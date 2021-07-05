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Побившей мальчика-аутиста учительнице грозит до года исправительных работ

Побившей мальчика-аутиста учительнице грозит до года исправительных работ

Женщине сообщили о подозрении в нанесении побоев. Ранее ее с позором уволили из школы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Неправомерные действия учителя квалифицированы по ч. 1 ст. 126 УК Украины, то есть умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений", - сказано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что наказание по этой статье может варьироваться от штрафа в 850 грн до исправительных работ в течение года.

Расследование продолжается.

Читайте: Избившую мальчика с аутизмом учительницу уволили из школы

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что учительница начальных классов толкала и шлепала мальчика и била его по рукам. Женщину уволили за совершение проступка, не совместимого с продолжением работы. 

Автор: 

избиение (9800) школа (3015) учитель (497) аутисты (11) буллинг (67)


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Побившей мальчика-аутиста учительнице грозит до года исправительных работ - Цензор.НЕТ 5913
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05.07.2021 17:14 Ответить
Каково теперь будет ребенку в этой школе. И родителям отдельное сочуствие.
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05.07.2021 17:26 Ответить
як раз буд все ок, вчилки на ципочках ходитимуть, бо таку саму прижучили нарешті, іншим неповадно
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05.07.2021 20:06 Ответить
А нас в 90-х вчиталька (стара дєва) лупила і не було мобільних зняти відео...
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05.07.2021 17:30 Ответить
+1! стара карга також в 1 класі лупила і знущалась, а за то, що забув срану зірочку ілліча вигоняла з класу, тварюка.
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05.07.2021 17:34 Ответить
І правильно робила, тоді був культ членіна...хто його не любить - по шиї...
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05.07.2021 18:17 Ответить
побои это СЛЕДСТВИЕ. Хотелось бы услышать ПРИЧИНУ. БЫвает так хочется пер@ипать и детям и родителям
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05.07.2021 20:58 Ответить
Знаєш, чим педагог відрізняється від педофіла?
- Педофіл, нехай збочено, але ж любить дітей...
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05.07.2021 22:41 Ответить
А бывает такое, что прочитав пост подонка и негодяя хочется бить его с носаря с оттяжечекой в садистскую морду Да DemianБонд?. Чей Крым,кстати?
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06.07.2021 07:16 Ответить
 
 