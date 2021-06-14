Угрожавшую ученику ножом 60-летнюю учительницу со Львовщины уволили
Педагог также заставила школьника съесть бумажный самолетик. Она извинилась, но называет все случившееся "шуткой".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.
Уволенную учительницу зовут Надежда Волощук, ей 60 лет. До недавнего времени она преподавала информатику в Солонковской общеобразовательной школе во Львовской области.
Теперь отдел образования Солонковской ОТГ сообщил в ответ на запрос журналистов, что 21 мая Надежду Волощук уволили с должности, а 25 мая ей объявили выговор.
Напомним, 17 мая стало известно, что учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом. Поводом для таких действий стало то, что 12-летний мальчик забыл дома ручку.
Топ комментарии
+17 Alisa Korovieva
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+8 Дмитро Черних #470343
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+7 Whyso Serious
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
потому что для ЗЕбилов их "детачки всигда правы" - потому что они эту мразь малолетнюю так воспитывают, что есть право на всё, а обязаностей и ответственности нет никаких.
А потом вой, когда 16 летнему бухому быдлану, мент подзатыльник даёт и у них вопросы только к менту и нет вопросов к бычаре бухому.
так и живём
И не важно в данном случае, за кого ты голосовал.
Если распирает от любопытства, отвечу - я ни за Зеленского, ни за коммунистов.
и гавна ты кусок, МЕНЯ ТВОЁ МНЕНИЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, А ТЕПЕРЬ ПОШЁЛ ВОН, тупое ватное упоротое животное.
что за бред вы несёте?
Педагог младших классов заставляет ребенка есть бумагу и угрожает ему ножом за забытую дома авторучку?
Ваш папа не в НКВД случаем служил?
Пропадет сюжет для Кинга
пошутила...шутиха...
Це кримінал. Тут не звільнення, а слідство і суд.
Якщо було насправді так, як розказують дітки.
Вчителька із ножем погрожує учню, а інші учні підтверджують тільки словами?
І відеозапису ніхто із класу не зробив?
Та тут розбиратись і розбиратись...
Поки що схоже на підставу (від дієслова підставити) для звільнення.
И кто-то верит в эту бредовую историю?