Побившей мальчика-аутиста учительнице грозит до года исправительных работ

Женщине сообщили о подозрении в нанесении побоев. Ранее ее с позором уволили из школы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Неправомерные действия учителя квалифицированы по ч. 1 ст. 126 УК Украины, то есть умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что наказание по этой статье может варьироваться от штрафа в 850 грн до исправительных работ в течение года.

Расследование продолжается.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что учительница начальных классов толкала и шлепала мальчика и била его по рукам. Женщину уволили за совершение проступка, не совместимого с продолжением работы.