В НАТО пока нет консенсуса относительно дальнейших шагов Украины, - Жовква

Среди стран-членов НАТО на данный момент нет консенсуса относительно дальнейших шагов Украины, работа по этому поводу будет вестись украинскими властями на разных уровнях.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в ходе выступления на форуме "Украина 30. Международная политика", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, вынуждены констатировать: консенсус в НАТО сейчас не сложился относительно дальнейших шагов Украины. Это то, над чем будут работать все: от президента Украины, который в ближайшее время совершит визиты в страны НАТО, имею в виду Германию и США, будем говорить и с другими мировыми лидерами по этому поводу, это задача Офиса президента, МИД, наших послов в государствах-членах НАТО", - отметил он.

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Жовква добавил, что Украина перед членами Альянса поднимает сейчас вопрос о разработке подхода, который позволит определить "end of reforms", то есть конечную точку, когда можно будет рассчитывать на членство.

Как сообщалось, 14 июня лидеры стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе подтвердили продолжение политики "открытых дверей" Альянса и евроатлантические устремления Украины и Грузии, а также призвали обе страны продолжать реформы для более тесной интеграции с НАТО.

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