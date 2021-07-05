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В НАТО пока нет консенсуса относительно дальнейших шагов Украины, - Жовква

В НАТО пока нет консенсуса относительно дальнейших шагов Украины, - Жовква

Среди стран-членов НАТО на данный момент нет консенсуса относительно дальнейших шагов Украины, работа по этому поводу будет вестись украинскими властями на разных уровнях.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в ходе выступления на форуме "Украина 30. Международная политика", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, вынуждены констатировать: консенсус в НАТО сейчас не сложился относительно дальнейших шагов Украины. Это то, над чем будут работать все: от президента Украины, который в ближайшее время совершит визиты в страны НАТО, имею в виду Германию и США, будем говорить и с другими мировыми лидерами по этому поводу, это задача Офиса президента, МИД, наших послов в государствах-членах НАТО", - отметил он.

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Жовква добавил, что Украина перед членами Альянса поднимает сейчас вопрос о разработке подхода, который позволит определить "end of reforms", то есть конечную точку, когда можно будет рассчитывать на членство.

Как сообщалось, 14 июня лидеры стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе подтвердили продолжение политики "открытых дверей" Альянса и евроатлантические устремления Украины и Грузии, а также призвали обе страны продолжать реформы для более тесной интеграции с НАТО.

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НАТО (9996) членство в НАТО (1514) Жовква Игорь (152)


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05.07.2021 17:33 Ответить
и не будет лет 30
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05.07.2021 17:33 Ответить
сказано же: "припиніть корупцію, покажіть реальні результати боротьби з нею - і потім отримуйте ПДЧ".
Ну, поставили вам умову - чого не виконуєте?
Якщо Яценюку і Порошенку поставили умову "144 реформи за безвіз" - так виконали же, і безвіз отримали!
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05.07.2021 17:35 Ответить
Движение есть, продвижения не было, нет и не будет. Думаете Таранам до него и иже с ним после нужно НАТО? А красть с чего? Тут день год кормит!
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05.07.2021 17:41 Ответить
Консенсус в НАТО сложится тогда, когда вы перестанете играть буем на рояле и займётесь делом.
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05.07.2021 17:44 Ответить
отже, пора нагадати

В Україні створили брошуру з практичними порадами, як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни - https://uacrisis.org/uk/broshura-ns-vijna/amp?__twitter_impression=true
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05.07.2021 17:45 Ответить
Кац предлагает сдатся!
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05.07.2021 17:49 Ответить
Меня на Цензоре знают многие...Единственное,что не могут мне «напарить»)так говорят 'зелебобские'-это предательство моей страны!!!! Да,у меня ДВА 'ваєнніх' конфлікта...Так,я ніколи не приховував,що я за «пороха»,_але за однієі умови:Порох передає владу справжнім(sic!!)націоналістам!!! (Хоча,якщо бути з Вами відвертим!)то Балатон ',націоналістів»їси не являються...
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05.07.2021 17:56 Ответить
Просто Йенс Столтенберг знает, что у нас процветает воровство и казнокрадство плюс пятая колона рашенфюрера, что если в НАТО окажутся наши енералы и иже с ними, то вскоре на Абрамсах исчезнут аккумуляторы, с Хаммеров пропадут рации, коды "свой - чужой" и военные секреты продадут )(уйлостану и т.д. А там гляди и технику не металл по-тихаря порежут.
Пока у нас всем в стране заправляют продажные олигархи, вернее мафиози, нас будут культурно кормить одними обещаниями и на далёкую перспективу...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81
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05.07.2021 19:01 Ответить
 
 