Угрожавшую ученику ножом 60-летнюю учительницу со Львовщины уволили

Педагог также заставила школьника съесть бумажный самолетик. Она извинилась, но называет все случившееся "шуткой".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Zaxid.net.

Уволенную учительницу зовут Надежда Волощук, ей 60 лет. До недавнего времени она преподавала информатику в Солонковской общеобразовательной школе во Львовской области.

Теперь отдел образования Солонковской ОТГ сообщил в ответ на запрос журналистов, что 21 мая Надежду Волощук уволили с должности, а 25 мая ей объявили выговор.

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Напомним, 17 мая стало известно, что учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом. Поводом для таких действий стало то, что 12-летний мальчик забыл дома ручку.