Казанский: Бойко контролирует крупнейший завод-производитель взрывчатки для "оборонки". ВИДЕО

Лидер "ОПЗЖ" Юрий Бойко фактически контролирует стратегический завод "Заря", который производит взрывчатку в том числе и для оборонной промышленности.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот завод Юрий Бойко фактически отмутил еще при Януковиче, когда был министром. Но поначалу предприятие было оформлено на его менеджеров. Теперь же семья Бойко уже официально будет контролировать важнейшее оборонное производство ("Заря" - крупнейший производитель взрывчатых веществ в стране)", - пишет Казанский.

По бумагам активами завода владеет сын Юрия Бойко. Казанский отметил, что легализоваться в качестве владельца активов "Зари" ему позволил Антимонопольный комитет.

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"Как удивительно везет Юрию Бойко, не правда ли? Его партнер Фирташ - под санкциями. Соратник по партии ОПЗЖ Медведчук - под санкциями и под арестом. А у самого Бойко все отлично. Мало того, что нет никакого расследования по делу о вышках, так еще и за украденный у государства казенный завод "Заря" никто не предъявил. Везде зеленый свет", - пишет журналист.