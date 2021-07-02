Вчительку, яка побила хлопчика з аутизмом, звільнили зі школи

З київської школи №58 звільнили вчительку початкових класів, яка побила хлопчика з розладом аутичного спектру.

Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого ВР з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

"Учитель початкових класів був звільнений із займаної посади за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (згідно з пунктом 3 статті 41 Кодексу законів про працю України)", - сказано в повідомленні.

Заступникові директора школи з навчально-виховної роботи оголошено догану. Також догану може очікувати директор школи - це питання управління освіти Шевченківської РДА порушило перед Департаментом освіти КМДА.

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"Також повідомляється про проведення на початку навчального року 2021-2022 для педагогічних працівників психологічних тренінгів, навчання з попередження протиправних дій, проявів жорстокості та насильства в освітньому просторі", - зазначили в Офісі омбудсмена.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вчителька початкових класів штовхала і ляскала хлопчика, била його по руках.