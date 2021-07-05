Беларусь требует от РФ выдать певицу Агурбаш, поддерживавшую протесты

По версии прокуратуры Беларуси, Анжелика Агурбаш якобы оскорбляла в интернете захватившего власть в стране Александра Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", – сказано в сообщении.

Уголовное дело против Агурбаш возбудили в мае. Ее обвиняют в разжигании розни против силовиков и оскорблениях Лукашенко.

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"Агурбаш в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, в сочетании с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений", – утверждают в Генпрокуратуре.

Государственное "Столичное телевидение" Беларуси в феврале посвятило Агурбаш сюжет. Провластный пропагандист Григорий Азаренок называл ее "бездарностью", упрекал в "полном отсутствии таланта" и прочил ей "старость, неизгладимый позор, бедность и безвестность".

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В Instagram Агурбаш поддерживает протестующих, последний пост с лозунгом "Жыве Беларусь!" она опубликовала 4 июля.

В 2005 году Агурбаш представляла Беларусь на конкурсе "Евровидение", заняв 13 место в одном из полуфиналом. Ее продюсером тогда был российский музыкант Филипп Киркоров.