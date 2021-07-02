РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10567 посетителей онлайн
Новости
5 202 14

Избившую мальчика с аутизмом учительницу уволили из школы

Избившую мальчика с аутизмом учительницу уволили из школы

Из киевской школы №58 уволили учительницу начальных классов, которая побила мальчика с расстройством аутического спектра.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного ВР по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитель начальных классов был уволен с занимаемой должности за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы (согласно пункту 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины)", - сказано в сообщении.

Замдиректора школы по учебно-воспитательной работе объявлен выговор. Также выговор может ожидать директора школы - этот вопрос управление образования Шевченковской РГА подняло перед Департаментом образования КГГА.

Смотрите: Киевская учительница побила мальчика с аутизмом. ВИДЕО

"Также сообщается о проведении в начале учебного года 2021-2022 для педагогических работников психологических тренингов, обучения по предупреждению противоправных действий, проявлений жестокости и насилия в образовательном пространстве", - отметили в Офисе омбудсмена.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что учительница начальных классов толкала и шлепала мальчика и била его по рукам.

Читайте: В школах ряда западных стран детей убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом, - Лавров

Автор: 

Денисова Людмила (996) избиение (9800) увольнение (2679) школа (3015) учитель (496) аутисты (11) буллинг (67)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Надо было бить аутиста который 4000 баксов зарплату обещал,а она на ребенке злость сгоняла курица.
показать весь комментарий
02.07.2021 21:03
+2
А посадить??? не пробывали
показать весь комментарий
02.07.2021 20:48
+2
Когда тебя начнут насиловать, в первую очередь нужно знать, сколько маньяк изнасиловал до тебя. Думаю, 0.У нас в обществе маньяки в основном антисоциальны -- страна такая.
показать весь комментарий
03.07.2021 00:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А посадить??? не пробывали
показать весь комментарий
02.07.2021 20:48 Ответить
Там идут следственные действия
показать весь комментарий
02.07.2021 20:54 Ответить
Какой ты кровожадный.
Всех пересажать!
А кормить в тюрьме ты их будешь?
показать весь комментарий
02.07.2021 21:54 Ответить
Надо было бить аутиста который 4000 баксов зарплату обещал,а она на ребенке злость сгоняла курица.
показать весь комментарий
02.07.2021 21:03 Ответить
Нужно знать причины поступка учительницы.И в первую очередь нужно знать, сколько детей она била за годы своей работы. Думаю, 0.У нас в обществе детей воспитывают в основном антисоциально -- страна такая.
показать весь комментарий
02.07.2021 22:03 Ответить
муу, ти знов тут тупиш.
показать весь комментарий
02.07.2021 23:28 Ответить
Когда тебя начнут насиловать, в первую очередь нужно знать, сколько маньяк изнасиловал до тебя. Думаю, 0.У нас в обществе маньяки в основном антисоциальны -- страна такая.
показать весь комментарий
03.07.2021 00:51 Ответить
а надо было 100К штрафа, и 10 лет общественых работ на сфиноверме!
показать весь комментарий
02.07.2021 23:32 Ответить
А снимавшую восстановили?
показать весь комментарий
03.07.2021 00:45 Ответить
Дала подзатыльник назойливому существу, которое из всех сил ей мешало что-то там складывать.
Прям таки "избила".
Ну, хай теперь ищут желающих работать с их детьми.
Высосали сенсацию из пальца.
показать весь комментарий
03.07.2021 05:58 Ответить
При условии, что изложенное верно и правдиво и доказано, какая бы причина ни была, этот ее поступок античеловеческий, антисоциальный. Она не может НИКОГДА работать в детьми. И нет ей оправдания.
показать весь комментарий
03.07.2021 10:36 Ответить
Всех великих людей в школе не просто воспитывали подзатыльниками - секли розгами.
Как только это стали считать антисоциальным поступком - воспитываем одних дебилов.
показать весь комментарий
03.07.2021 11:07 Ответить
а впаяти років 5 варто було б скотиняці
показать весь комментарий
03.07.2021 18:24 Ответить
 
 