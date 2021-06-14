60-річну вчительку зі Львівщини, яка погрожувала учневі ножем, звільнили
Педагог також змусила школяра з'їсти паперовий літачок. Вона вибачилася, але називає все, що сталося, "жартом".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.
Звільнену вчительку звати Надія Волощук, їй 60 років. До нещодавнього часу вона викладала інформатику в Солонківській загальноосвітній школі у Львівській області.
Тепер відділ освіти Солонківської ОТГ повідомив у відповідь на запит журналістів, що 21 травня Надію Волощук звільнили з посади, а 25 травня їй оголосили догану.
Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що вчителька на Львівщині змусила школяра з'їсти паперовий літачок і погрожувала йому ножем. Приводом для таких дій стало те, що 12-річний хлопчик забув удома ручку.
Топ коментарі
+17 Alisa Korovieva
показати весь коментар14.06.2021 17:57
+8 Дмитро Черних #470343
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+7 Whyso Serious
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
потому что для ЗЕбилов их "детачки всигда правы" - потому что они эту мразь малолетнюю так воспитывают, что есть право на всё, а обязаностей и ответственности нет никаких.
А потом вой, когда 16 летнему бухому быдлану, мент подзатыльник даёт и у них вопросы только к менту и нет вопросов к бычаре бухому.
так и живём
И не важно в данном случае, за кого ты голосовал.
Если распирает от любопытства, отвечу - я ни за Зеленского, ни за коммунистов.
и гавна ты кусок, МЕНЯ ТВОЁ МНЕНИЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, А ТЕПЕРЬ ПОШЁЛ ВОН, тупое ватное упоротое животное.
что за бред вы несёте?
Педагог младших классов заставляет ребенка есть бумагу и угрожает ему ножом за забытую дома авторучку?
Ваш папа не в НКВД случаем служил?
Пропадет сюжет для Кинга
пошутила...шутиха...
Це кримінал. Тут не звільнення, а слідство і суд.
Якщо було насправді так, як розказують дітки.
Вчителька із ножем погрожує учню, а інші учні підтверджують тільки словами?
І відеозапису ніхто із класу не зробив?
Та тут розбиратись і розбиратись...
Поки що схоже на підставу (від дієслова підставити) для звільнення.
И кто-то верит в эту бредовую историю?