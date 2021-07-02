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Новини
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Вчительку, яка побила хлопчика з аутизмом, звільнили зі школи

Вчительку, яка побила хлопчика з аутизмом, звільнили зі школи

З київської школи №58 звільнили вчительку початкових класів, яка побила хлопчика з розладом аутичного спектру.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого ВР з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

"Учитель початкових класів був звільнений із займаної посади за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (згідно з пунктом 3 статті 41 Кодексу законів про працю України)", - сказано в повідомленні.

Заступникові директора школи з навчально-виховної роботи оголошено догану. Також догану може очікувати директор школи - це питання управління освіти Шевченківської РДА порушило перед Департаментом освіти КМДА.

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"Також повідомляється про проведення на початку навчального року 2021-2022 для педагогічних працівників психологічних тренінгів, навчання з попередження протиправних дій, проявів жорстокості та насильства в освітньому просторі", - зазначили в Офісі омбудсмена.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вчителька початкових класів штовхала і ляскала хлопчика, била його по руках.

Автор: 

Денісова Людмила (883) побиття (937) звільнення (2675) школа (2212) вчитель (396) аутисти (6) булінг (64)


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Топ коментарі
+9
Надо было бить аутиста который 4000 баксов зарплату обещал,а она на ребенке злость сгоняла курица.
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02.07.2021 21:03
+2
А посадить??? не пробывали
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02.07.2021 20:48
+2
Когда тебя начнут насиловать, в первую очередь нужно знать, сколько маньяк изнасиловал до тебя. Думаю, 0.У нас в обществе маньяки в основном антисоциальны -- страна такая.
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03.07.2021 00:51
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А посадить??? не пробывали
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02.07.2021 20:48 Відповісти
Там идут следственные действия
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02.07.2021 20:54 Відповісти
Какой ты кровожадный.
Всех пересажать!
А кормить в тюрьме ты их будешь?
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02.07.2021 21:54 Відповісти
Надо было бить аутиста который 4000 баксов зарплату обещал,а она на ребенке злость сгоняла курица.
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02.07.2021 21:03 Відповісти
Нужно знать причины поступка учительницы.И в первую очередь нужно знать, сколько детей она била за годы своей работы. Думаю, 0.У нас в обществе детей воспитывают в основном антисоциально -- страна такая.
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02.07.2021 22:03 Відповісти
муу, ти знов тут тупиш.
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02.07.2021 23:28 Відповісти
Когда тебя начнут насиловать, в первую очередь нужно знать, сколько маньяк изнасиловал до тебя. Думаю, 0.У нас в обществе маньяки в основном антисоциальны -- страна такая.
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03.07.2021 00:51 Відповісти
а надо было 100К штрафа, и 10 лет общественых работ на сфиноверме!
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02.07.2021 23:32 Відповісти
А снимавшую восстановили?
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03.07.2021 00:45 Відповісти
Дала подзатыльник назойливому существу, которое из всех сил ей мешало что-то там складывать.
Прям таки "избила".
Ну, хай теперь ищут желающих работать с их детьми.
Высосали сенсацию из пальца.
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03.07.2021 05:58 Відповісти
При условии, что изложенное верно и правдиво и доказано, какая бы причина ни была, этот ее поступок античеловеческий, антисоциальный. Она не может НИКОГДА работать в детьми. И нет ей оправдания.
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03.07.2021 10:36 Відповісти
Всех великих людей в школе не просто воспитывали подзатыльниками - секли розгами.
Как только это стали считать антисоциальным поступком - воспитываем одних дебилов.
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03.07.2021 11:07 Відповісти
а впаяти років 5 варто було б скотиняці
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03.07.2021 18:24 Відповісти
 
 