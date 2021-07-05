Казанский: Бойко контролирует крупнейший завод-производитель взрывчатки для "оборонки". ВИДЕО
Лидер "ОПЗЖ" Юрий Бойко фактически контролирует стратегический завод "Заря", который производит взрывчатку в том числе и для оборонной промышленности.
Об этом пишет в Фейсбуке журналист, член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот завод Юрий Бойко фактически отмутил еще при Януковиче, когда был министром. Но поначалу предприятие было оформлено на его менеджеров. Теперь же семья Бойко уже официально будет контролировать важнейшее оборонное производство ("Заря" - крупнейший производитель взрывчатых веществ в стране)", - пишет Казанский.
По бумагам активами завода владеет сын Юрия Бойко. Казанский отметил, что легализоваться в качестве владельца активов "Зари" ему позволил Антимонопольный комитет.
"Как удивительно везет Юрию Бойко, не правда ли? Его партнер Фирташ - под санкциями. Соратник по партии ОПЗЖ Медведчук - под санкциями и под арестом. А у самого Бойко все отлично. Мало того, что нет никакого расследования по делу о вышках, так еще и за украденный у государства казенный завод "Заря" никто не предъявил. Везде зеленый свет", - пишет журналист.
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Звісно, через ЗМІ це відбувалося й раніше, одначе все ж сором'язливо, латентно: одна справа - політика (авжеж, це теж "політика"!) телеканалу, який поступово переводить новинну стрічку на "зарізали-зґвалтували-потопилися", і зовсім інша - офіційно декларована політика влади, де міністри весело заявляють в інтерв'ю, що книжок не читають (так було введено в норму відсутність зв'язку між освітою й соціальним ліфтом, симптом країн третього світу!), - а телеканали тоді вже відкрито хвастають, що транслюють "новини без політики (курсив мій, О.З.) про події, які насамперед хвилюють глядача (курсив мій - тобто "політика" вас, глядачу, хвилювати не повинна, хтось, хто держить камеру, вже визначив за вас коло ваших інтересів, О.З.), - кримінальна хроніка, шахрайство, скандали, нещасні випадки, несправедливість по відношенню до простих людей (курсив мій, О.З.)".
Це весь список, перечитайте його ще раз: такими хоче вас влада, що тримається на московському шоу-бізнесі. Зробити українців такими - це й є їхня політична програма. (А в Гулаг прийдуть вантажити потім - і вже інші: за умови, розуміється, якщо цим вдасться їхня частина.) - https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-v-oboroni-odnoho-slova-abo-viechier-v-khatu-ariestanty/a-58094864
Скажу без реверансов и иллюзий -
На свете просто нет такой беды,
Какой бы не заслуживали люди.
И долбаному Шапито,
Какая б его сила не ломала,
Пристало б удивляться не -
«За что нам это всё?»,
А - «Почему так мало?!».
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Ю. Нестеренко
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Где Бигус?
Где пленки?
Где "белые пОльта"?
Сколько там лет Независимости? Тридцать?.. Ага, разбежались. Ни одного. Пока вся экономика под Москвой находится, какая может быть Незалежность?!..
(якщо сарказм?)))))
" Голову АМКУ Ю. Терентьєва звільнили завдяки особистому втручанню президента Володимира Зеленського. Зеленський розчистив дорогу для Піщанської.
Ольга Піщанська - https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідна сестра Світлани Піщанської , "сусідки" Володимира Зеленського, близької подруги Олени Зеленської, з Кривого Рогу, донька його викладача, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".
- Ніяких "корочок", ніякого "телефонного права". © з передвиборчої програми Зе
- Зеленський розчистив дорогу для Піщанської. ©
- ...підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. © з передвиборчої програми Зе
"Країна його мрії", млять!
Черговий доказ, що вся "боротьба" Зеленського з Медведчуком - це масштабна піар-акція, яка жодної шкоди куму Путіна не зробила.
Sharp`s
На самом высоком уровне, сэр...
І що?