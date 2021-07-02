Избившую мальчика с аутизмом учительницу уволили из школы
Из киевской школы №58 уволили учительницу начальных классов, которая побила мальчика с расстройством аутического спектра.
Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного ВР по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.
"Учитель начальных классов был уволен с занимаемой должности за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы (согласно пункту 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины)", - сказано в сообщении.
Замдиректора школы по учебно-воспитательной работе объявлен выговор. Также выговор может ожидать директора школы - этот вопрос управление образования Шевченковской РГА подняло перед Департаментом образования КГГА.
"Также сообщается о проведении в начале учебного года 2021-2022 для педагогических работников психологических тренингов, обучения по предупреждению противоправных действий, проявлений жестокости и насилия в образовательном пространстве", - отметили в Офисе омбудсмена.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что учительница начальных классов толкала и шлепала мальчика и била его по рукам.
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Всех пересажать!
А кормить в тюрьме ты их будешь?
Прям таки "избила".
Ну, хай теперь ищут желающих работать с их детьми.
Высосали сенсацию из пальца.
Как только это стали считать антисоциальным поступком - воспитываем одних дебилов.