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60-річну вчительку зі Львівщини, яка погрожувала учневі ножем, звільнили

60-річну вчительку зі Львівщини, яка погрожувала учневі ножем, звільнили

Педагог також змусила школяра з'їсти паперовий літачок. Вона вибачилася, але називає все, що сталося, "жартом".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

Звільнену вчительку звати Надія Волощук, їй 60 років. До нещодавнього часу вона викладала інформатику в Солонківській загальноосвітній школі у Львівській області.

Тепер відділ освіти Солонківської ОТГ повідомив у відповідь на запит журналістів, що 21 травня Надію Волощук звільнили з посади, а 25 травня їй оголосили догану.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем. Приводом для таких дій стало те, що 12-річний хлопчик забув удома ручку.

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Автор: 

звільнення (2667) погрози (487) школа (2204) вчитель (395) Львівська область (2418)


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Топ коментарі
+17
и что, она регулярно заставляла детей есть самолетики?? и ножом угрожала?? Или довели 60-летнюю (опытную!) училку?? Над учителями измываются дети, которых родители НАУЧИЛИ издеваться над людьми. Учительница - это только начало...
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14.06.2021 17:57
+8
Всі класи мають бути обладнанні аудівідеореєстраторами,для визначення реального порушника чи провокатора !!!)))
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14.06.2021 18:04
+7
ну наконец-то учителя стали обращаться с учениками, как до того ученики обращались с учителями)
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14.06.2021 17:57
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ця потвора тепер може зїсти свою заявку про звільнення
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14.06.2021 17:56 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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14.06.2021 18:28 Відповісти
може то ти педвузам напишеш, щоб н е випускали жалюгідний педперсонал?
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14.06.2021 19:04 Відповісти
можливо, ви зараз підете викладати до зграї з 35 прищавих "особистостей" за 8, 000 грн, т.я. зараз будь-хто з вищою освітою може піти в школу. Чи, судячи по написаному, вищою освітою у вас і не пахне
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14.06.2021 19:15 Відповісти
Сейчас, школа это АД для учителей с вседозволенностью уродов. А бабушка к такому НЕ привыкла. И эти преподаватели еще чему то научат ваших детей.. Ну а дальше не потворы( по вашему) будут делать что то типа американского муссора( ну типа школы). Там уважают "особистости". Уважаемый, уважение УЧИТЕЛЯ это основа. Этот урод, довевший до глупого поступка бабушку, сделает то же и с Вашими родителями, например. У вас тогда будет другое мнение? Человек, провокатор, не хочет учиться, пусть ИДЕТ В СРАКУ со школы! Надо ЗАЩИТИТЬ учителя от вседозволенности маленьких мерзавцев!
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15.06.2021 07:28 Відповісти
и что, она регулярно заставляла детей есть самолетики?? и ножом угрожала?? Или довели 60-летнюю (опытную!) училку?? Над учителями измываются дети, которых родители НАУЧИЛИ издеваться над людьми. Учительница - это только начало...
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14.06.2021 17:57 Відповісти
просто наше ЗЕбильное стадо, пару дней назад выло, когда мразота малолетняя из Харькова избила 2-х девочек и в голову им не прийдёт, что эта же мразота доводит учителей, в школах а потом в вузах.

потому что для ЗЕбилов их "детачки всигда правы" - потому что они эту мразь малолетнюю так воспитывают, что есть право на всё, а обязаностей и ответственности нет никаких.

А потом вой, когда 16 летнему бухому быдлану, мент подзатыльник даёт и у них вопросы только к менту и нет вопросов к бычаре бухому.

так и живём
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14.06.2021 18:28 Відповісти
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14.06.2021 18:48 Відповісти
при чем здесь ЗЕбильное стадо? Вот ты, например, ватное упоротое животное,
И не важно в данном случае, за кого ты голосовал.
Если распирает от любопытства, отвечу - я ни за Зеленского, ни за коммунистов.
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14.06.2021 18:55 Відповісти
обычно быдляку вонючему, вроде тебя не отвечаю, но, Я не "ватное упоротое животное", Я солдат ВСУ и патриот, в отличие от тебе подобных зебобных подпевал жополизов, гнида ты , от призыва в армию не бегал.

и гавна ты кусок, МЕНЯ ТВОЁ МНЕНИЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, А ТЕПЕРЬ ПОШЁЛ ВОН, тупое ватное упоротое животное.
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14.06.2021 19:07 Відповісти
тю, ти хочеш сказати, що предки сказали хлопцю забути ручку і чекати на бзики вчилки? ти продукт цієї вчилки, явно!
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14.06.2021 18:31 Відповісти
"...и что, она регулярно заставляла детей есть самолетики??..и ножом угрожала??"

