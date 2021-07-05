Беларусь требует от РФ выдать певицу Агурбаш, поддерживавшую протесты
По версии прокуратуры Беларуси, Анжелика Агурбаш якобы оскорбляла в интернете захватившего власть в стране Александра Лукашенко.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
"В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", – сказано в сообщении.
Уголовное дело против Агурбаш возбудили в мае. Ее обвиняют в разжигании розни против силовиков и оскорблениях Лукашенко.
"Агурбаш в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, в сочетании с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений", – утверждают в Генпрокуратуре.
Государственное "Столичное телевидение" Беларуси в феврале посвятило Агурбаш сюжет. Провластный пропагандист Григорий Азаренок называл ее "бездарностью", упрекал в "полном отсутствии таланта" и прочил ей "старость, неизгладимый позор, бедность и безвестность".
В Instagram Агурбаш поддерживает протестующих, последний пост с лозунгом "Жыве Беларусь!" она опубликовала 4 июля.
В 2005 году Агурбаш представляла Беларусь на конкурсе "Евровидение", заняв 13 место в одном из полуфиналом. Ее продюсером тогда был российский музыкант Филипп Киркоров.
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Невже йому було й раніше не видно, що із себе представляє "Лукашенко" - особливо це помітно було на тих відео, коли Лука відвідував "підприємства-заводи-і т.д." і ніс всяку "діч" (зі мною деякі знайомі спорили, що мовляв "он який правильний Лукашенко-"хузяїн", а не те що у нас...", а тепер просто мовчать, а я тако ж мовчу і просто дивлюся в очі, а вони відводять погляд бо правду не скриєш...)?
Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требуют белорусские власти, попросила помощи у президента России Владимира Путина.
Текст обращения публикуют в рашаговноСМИ.
"Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу. Я не за себя, я за белорусский народ прошу вас помочь остановить это беззаконие. Сейчас Беларусь теряет лучших представителей нации. Они сидят в тюрьме, под следствием. Эта ситуация очень серьёзная, потому что Александр Григорьевич на сегодняшний день просто губит Беларусь и губит белорусов, - обратилась к Путину Агурбаш.- «Я всего лишь высказывала свое мнение - это мое право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала свое отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни - это безумие абсолютное. Я человек мира».
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Наверное просто в стирке.
https://naviny.online/rubrics/bomond/2014/09/26/ic_media_video_121_8893
К пропагандистской кампании подключилась певица белорусского происхождения Анжелика Агурбаш, которая позировала перед камерами в майке с надписью «Не смешите мои «Искандеры».
В интервью организаторам прокремлевской акции Анжелика рассказала, что лично она не боится санкций Запада, так как «для русского человека санкции - это то же самое, что медведя пугать комарами». При этом сказала, что родилась в Беларуси и ей достаточно «картофеля, бубликов и кислой капусты, чтобы прожить".
https://naviny.online/rubrics/bomond/2014/09/26/ic_media_video_121_8893