights Watch

Терористи ОРДЛО катують захоплених жінок, - Human Rights Watch

Російські окупанти катують і жорстоко поводяться з людьми, які перебувають під вартою на сході України.

Нові дані оприлюднила правозахисна організація Human Rights Watch (HRW), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

В організації зазначили, що отримали нову інформацію про кількох жінок, яких утримує "ДНР" за сфабрикованими звинуваченнями в "шпигунстві".

Одна жінка була вагітною, коли її затримали у травні 2021 року, дві інші мають серйозні захворювання і не отримували лікування, а четверту катували, розповіли в HRW.

Читайте також: Російські окупанти вербують у найманці на Донбасі: "Безкоштовна вакцинація проти COVID і чисте повітря". ФОТО

"Тортури й інші випадки негуманного поводження з боку збройних груп втілюються жорстоким поводженням з жінками, які перебувають під вартою. Наскільки нам відомо, багатьох затриманих утримують без зв'язку, в жахливих умовах і без доступу до справедливого судового процесу або належної медичної допомоги", - заявила старша дослідниця Європи і Центральної Азії в Human Rights Watch Юлія Горбунова.

За даними ООН, у період з 2014-го до 2021 року жертвами тортур і жорстокого поводження стали близько 4000 затриманих у зв'язку з конфліктом на Донбасі.

Автор: 

Human Rights Watch (41) права людини (611) Донбас (22356) полонені (2266)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 2101
показати весь коментар
05.07.2021 17:04
+34
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 3228
показати весь коментар
05.07.2021 17:03
+23
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 3381
показати весь коментар
05.07.2021 17:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 3228
показати весь коментар
05.07.2021 17:03 Відповісти
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 2101
показати весь коментар
05.07.2021 17:04 Відповісти
Я один помітив, що вони в "ЗЕленому"?
показати весь коментар
05.07.2021 21:17 Відповісти
Обращайтесь в ЕС, пусть те санкции усиливают.
показати весь коментар
05.07.2021 17:03 Відповісти
Ну эта видно из политических.Над ней особенно измываются.
А две ***** по бокам от нее-это простые шлюхи,которых чеченцы за просто так @бут.
показати весь коментар
05.07.2021 17:09 Відповісти
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 3880
показати весь коментар
05.07.2021 17:05 Відповісти
Ой ***** ліл 😂🤣
показати весь коментар
05.07.2021 18:34 Відповісти
Если там сброд садистов, извращенцев и маньяков специально подобран в подвалах, тюрьмах и концлагерях, то чему удивляться.
показати весь коментар
05.07.2021 17:07 Відповісти
А Ахметов где живёт? Тот который был "королём Донбасса" имел свою "армию" и все боялись против него пикнуть, потомцу что сразу последует расправа. Ну и как он дрыснул с того гнилого "патриотического"даунбасса в "бандеровский" Киев
показати весь коментар
05.07.2021 17:11 Відповісти
Тому, що гандон штопаний! Та, чи мало таких в Украiнi! В лугандон iх й бульдозером на тросi не затягнеш!!!
показати весь коментар
05.07.2021 17:12 Відповісти
Террористы ОРДЛО пытают захваченных женщин, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 3381
показати весь коментар
05.07.2021 17:08 Відповісти
Хочется прокомментировать эту картинку словами Полиграфа Полиграфовича- ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ВСЕ...!
показати весь коментар
05.07.2021 17:15 Відповісти
Ага. Савченко теж "питалі". В джинси ледве влізла.
показати весь коментар
05.07.2021 17:12 Відповісти
Терористи ОРДЛО катують захоплених жінок, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 4916
показати весь коментар
05.07.2021 17:23 Відповісти
Терористи ОРДЛО катують захоплених жінок, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 8157
показати весь коментар
05.07.2021 17:24 Відповісти
Терористи ОРДЛО катують захоплених жінок, - Human Rights Watch - Цензор.НЕТ 6147, все , как ***** завещал
показати весь коментар
05.07.2021 17:24 Відповісти
...Еще до войны у нас в Краматорске организовали антикризисный комитет, в составе которого было около 20 человек, возглавлял его Цветой Паша. Ими, конечно, управляли, ставили задачи из Москвы. Многие из состава этого комитета, я точно знаю, регулярно ездили туда. Почему я это знаю? Один из членов комитета был депутатом городского совета и однажды долго отсутствовал. Вернувшись, предложил мне: "Надо что-то делать, менять власть. Мы тебя хотим сделать мэром. Ты молодец, ты потянешь". "Это не мое", - сразу отказался я. Этот антикризисный комитет был как бы параллелью исполкому. Характеристика всех, кто в него входил, - проститутки и неудачники. Вот они засели во дворце культуры, заняв одну комнату. Постоянно меня дергали, выражая претензии и возмущение. Я смотрел на них и думал, как люди с примитивным мышлением собираются городом управлять, страной, дэнээром этим? Там же не все читать умели! И этот комитет стал верхушкой гражданской власти в городе. Военные своим занимались, а эти организовывали вывоз людей автобусами в Ростовскую область, Крым, Краснодарский край. - https://censor.net/ru/r3275177
показати весь коментар
05.07.2021 17:36 Відповісти
Єтаваніможетбить,пля! Вивфеврете,*****! Авидокажите!
показати весь коментар
05.07.2021 17:37 Відповісти
наша украинская генпрокуратура отказалась поддержать обвинения персоналу тюрьмы-кативни в оккупированном донецке. вот так и не иначе.тогда у меня вопрос -ЗЕвласть эта она странная или преступная?
показати весь коментар
05.07.2021 20:59 Відповісти
Что в головах у этих исследовательниц Европы ? "... многие задержанные держат ... без доступа к справедливому судебному процессу ..." - это как понимать ? Там есть "справедливый судебный процесс", только к нему не дают доступа ? охренеть !
показати весь коментар
06.07.2021 01:19 Відповісти
Что Крым, что Донбасс готовили уже давно. Ещё в 2005 ездили на Тарханкут в Крыму, так в Черноморском на домах висели советские флаги и триколоры. Звучали советские и русские патриотические песни. У меня это тогда уже вызывало недоумение... В 2007 году, мне, как русскоязычной предлагали землю купить (дёшево) под Севастополем. Говорили, что нам там нужны свои, а не западенские фашисты. Российские военнослужащие, после окончания срока службы не возвращались в свой мухосранск, а оставались в Крыму и без проблем получали украинское гражданство.СБУ тупо всё про.... . А может специально не замечало, глазки зеленью закрыли им.
показати весь коментар
06.07.2021 07:57 Відповісти
 
 