что за бред вы несёте?
Педагог младших классов заставляет ребенка есть бумагу и угрожает ему ножом за забытую дома авторучку?
Ваш папа не в НКВД случаем служил?
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14.06.2021 18:48 Відповісти
яких молодших? 12 років - це середня школа, 6 клас.
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14.06.2021 19:05 Відповісти
ну наконец-то учителя стали обращаться с учениками, как до того ученики обращались с учителями)
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14.06.2021 17:57 Відповісти
Учитывая наглость нынешних деток,мало какому преподавателю не захочется порешить парочку ,охреневших от вседозволенности,сопляков
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14.06.2021 17:57 Відповісти
а може не наглість діток, а відсталість вчилок? дітки *******, вчилки - совкові, маємо результат.
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14.06.2021 18:33 Відповісти
А что значит "отсталость училок"?Ты подойди к любой школе во время перемены и все сам(а) поймешь
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14.06.2021 20:12 Відповісти
Да, забыть ручку - это ужас какая вседозволенность) Надо было вообще пырнуть его в печень за такое)
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14.06.2021 20:39 Відповісти
60-летняя училка с ножем заставила сьесть самолетик.
Пропадет сюжет для Кинга
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14.06.2021 17:57 Відповісти
21 мая уволили..а 25 - выговор? что-то как-то не совпало...
пошутила...шутиха...
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14.06.2021 17:57 Відповісти
може приговор. то на цензорі діти у пісатєлях статей.
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14.06.2021 18:33 Відповісти
"17 травня її відсторонили від роботи, пізніше на підставі рішення комісії від 25.05.2021 вчительці було оголошено догану, станом на зараз вчителька інформатики звільнена з роботи", - повідомили в Солонківській ОТГ.
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14.06.2021 18:43 Відповісти
Всі класи мають бути обладнанні аудівідеореєстраторами,для визначення реального порушника чи провокатора !!!)))
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14.06.2021 18:04 Відповісти
як пишуть батьки, саме педкороновані проти.
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14.06.2021 18:34 Відповісти
60 лет! Информатику преподавала! А мозгов нет вообще!
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14.06.2021 18:05 Відповісти
у постсовків диплом не означає соціальні знання і навички. те що сталося, відноситься саме до соціальних знань, яких педвузи не дають.
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14.06.2021 18:36 Відповісти
хренасе "учительница первая моя"
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14.06.2021 18:09 Відповісти
Якась темна історія.
Це кримінал. Тут не звільнення, а слідство і суд.
Якщо було насправді так, як розказують дітки.
Вчителька із ножем погрожує учню, а інші учні підтверджують тільки словами?
І відеозапису ніхто із класу не зробив?
Та тут розбиратись і розбиратись...
Поки що схоже на підставу (від дієслова підставити) для звільнення.
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14.06.2021 18:11 Відповісти
Але ж в 60 років людина змушена працювати вчителем? Тобто, вчитель має працювати в нас посмертно, бо ні на пенсію вийти, ні на тій пенсії вижити. З одного боку, ******* діточки можуть так людину довести, що й всяке може бути. А з другого чиновнички. Зараз в освіті ситуація, що тих, хто вчителів вчити більше, ніж самих вчителів і кожен з них старається довести свою потрібність. От і сходять люди з розуму в тому дурдомі, тому і маємо такі трафунки.
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14.06.2021 18:21 Відповісти
Вибачте, не до теми. Де там -$4000 .Вчительки не плачете?
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14.06.2021 18:56 Відповісти
Як цікаво жити при Зе владі
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14.06.2021 18:30 Відповісти
таке іде із совка, лише зараз це стало НЕНОРМОЮ!
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14.06.2021 18:42 Відповісти
А я от якось і не знав що,в нашій країні інформатикау викладають 60-річні дурепи...
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14.06.2021 18:40 Відповісти
++
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14.06.2021 18:57 Відповісти
так у совків якість викладання предмету може бути непаганою, вони лише не вміют з людьми взаємодіяти! по *********.
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14.06.2021 19:07 Відповісти
Де совки,а де викладання предмету інформатика? Я,в принципі, ще з тих часів,коли тільки-тільки відмінили писати оцьою ручкою (ну яку треба було вмокати в чорнильницю).
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14.06.2021 19:47 Відповісти
" https://censor.net/ru/news/3265829/uchitelnitsa_na_lvovschine_zastavila_shkolnika_sest_bumajnyyi_samoletik_i_ugrojala_emu_nojom_smi. Поводом для таких действий стало то, что 12-летний мальчик забыл дома ручку"
И кто-то верит в эту бредовую историю?
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14.06.2021 19:00 Відповісти
ну історію комісії перевіряли. а ще тобі бажано сходити на фейсбук у групу БАТЬКИ СОС, і тіхо уйти в осадок від ситуацій, які устраюють вчилки. Наприклад: діти після школи грали у футбол на шкільному полі, один зламав ногу, педкоронованная приказала іншим двом учням винести хлопця за межі школи!
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14.06.2021 19:10 Відповісти
видать довели детки человека дальше некуда.
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14.06.2021 19:01 Відповісти
хм, якщо педкороновану можна так довести лише відсутністю ручки, то що вона у школі робить? а потім цей хлопець, будучі батьком, прийде до вчилки виясняти питання і так само скаже "відріжу палець", так тоді педкороновані повинні заткнутись і не вапєть про неповагу до вчителя чи про погрози, бо самі навчили - він же пошуткував, правда ж.
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14.06.2021 19:12 Відповісти
ты детишек не защищай, на одну чокнутую училку приходится 25 детей дятлов с такими же дятлами-быдлородителями, потому что как правило учитель -человек с высшим образованием и хоть какими-то мозгами.
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14.06.2021 19:25 Відповісти
Не відповідайте тому боту під проксі
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15.06.2021 09:09 Відповісти
до чого довели людину. ось таке росте майбутнє
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14.06.2021 21:34 Відповісти
 
 