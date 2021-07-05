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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь требует от РФ выдать певицу Агурбаш, поддерживавшую протесты

Беларусь требует от РФ выдать певицу Агурбаш, поддерживавшую протесты

По версии прокуратуры Беларуси, Анжелика Агурбаш якобы оскорбляла в интернете захватившего власть в стране Александра Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", – сказано в сообщении.

Уголовное дело против Агурбаш возбудили в мае. Ее обвиняют в разжигании розни против силовиков и оскорблениях Лукашенко.

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"Агурбаш в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, в сочетании с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений", – утверждают в Генпрокуратуре.

Государственное "Столичное телевидение" Беларуси в феврале посвятило Агурбаш сюжет. Провластный пропагандист Григорий Азаренок называл ее "бездарностью", упрекал в "полном отсутствии таланта" и прочил ей "старость, неизгладимый позор, бедность и безвестность".

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В Instagram Агурбаш поддерживает протестующих, последний пост с лозунгом "Жыве Беларусь!" она опубликовала 4 июля.

В 2005 году Агурбаш представляла Беларусь на конкурсе "Евровидение", заняв 13 место в одном из полуфиналом. Ее продюсером тогда был российский музыкант Филипп Киркоров.

Автор: 

Беларусь (7896) россия (95615) певица (62)


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Топ комментарии
+11
Беги, девочка, в Украину или Прибалтику, пока не поздно.
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05.07.2021 17:43
+6
До чего нежен и раним белорусский президент. Нежнее и ранимее российских верующих. Слова не скажешь, чтобы не оскорбился. Как он вообще дожил до своих лет, не отбросив коньки от сердечных ран? Есть ашчушчэние, что всё, край. Дольше не протянет.
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05.07.2021 17:48
+6
просто удивительно - нашла у кого просить защиты?
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05.07.2021 18:22
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Джамал, ти й досі є прихильником Лукашенки, чи вже зрозумів що вусатому шизофреніку зовсім в голові замість мізків черви завелися??
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05.07.2021 17:41 Ответить
Гм-м...навіть не знав, що він є прихильником Лукачешки!
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05.07.2021 21:06 Ответить
Ще й яким.
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05.07.2021 21:22 Ответить
Якщо чесно, то шкода...бо здавався мені "адекватним" (я не завжди буваю на цензорі і щось пропустив щодо його позиціяї!)!
Невже йому було й раніше не видно, що із себе представляє "Лукашенко" - особливо це помітно було на тих відео, коли Лука відвідував "підприємства-заводи-і т.д." і ніс всяку "діч" (зі мною деякі знайомі спорили, що мовляв "он який правильний Лукашенко-"хузяїн", а не те що у нас...", а тепер просто мовчать, а я тако ж мовчу і просто дивлюся в очі, а вони відводять погляд бо правду не скриєш...)?
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05.07.2021 21:33 Ответить
Нема вже Джамала, пропав безвісти, може викрали резиденти.
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06.07.2021 00:25 Ответить
Мабуть його вжучило начальство, бо мало того, шо каховський мент займаеться бiзнесом без вiдриву вiд цементовозних справ, ще й, як дитина , бавиться в тирнетi. Бо пан декiлька днiв назад прохав Адмiн деактивувати свою тему на авторських темах.
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06.07.2021 01:57 Ответить
Вже поміняв кажуть ім'я, щоб продовжувати боротьбу за справедливість. Тепер буде мабуть Бетмен.
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06.07.2021 09:01 Ответить
Беги, девочка, в Украину или Прибалтику, пока не поздно.
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05.07.2021 17:43 Ответить
///
Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требуют белорусские власти, попросила помощи у президента России Владимира Путина.

Текст обращения публикуют в рашаговноСМИ.

"Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу. Я не за себя, я за белорусский народ прошу вас помочь остановить это беззаконие. Сейчас Беларусь теряет лучших представителей нации. Они сидят в тюрьме, под следствием. Эта ситуация очень серьёзная, потому что Александр Григорьевич на сегодняшний день просто губит Беларусь и губит белорусов, - обратилась к Путину Агурбаш.- «Я всего лишь высказывала свое мнение - это мое право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала свое отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни - это безумие абсолютное. Я человек мира».
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05.07.2021 17:56 Ответить
Уступая просьбе бульбанфюрера тупин отдаст девочку в его лапы, разумеется соблюдая договоренности между двумя великими странами. Усатый упырь ее засунет в свои застенки и еще более оттолкнется от цивилизованного мира прямо в объятия бункерфюрера.
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05.07.2021 18:09 Ответить
просто удивительно - нашла у кого просить защиты?
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05.07.2021 18:22 Ответить
Уверены, что это обращение - правда? Хотя, все может быть.
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05.07.2021 18:29 Ответить
а черт их знает (пардон)
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05.07.2021 19:12 Ответить
***** оно доброе, как ганібал лектор, поможет...
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06.07.2021 00:29 Ответить
Ну уж нет. В Украине эта пророссийская ************, верящая в "справедливого" Пуйла и пропагандирующая "мощи" мордорских "Искандеров" точно не нужна.
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05.07.2021 23:25 Ответить
Та ну нах... Милые бранятся- тока тєшатся...
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05.07.2021 17:44 Ответить
ПИЛЯТЪ ЛукОшко явно навернулось мосхом шо в Ук Белоруссии есть отдельная статья оскорбление ********** и силовиков.. в Интернете оскорбляла??? ах ну да пример Вавки нашего дэбельного после я вам шо не лох в 42 года он так обписався в бронетруселя шо против 2 женщин возбудили уголовное дело не братва я смотрю что должность ПРЕЗИДЕНТ НЕ ВАЖНО ГДЕ ДЕЛАЕТ С ЧЕЛОВЕКА У@.БКА... Путин Трамп Лукошко Зеленский Овощсч Акуевский
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05.07.2021 17:48 Ответить
До чего нежен и раним белорусский президент. Нежнее и ранимее российских верующих. Слова не скажешь, чтобы не оскорбился. Как он вообще дожил до своих лет, не отбросив коньки от сердечных ран? Есть ашчушчэние, что всё, край. Дольше не протянет.
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05.07.2021 17:48 Ответить
правильно. всех хороняк взад на менцкие болота.
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05.07.2021 17:50 Ответить
Минская ХУНТА потеряла берега.
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05.07.2021 17:51 Ответить
Бульбофюрер входит во вкус.
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05.07.2021 17:59 Ответить
"...опубликовала в глобальной компьютерной сети интернет сведения" - просто супер обвинение, вот взяла и в интернете опубликовала, какая прелесть... , это даже переплюнуло обвинения в увлечении идеями превосходства арийской расы в деле Шеремета, белорусское нквд жжет прям...
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05.07.2021 18:01 Ответить
Какой завзятый лукашенковец, этот Григорий *********!
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05.07.2021 18:26 Ответить
Білорусь завершує поворот, який почався одразу після провалу минулорічної спроби демократичної революції. Припинено всі ігри у "багатовекторність", Лукашенко обриває всі контакти із Заходом. Перекрито не лише наш кордон - перекрито всі кордони, крім де-факто не існуючого кордону з РФ. Ступінь ізоляції лукашенківського режиму стрімко прямує до північно-корейського сценарію, а для РБ вже визначено нову політичну місію: бути формально "незалежним" аналогом кадирівської Чечні. Так, РБ ніхто не буде формально включати до РФ; її повністю інтегрують в міжнародному, військовому та економічному сенсах, але залишать поза правовим полем РФ (яким би воно не було) в якості "території команчів" - зони легалізованого бєспрєдєлу, де спецслужби РФ та "Батьки" дозволятимуть собі все що схочуть без жодних обмежень, як наразі на Північному Кавказі. В цьому новому "розкладі" Україна сприймається Лукашенком та Путіним як частина "колективного Заходу" (що до речі слід вважати нашим досягненням), і підлягає "відрізанню" від контактів із РБ. - https://gazeta.ua/blog/55342/lukashenko-perekriv-bilorusam-ostannyu-dorogu-zhittya
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05.07.2021 18:55 Ответить
Царский указ: "Поймать и вернуть сбежавшую холопку".
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05.07.2021 18:56 Ответить
Хер тебе, Горбатый Лука, а не Володя Азурбапш (или ак тама?) Он уже давно тю-тю!
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05.07.2021 19:34 Ответить
треба було силовиків мочити , а не квіти дарити, Індіри Ганді мля..
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05.07.2021 19:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=87QlXVwDUSw Анжелика Агурбаш - интервью телеканалу Дождь !!!

Смотреть всем
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05.07.2021 20:13 Ответить
кому-то из КГБшников нравится. Хочет ее попытать
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05.07.2021 21:01 Ответить
Кстати этот азарёнок вообще неадекват полный. Там соловью и сливному бачку поучиться можно.
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05.07.2021 21:33 Ответить
А чего майку про "Не смешите мои искандеры" и "крымнаш" не нацепила? Хорошо бы смотрелось, и Путин бы быстрее прислушался.
Наверное просто в стирке.

https://naviny.online/rubrics/bomond/2014/09/26/ic_media_video_121_8893
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05.07.2021 22:37 Ответить
"...в центре Москвы у памятника поэту Александру Пушкину стартовала акция обмена футболок с иностранной символикой на майки с лозунгами против западных санкций и в поддержку российской оккупации Украины.

К пропагандистской кампании подключилась певица белорусского происхождения Анжелика Агурбаш, которая позировала перед камерами в майке с надписью «Не смешите мои «Искандеры».

В интервью организаторам прокремлевской акции Анжелика рассказала, что лично она не боится санкций Запада, так как «для русского человека санкции - это то же самое, что медведя пугать комарами». При этом сказала, что родилась в Беларуси и ей достаточно «картофеля, бубликов и кислой капусты, чтобы прожить".

https://naviny.online/rubrics/bomond/2014/09/26/ic_media_video_121_8893
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05.07.2021 23:16 Ответить
Искандеры они такие, ипашат только своих.
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06.07.2021 00:33 Ответить
 
 