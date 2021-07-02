Вчительку, яка побила хлопчика з аутизмом, звільнили зі школи
З київської школи №58 звільнили вчительку початкових класів, яка побила хлопчика з розладом аутичного спектру.
Про це повідомляє пресслужба Уповноваженого ВР з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.
"Учитель початкових класів був звільнений із займаної посади за вчинення аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (згідно з пунктом 3 статті 41 Кодексу законів про працю України)", - сказано в повідомленні.
Заступникові директора школи з навчально-виховної роботи оголошено догану. Також догану може очікувати директор школи - це питання управління освіти Шевченківської РДА порушило перед Департаментом освіти КМДА.
"Також повідомляється про проведення на початку навчального року 2021-2022 для педагогічних працівників психологічних тренінгів, навчання з попередження протиправних дій, проявів жорстокості та насильства в освітньому просторі", - зазначили в Офісі омбудсмена.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вчителька початкових класів штовхала і ляскала хлопчика, била його по руках.
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Всех пересажать!
А кормить в тюрьме ты их будешь?
Прям таки "избила".
Ну, хай теперь ищут желающих работать с их детьми.
Высосали сенсацию из пальца.
Как только это стали считать антисоциальным поступком - воспитываем одних дебилов.