60-річну вчительку зі Львівщини, яка погрожувала учневі ножем, звільнили

Педагог також змусила школяра з'їсти паперовий літачок. Вона вибачилася, але називає все, що сталося, "жартом".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

Звільнену вчительку звати Надія Волощук, їй 60 років. До нещодавнього часу вона викладала інформатику в Солонківській загальноосвітній школі у Львівській області.

Тепер відділ освіти Солонківської ОТГ повідомив у відповідь на запит журналістів, що 21 травня Надію Волощук звільнили з посади, а 25 травня їй оголосили догану.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем. Приводом для таких дій стало те, що 12-річний хлопчик забув удома ручку.

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